Tesla откажется от части опций в интерьере Model S и Model X

ВАШИНГТОН, 24 окт – РИА Новости. Основатель компании Tesla Илон Маск объявил о грядущем сокращении доступных опций в интерьере машин Tesla Model S и Tesla Model X, не уточнив, какие именно перемены ждут покупателей.

"Для упрощения производства многие из комплектаций салона моделей Tesla S и Tesla X будут недоступны с 1 ноября", — написал он в Twitter

Например, сейчас для Tesla Model X покупатель может выбрать пять, шесть или семь кресел в салоне, а также один из нескольких вариантов оформления, где используются ткани и дерево разного цвета.

Маск ранее признавал, что компания, возможно, была излишне амбициозна, когда разрабатывала Model X. В самой дешевой модели Tesla Model 3 интерьер был упрощен, чтобы сократить время производства автомобиля.

Компания в 2018 году борется за поддержание уровня темпов производства и выполнения уже поступивших заказов.

В мае стало известно, что Tesla в первом квартале 2018 года получила чистый убыток, приходящийся на акционеров, в размере 709,551 миллиона долларов, что в 2,1 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года, следует из отчетности компании.

Тем не менее, компания сообщила, что добилась существенного прогресса в производстве машин модели Model 3 и в третьем, и четвертом кварталах 2018 года планирует получить прибыль. Уже в июле ей удалось достичь цели по производству пяти тысяч электромобилей Model 3 в неделю. Компания заявила о планах довести этот показатель до шести тысяч уже в августе. Такие темпы должны были вывести ее на прибыль.

Tesla Model 3 — электрический пятиместный седан, модель была представлена 31 марта 2016 года. Tesla Model 3 разрабатывается на новой платформе, которая отличается от тех, что используются в Tesla Model S и Tesla Model X. Tesla Model 3 стала первой моделью компании, ориентированной на массовый рынок.

Обновленная версия полноприводной Tesla Model 3 разгоняется до 100 км/час за 4,5 секунды. Запас хода составляет 520 км, максимальная скорость — 230 км/час. Стоимость этой версии — плюс пять тысяч долларов к базовой цене модели в 35 тысяч долларов.

Американская компания Tesla Motors основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.