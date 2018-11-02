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Авто

Докатились: какие новые автомобили появятся в продаже до зимы

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© Fotolia / Руслан БородинДевушка выбирает новый автомобильДевушка выбирает новый автомобиль
© Fotolia / Руслан Бородин

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости, Сергей Белоусов. Начало зимы обещает быть жарким в плане автомобильных новинок. После двух международных автосалонов в Москве и Париже компании спешно выводят на российский рынок самые свежие модели. Покупатели также готовы достать сбережения и влезть в кредиты, чтобы потратиться на новые машины: с января автопроизводители традиционно поднимают цены, поэтому нужно успеть ухватить "горячий пирожок" до подорожания. РИА Новости подготовило подборку самых заманчивых новинок уходящего года.

Можно брать

Представленный на Московском международном автосалоне в августе кроссовер Lada Xray Cross поступил в производство, но еще не в продажу. Однако заказы на новинку в Тольятти уже собирают: стоимость базовой Classic версии — 729 тысяч рублей, а за "нафаршированную" Luxe с пакетом дополнительных опций Prestige придется отдать 888,9 тысячи рублей. Первая включает пару подушек безопасности, сигнализацию, систему стабилизации и два электроподъемника. Зато диски тут сразу 17-дюймовые, литые, но нет аудиосистемы и задних электроприводов для стекол.

© РИА Новости / Алексей ЗахаровАвтомобиль Lada XRay Cross на Московском международном автомобильном салоне-2016
© РИА Новости / Алексей Захаров
Автомобиль Lada XRay Cross на Московском международном автомобильном салоне-2016

Система выбора режимов движения Lada Ride Select и кондиционер появятся в комплектации Comfort, а топовая версия уже оснащена навигацией с сенсорным экраном, климат-контролем, подогревом рулевого колеса, всех сидений и лобового стекла, круиз-контролем с ограничителем скорости, комбинированной обивкой сидений из ткани и кожзама. Двигатель в Xray Cross установлен только один — 1,8-литровый мощностью 122 лошадиных силы, как и коробка передач — пятиступенчатая "механика".

© Renault Автомобиль Renault Sandero Stepway
© Renault
Автомобиль Renault Sandero Stepway

Партнеры по альянсу, но конкуренты по моделям из Renault выпустили в продажу сразу два вседорожных автомобиля: седан Logan Stepway стоимостью от 663 тысяч рублей и хетчбэк Sandero Stepway со стартовым ценником в 710 тысяч. Оба авто оснащены 1,6-литровыми двигателями в двух вариантах мощности — 82 и 102 лошадиных силы, да и выбор трансмиссий больше — альтернативу механической составит четырехступенчатый "автомат". Список оборудования у "французов" тоже достойный. Впрочем, есть одно "но": дорожный просвет 195 миллиметров — существенно меньше, чем 215 миллиметров у Lada Xray Cross.

© Фото : Kia MotorsАвтомобиль Kia Sportage
© Фото : Kia Motors
Автомобиль Kia Sportage

Если в России самая популярная модель Kia — это Rio, то в целом по миру лидирует кроссовер Sportage. Летом он обновился, а в конце октября поступил в продажу в России. За него корейцы просят от 1,329 900 до 2,244 900 рублей в зависимости  от комплектации. Шесть подушек, система стабилизации и контроль давления в шинах имеются во всех версиях автомобиля, самые дорогие располагают полным приводом, панорамной крышей, люком с электроприводом, кучей электронных систем помощи водителю, полуавтоматическим "парковщиком" и так далее. В России Kia Sportage оснащается двумя бензиновыми двигателями 2,0 MPI мощностью 150 лошадиных сил и 2,4 GDI с отдачей 184 лошадиные силы (оба комплектуются шестиступенчатым "автоматом".), а также 185-сильным дизелем 2,0 CRDi. Последний получил продвинутый восьмиступенчатый "автомат".

© Фото : SubaruSubaru Forester
© Фото : Subaru
Subaru Forester

Японцы готовы противопоставить корейцам Subaru Forester нового поколения с двумя оппозитными двигателями. За модель с 2,0-литровым 150-сильным бензиновым мотором просят от 1,959 000 рублей и предлагают довольно богатую комплектацию со светодиодными фарами и электрорегулировками водительского кресла, не хватает разве что противотуманок. Версии с 2,5-литровым агрегатом мощностью 185 лошадиных сил продаются только в топовом исполнении по цене от 2,429 900 рублей. Зато тут есть почти все, что может пожелать самый искушенный автомобилист. Все "Форестеры" оснащаются постоянным полным приводом и вариатором.

Кроссовер с интересным названием появился у китайской компании Zotye — Coupa. Это как бы намекает на купеобразный силуэт машины, который был выкроен из продающейся в России модели Zotye T600. От старшего брата "Купе" достался младший 1,5-литровый турбированный 143-сильный двигатель (у T600 есть мотор объемом 2,0 литра), пятиступенчатая "механика", опциональный шестиступенчатый "автомат" и… только передний привод. Сборка модели налажена в Белоруссии, однако нам пока поставляют лишь топовые комплектации Royal за 1,25 миллиона, более дешевые обещают привезти позже.

© Фото : УАЗТест-драйв УАЗ "Патриот" на Кольском полуострове
© Фото : УАЗ
Тест-драйв УАЗ "Патриот" на Кольском полуострове

УАЗ объявил цены и начал поставки обновленных "Патриотов". Главное техническое изменение модели — новый двигатель ЗМЗ-409051 мощностью 150 лошадиных сил, однако в Ульяновске решили оставить в продаже и версии со старым 135-сильным агрегатом ЗМЗ-40906. Теперь они называются "Классик Fleet" и стоят 746,5 тысячи рублей. За дополнительные лошадиные силы нужно доплатить 20 тысяч, а топовая комплектация обойдется в 1,049 000 рублей. Подробно обо всех изменениях обновленного "Патриота" мы писали здесь.

Вслед за внедорожником обновился и УАЗ "Пикап", а еще одну грузопассажирскую модель выпустила компания "ВИС-Авто", которая создает модели на базе автомобилей АвтоВАЗа. На сей раз это пикап ВИС-2349, собранный на агрегатах обновленной Lada Granta. Он оснащается 1,6-литровым мотором мощностью 87 лошадиных сил и способен перевозить грузы массой до 720 килограммов. Заказать такой можно за 648,5 тысячи рублей, есть даже модели с фургоном-рефрижератором, правда, стоят они существенно дороже.

© Фото : PorschePorsche Macan
© Фото : Porsche
Porsche Macan

Хотя и не так дорого, как обновленный Porsche Macan с минимальным ценником в 3,729 000 рублей. Это на 200 с лишним тысяч больше, чем раньше, притом что 2,0-литровый двигатель стал слабее и теперь развивает 245 лошадиных сил вместо прежних 252. Зато навигационная система с огромным 10,9-дюймовым дисплеем теперь входит в базовую комплектацию, перенастроены подвески, улучшены интерьер и экстерьер, добавлены новые цвета и полезное оборудование вроде интернета, Wi-Fi и так далее.

© Фото : AudiAudi Q8
© Фото : Audi
Audi Q8

Настоящая битва развернется между двумя огромными кроссоверами от Audi и BMW — Q8 и X7, самими большими моделями в гамме двух немецких производителей. По стартовому ценнику проигрывают баварцы: прайс-лист на "Ауди" начинается с отметки 5,1 миллиона за версию 55 FSI quattro tiptronic с 3,0-литровым турбомотором мощностью 340 лошадиных сил, тогда как "БМВ" xDrive30d стоит аж на 730 тысяч дороже. Получается, что BMW проигрывает и по мощности, и по скорости: под капотом базового X7 находится дизельный агрегат мощностью 249 лошадиных сил.

© Фото : BMWBMW X7
© Фото : BMW
BMW X7

Ближайший конкурент Audi Q8, версия xDrive40i с 340-сильным мотором, еще дороже — от шести миллионов. Однако не стоит забывать, что автомобили этого класса настолько сильно напичканы разным штатным и опциональным оборудованием, что их цены могут сотни раз пересекаться, а преимущество переходить от одной модели к другой в зависимости от выбранной клиентом конфигурации.

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