Дания может с 2030 года запретить продажу машин на бензине и дизеле

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Правительство Дании внесет предложение в парламент страны рассмотреть закон о запрете продажи новых автомобилей на бензине и дизеле начиная с 2030 года, сообщил представитель министерства энергетики и климата страны агентству Рейтер.

"Правительство официально внесет предложение позднее во вторник. Оно должно быть рассмотрено в парламенте", — пишет агентство.

Если предложение будет внесено, Дания последует примеру Британии и Франции, которые ранее уже обязались запретить продажу таких машин с 2040 года в пользу использования электромобилей, добавляет агентство.

Для борьбы с дизелем в Великобритании, в частности, ввели и вводят ряд ограничений. Так, вождение по центру Лондона дизельных машин старше двух лет с апреля 2019 года будет обходиться их владельцам до 24 фунта стерлингов ежедневно. Зону сверхнизких выбросов в атмосферу (Ultra-Low Emission Zone, ULEZ) планируется установить в пределах действующей сейчас зоны платного въезда в центр Лондона. К 2021 году зона будет увеличена более чем в два раза.

В Германии также продолжается дискуссия на эту тему. Федеральный административный суд Германии в Лейпциге постановил 27 февраля, что власти немецких городов вправе самостоятельно вводить запрет на движение автомобилей с дизельными двигателями в целях защиты воздуха от загрязнений. В мае частичный запрет на проезд автомобилей с дизельным двигателем был введен в Гамбурге, который имеет статус федеральной земли. В сентябре было принято решение об ограничении использования дизельных и бензиновых автомобилей в природоохранных зонах Франкфурта-на-Майне с 1 февраля 2019 года.