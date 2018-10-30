"АвтоВАЗ" ведет переговоры о поставках машин в Южную Америку

МОНТЕВИДЕО, 30 окт – РИА Новости. "АвтоВАЗ" ведет переговоры о поставках автомобилей с Парагваем, Уругваем, Перу и Эквадором, заявил в ходе бизнес — форума "Россия – Латинская Америка" в Гаване вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами ПАО "АвтоВАЗ" Эдуард Вайно.

"Мы готовы продавать больше, мощности … очень большие", — заявил он.

"Экспорт – это особый приоритет. Мы работаем со странами Латинской Америки – поставляем машины в Боливию и Чили, переговоры идут с Парагваем, Уругваем, Перу и Эквадором", — добавил Вайно, трансляция выступления которого велась на странице Росконгресса в Facebook.

Бизнес-форум "Россия — Латинская Америка" проходит в Выставочном комплексе "ЭкспоКуба" под Гаваной. В пленарном заседании форума приняли участие вице-премьер РФ Юрий Борисов, председатель торговой палаты Кубы Орландо Эрнандес Гильен, министр экономики Республики Гватемала Асискло Вальядарес, другие представители властей и бизнес-структур региона.