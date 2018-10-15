Россияне назвали основные претензии к автосервисам

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Почти половину (43%) автовладельцев не устраивают высокие цены и изменение стоимости ремонта в автосервисах. Таковы результаты исследования холдинга "Ромир".

Четверть опрошенных недовольны качеством диагностики и техобслуживания, 18% не устраивают сроки ожидания, очереди и отсутствие запчастей. Одиннадцати процентам не нравится отношение к клиентам.

Также в списке проблем оказались время обслуживания, неоперативность, навязывание услуг и неудобное расположение автосервиса.

Исследование проводилось во всех федеральных округах в городах с населением свыше ста тысяч человек. В опросе приняли участие 2100 владельцев машин 21 марки.