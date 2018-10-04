Новак рассказал, что ему нравятся электромобили

МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Министр энергетики РФ Александр Новак признался, что ему нравится ездить на электромобиле, однако пока для этого нет времени.

"Конечно, мне нравится тестово ездить на электромобиле, я пробовал. Правда, я не покупаю, потому что считаю, что для меня это пока неэффективные расходы, поскольку нет времени ездить на нем. Я езжу на служебной машине. Если будут служебные электромобили, которые нам предоставит управление делами администрации президента, то мы будем ездить на элекромобилях", — сказал Новак, выступая на сессии в рамках Российской энергетической недели.

По его мнению, прогнозы по развитию рынка электромобилей в настоящее время достаточно оптимистичные. "Но, на мой взгляд, они слишком оптимистичные, поскольку не учитывают развитие технологий и конкуренцию", — добавил Новак.

"Я знаю, что у нас сейчас также разрабатывается электрический мотоцикл и через пару-тройку лет поступит (в продажу — ред.) российский мотоцикл. Посмотрим, может к тому времени можно будет такой мотоцикл купить", — заключил министр.

Российская энергетическая неделя (РЭН) проходит в Москве 3-6 октября. МИА "Россия сегодня" является информационным партнером мероприятия.