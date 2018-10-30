"АвтоВАЗ": контракт на более 500 автомобилей для Кубы готов к подписанию

МОНТЕВИДЕО, 30 окт – РИА Новости. "АвтоВАЗ" готов поставить на Кубу более 500 автомобилей для полиции и госучреждений, соответствующий контракт готов к подписанию, заявил в ходе бизнес — форума "Россия – Латинская Америка" в Гаване вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами ПАО "АвтоВАЗ" Эдуард Вайно.

Вайно напомнил, что в начале этого года в Гавану были поставлены 344 автомобиля, которые работают в такси. Сейчас, по его словам, "готов новый контракт на 513 автомобилей … который мы в ближайшее время должны подписать". Эти новые автомобили предназначены не только для такси, но и для полиции, и госучреждений Кубы.

Говоря об уже поставленных на остров автомобилях, Вайно сообщил, что кубинские водители "очень довольны качеством, надежностью" машин. Особенно его поразило, что, как говорят таксисты, некоторые машины уже наездили по 90 тысяч километров, и это исходя из того, что автомобили были введены в эксплуатацию в начале года. "Качество для нас стало приоритетной задачей … Модельный ряд у нас широкий, есть возможности поставок на любой вкус", — добавил Вайно, трансляция выступления которого велась на странице Росконгресса в Facebook.

По словам Вайно, на Кубе любят и ценят российские автомобили. По различным оценкам, на острове работают около 90 тысяч старых автомобилей "ВАЗ".