Столичных таксистов хотят обязать сдавать географию и психологию

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Московские таксисты при приеме на работу должны проходить курсы психологии и географии столицы, заявил Агентству городских новостей "Москва" замглавы комиссии Мосгордумы по безопасности Андрей Шибаев, ссылаясь на опыт крупных мегаполисов мира.

По его словам, также нужно разработать единые профессиональные требования к водителям, которые занимаются коммерческими пассажирскими перевозками.

"Создание прозрачной и контролируемой системы квалификационных требований, обучения и трудоустройства в этой области позволит допускать к этой работе только соответствующих установленным стандартам водителей. Как вариант реализации этой инициативы — возможно введение дополнительной категории водительского удостоверения или специальной отметки в нем", — добавил депутат.