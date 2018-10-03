Lada Vesta SW Cross против Kia Rio X-Line: кто и чем лучше

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости, Сергей Белоусов. Два бестселлера на российском рынке — Lada Vesta и Kia Rio — сошлись в ожесточенной борьбе за покупателя. В ход идут самые лакомые для клиентов приманки: обе компании добавили в линейку вседорожные версии SW Cross и X-Line. И если раньше сравнение корейских моделей с изделиями отечественного автопрома вызывало лишь смех, то сейчас эти машины встают в один ряд перед разборчивыми автолюбителями. РИА Новости прошлось по каждому из параметров двух авто, чтобы выяснить, какое же из них все-таки лучше и в чем именно.

Куда это годится?

Почему именно эти модели? Все просто: если закрыть глаза на маркетинговые акции (а у обоих конкурентов их предостаточно), то стартовый прайс практически идентичен. Lada Vesta SW Cross стоит 795 900 рублей, Kia Rio X-Line всего на 14 тысяч дороже. Разница в цене первых доступных комплектаций с автоматическими трансмиссиями составит и вовсе четыре тысячи, но в этом случае дороже будет продукт АвтоВАЗа. Впрочем, о ценах позже.

© Фото : Kia Автомобиль Kia Rio X-Line © Фото : Kia Автомобиль Kia Rio X-Line

Встречают по одежке, и тут каждый сам определяет предпочтения. Но посмотрите на Vesta SW Cross и ее 17-дюймовые легкосплавные колеса. У Rio X-Line явный недобор: на дюйм в топовых и на два дюйма в базовой комплектациях. Причем если у российской машины по кругу стоят дисковые тормоза, то у "корейца" сзади — барабаны. Не бог весть какая разница в плане эффективности торможения, однако в России к отсутствию дисков на задних ступицах традиционно относятся с подозрением.

Что еще бросается в глаза — Lada длиннее на 18 сантиметров, в ее багажном отсеке помещается аж на 110 литров больше грузов, чем у Kia. Но это при разложенных сиденьях. Со сложенными спинками объем "Весты" увеличивается всего до 825 литров, тогда как у корейского хетчбэка откуда ни возьмись появляется более кубометра свободного пространства. Разные методы измерения?

© Фото : Lada Автомобиль Lada Vesta SW Cross © Фото : Lada Автомобиль Lada Vesta SW Cross

X-Line как бы обязывает хоть иногда съезжать с асфальта на грунт, а уж Cross и вовсе звучит гордо, по-кроссоверски. Но полного привода в обеих машинах отродясь не было — и не будет. Зато есть увеличенный дорожный просвет: у "корейца" до 170, у "русского" до 203 миллиметров. Разница тут очевидна — на Vesta можно чувствовать себя однозначно увереннее.

Кто проворнее?

Для обеих моделей производители предусмотрели по паре бензиновых моторов и столько же трансмиссий. Самая доступная Lada Vesta SW Cross комплектуется 1,6-литровым двигателем мощностью 106 лошадиных сил (148 ньютон-метров) и пятиступенчатой механической трансмиссией. С таким арсеналом хетчбэк "выстреливает" с места до сотни за 12,6 секунды.

© Фото : Lada Автомобиль Lada Vesta SW Cross © Фото : Lada Автомобиль Lada Vesta SW Cross

У Kia Rio базовый моторчик поменьше — 1,4 литра — и "лошадок" тоже не так много, ровно 100 (132 ньютон-метра). Однако у механической трансмиссии на одну передачу больше и до 100 километров в час "кореец" разгоняется за те же 12,6 секунды. Возможно, сказывается чуть большая масса Lada Vesta. Кроме того, агрегат Kia Rio намного экономичнее: 5,9 литра на 100 километров против семи с половиной.

© Фото : Kia Автомобиль Kia Rio X-Line © Фото : Kia Автомобиль Kia Rio X-Line

Ситуация со "старшими" моторами обратная: у X-Line 1,6-литровый 123-сильный двигатель, у SW Cross — 1,8-литровый 122-сильный. При этом корейский хетчбэк повышенной проходимости быстрее и экономичнее как с механикой, так и с шестиступенчатым "автоматом". У Lada Vesta же в качестве альтернативы механической коробке передач — робот с одним сцеплением. И какой бы он ни был современный и быстрый, такой тип трансмиссии не пользуется спросом.

Чем богаты?

В базовых комплектациях автомобилей полный порядок с безопасностью: есть и система стабилизации, и противооткатная функция на подъеме в гору, и ЭРА-ГЛОНАСС, и две фронтальные подушки безопасности… Стоп. У Lada Vesta подушек больше — пара дополнительных защищают от удара сбоку. Зато у Kia Rio — контроль давления в шинах и система предупреждения об экстренном торможении.

© Фото : Lada Автомобиль Lada Vesta SW Cross © Фото : Lada Автомобиль Lada Vesta SW Cross

Количество опций комфорта у SW Cross буквально зашкаливает. Подогрев передних сидений, обогрев ветрового стекла, задние датчики парковки, датчики дождя и света, круиз-контроль с ограничителем скорости, светодиодная подсветка салона и климат-контроль: всего этого у Rio X-Line в базе нет. Нет у "корейца" даже противотуманных фар — они идут в более дорогих исполнениях.

Топовый вариант Kia стоит за миллион, тогда как Lada обойдется максимум в 891 900 рублей. Однако корейцы просят такие деньги не зря. К списку оснащения они добавляют полностью кожаный салон (у Lada Vesta кожаные только вставки), функцию доступа в автомобиль без ключа и кнопку запуска двигателя, обогрев рулевого колеса и форсунок стеклоомывателей, а также аудиосистему с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

© Фото : Kia Автомобиль Kia Rio X-Line © Фото : Kia Автомобиль Kia Rio X-Line

В Lada Vesta такой роскоши не найти, но и без этого автомобиль выглядит богато. Как и у Kia Rio, есть навигация, камера заднего вида, шесть динамиков, мультимедийная система с сенсорным экраном и прочие прелести.

Что в итоге?

Lada Vesta SW Cross привлекательна прежде всего ценой и развернутым списком оборудования. Этот автомобиль уже в базовом исполнении снабжен внушительным набором опций — некоторых у конкурента нет даже за доплату. На машине от АвтоВАЗа не страшно съехать с дороги, а дорожный просвет даст фору многим кроссоверам.

Kia Rio X-Line более совершенен с технической точки зрения. В нем хорошие трансмиссии, экономичные двигатели, он проворнее и в самых богатых комплектациях выглядит дороже оппонента из России. Однако за такое авто придется заплатить сполна, ведь в базовом варианте функционал корейской модели сильно урезан.