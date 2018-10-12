МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Аппарат вице-премьера РФ Дмитрия Козака предлагает увеличить размер утилизационного сбора в автопроме на 30% для поддержки экспорта, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

По итогам прошедшей 29 сентября встречи с автопроизводителями в Сочи вице-премьер Дмитрий Козак поручил отраслевой рабочей группе рассмотреть увеличение финансирования нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", отмечает издание. Туда должна пойти часть средств утильсбора, которую автоконцерны платят при импорте автомобилей и компонентов.

По словам источника "Коммерсанта" в правительстве, это предложение было направлено в Минпромторг из аппарата Козака для поддержки локализации производства машин в РФ. По данным газеты, идею поддержало и Минэкономразвития. Кроме того, аппарат вице-премьера предложил Минпромторгу рассмотреть увеличение утильсбора в пределах экономической целесообразности ввоза в РФ импортных автомобилей — на 30% от текущего размера.

Также аппарат вице-премьера предложил передать действующие механизмы субсидирования (для автопрома это сейчас льготные кредиты и лизинг, программы "Первый автомобиль", "Семейный автомобиль", система послепродажного обслуживания за рубежом) на уровень регионов с софинансированием из федерального бюджета, отмечает источник СМИ.

При этом в проекте правил предоставления субсидий (разработан Минпромторгом) могут прописать балльную систему оценки уровня локализации производства в РФ "с учетом капиталоемкости и добавленной стоимости". Размер господдержки планируется определять исходя из роста продаж на экспорт и внутренний рынок, следует из предложений. По данным "Ъ", новая схема субсидирования может быть распространена и на другие отрасли.

Новый механизм может заменить предложенную Минпромторгом в поправках к постановлению правительства №719 балльную систему оценки локализации как условие доступа к господдержке. По данным "Ъ", среди предложений аппарата вице-премьера — отказ от масштабного ужесточения правил выдачи господдержки в автопроме, за который выступало профильное министерство. Кроме того, из постановления №719 могут исключить требование наличия у компаний специнвестконтракта.