Нефть против электричества: все новинки Парижского автосалона

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости, Сергей Белоусов. Сегодня открывается парижский автосалон, один из крупнейших и старейших в мире. Многие новинки скоро не только поступят отечественным дилерам, но и сойдут с конвейеров российских заводов. Некоторым моделям суждено радовать исключительно европейскую публику. РИА Новости собрало самые интересные автомобили, представленные в столице Франции.

"Олдскул"

С новым хетчбэком Kia Ceed россияне познакомились в рамках Московского автосалона в августе, он уже продается параллельно со старой версией. В Париж корейцы привезут новый вариант модели — Proceed. Силуэтом он напоминает универсал, но в гамме уже есть грузопассажирская модификация Sportswagon. Зачем же компании понадобился второй "сарай"?

© Фото : Kia Автомобиль Kia Proceed © Фото : Kia Автомобиль Kia Proceed

Дело в том, что Proceed — замена трехдверного хетчбэка, от которого Kia решила отказаться. Парижскую новинку корейцы причислили к модному сейчас кузовному стилю shooting brake с заниженной задней частью крыши. Откуда растут ноги — понятно: эффектный Mercedes-Benz CLA Shooting Brake давно не дает покоя дизайнерам. Однако объем багажника Proceed меньше, чем у Ceed-универсала, — 594 литра против 625. Европейцам машина достанется с двумя бензиновыми турбированными двигателями объемом 1,0 и 1,4 литра (120 и 140 лошадиных сил соответственно), а также с 1,6-литровым турбодизелем с отдачей 136 лошадиных сил. Коробки передач в базе только механические шестиступенчатые, за доплату можно получить семиступенчатый робот с двумя сцеплениями. Решение о поставках или производстве Proceed в России пока не принято.

Вторая премьера от Kia — "заряженный" хетчбэк Ceed GT — у нас продавался, и вот сменилось поколение, но революции не произошло: под капотом все тот же мотор 1.6 T-GDI мощностью 204 лошадиные силы (265 ньютон-метров). Только теперь его сочетают с вышеупомянутым роботом. Ну и внешность с настройками шасси тоже поменяли.

© Фото : Toyota Автомобиль Toyota Corolla Touring Sports © Фото : Toyota Автомобиль Toyota Corolla Touring Sports

Toyota заедет в столицу моды с новым универсалом Corolla Touring Sports. Раньше эту модель называли Auris, но в Японии сочли такое разделение бессмысленным. Длинная (2,7 метра) колесная база обеспечила без малого 600 литров объема багажника с разложенными сиденьями второго ряда и неплохой запас пространства для задних пассажиров. С двигателями никаких сюрпризов, все они бензиновые и перекочевали с хетчбэка Corolla без изменений. Самым дешевым вариантом станет турбированный 1.2 мощностью 116 лошадиных сил, а варианты подороже, с 1,8- и 2,0-литровыми агрегатами, дополнятся электромоторами и смогут выдавать 122 и 180 лошадиных сил соответственно. Бонус для покупателей универсала — адаптивная подвеска AVS. В России Toyota Corolla Touring Sports вряд ли появится.

© Фото : Peugeot Автомобиль Peugeot 508 SW © Фото : Peugeot Автомобиль Peugeot 508 SW

Как и новейший Peugeot 508 Sport Wagon, публичный дебют которого также состоится в Париже. За исключением задней части кузова, оформление универсала почти полностью повторяет лифтбэк 508, включая элегантные задние двери без рамок. Объем багажника небольшой — всего 530 литров, зато с разложенными сиденьями второго ряда он увеличивается до внушительных 1780 литров. Будут версии с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) и гибридные модификации, однако шансов добраться до России у этой модели практически нет.

Зато они имеются у нового кроссовера Volkswagen T-Cross, построенного на базе модульной платформы MQB-A0 от европейского хетчбэка Polo. В СМИ гуляет информация, что он может прийти на смену седану Polo, который вот уже восемь лет подряд производится в Калуге без существенных изменений. Европейская версия получит бензиновые турбомоторы 1.0 TSI мощностью 95 либо 115 лошадиных сил и 1.5 TSI с отдачей 150 лошадиных сил, а также один турбодизель 1.6 TDI мощностью 95 лошадиных сил. Трансмиссии, как и у Kia Proceed, — шестиступенчатая механика или семиступенчатый робот DSG.

© Фото : Mercedes-Benz Автомобиль Mercedes-Benz A-Class © Фото : Mercedes-Benz Автомобиль Mercedes-Benz A-Class

Ждем в России и седан Mercedes-Benz A-Class в кузове с индексом V 177. Казалось бы, зачем он нужен, если на той же платформе построена четырехдверная версия CLA? Новый A-Class Sedan меньше, но по размерам все же превосходит главного конкурента — седан Audi A3. В техническом отношении и по дизайну салона новинка повторяет одноименный переднеприводный хетчбэк с полузависимой задней подвеской, который в России больше не продается. Моторная гамма пока очень скудная: бензиновый 1,3-литровый турбомотор мощностью 163 лошадиные силы (версия A 200) и заимствованный у партнеров из Renault 1,5-литровый турбодизель с отдачей 116 лошадок (версия A 180 d). Тяга к колесам будет поступать через единственную роботизированную трансмиссию Getrag 7G-DCT с двумя сцеплениями. Без сомнения, следом появятся и более мощные версии, а также модификации с полным приводом.

© Фото : BMW Автомобиль BMW 3 Series © Фото : BMW Автомобиль BMW 3 Series

Еще один седан в представлении не нуждается — это BMW 3 Series. В Париже дебютирует именно четырехдверная версия, которая впоследствии разрастется до универсала, купе, хетчбэка 3 Series GT, спортивной версии M3 и так далее. Тут главное отнюдь не характеристики модели, а внешность, точнее — видоизмененный изгиб Хофмайстера. Этот элемент задней части кузова впервые использовали на модели 3200 CS в 1961 году, назвав в честь тогдашнего главного дизайнера марки Вильгельма Хофмайстера. Получив новые моторы и электронные системы, "трешка" BMW стала легче на 55 килограммов, а центр тяжести понизился на сантиметр, что улучшило управляемость.

© Фото : BMW Автомобиль BMW Z4 © Фото : BMW Автомобиль BMW Z4

Рядом с седаном 3 Series на парижском стенде BMW будет красоваться родстер Z4 в кузове G29 с мягкой крышей, способной опускаться всего за десять секунд. Предыдущее поколение продержалось на конвейере девять лет, так что на создание новой генерации у инженеров времени было предостаточно. Двухместная машина стала крупнее, а вот колесная база не в пример традициям, наоборот, уменьшилась на внушительные 26 миллиметров. Модель реализована в трех версиях: Z4 sDrive20i мощностью 197 лошадиных сил, Z4 sDrive30i с отдачей 258 лошадиных сил и 340-сильной Z4 M40i. Все двигатели комплектуются только восьмиступенчатым автоматом. Российские цены на родстер уже известны: от 3,19 до 4,76 миллиона рублей без учета дополнительного оборудования.

© Фото : DS Automobiles Автомобиль DS 7 Crossback E-Tense © Фото : DS Automobiles Автомобиль DS 7 Crossback E-Tense

Французская марка DS (та, что отпочковалась от Citroen) покажет на домашнем для себя автосалоне гибридный кроссовер 7 Crossback E-Tense. В его основе — 1,6-литровый турбомотор и два электродвигателя, в сумме они выдают 300 лошадиных сил и более 450 ньютон-метров крутящего момента. С места до сотни кроссовер ускоряется за шесть с половиной секунд.

© Фото : Skoda Автомобиль Skoda Kodiaq RS © Фото : Skoda Автомобиль Skoda Kodiaq RS

Спортивная версия Skoda Kodiaq RS устроена проще: здесь коленвал крутит турбодизель 2.0 TDI с двумя турбокомпрессорами мощностью 240 лошадиных сил и 500 ньютон-метров, а тяга ко всем колесам поступает через робот DSG7. В Россию модель, скорее всего, не поступит, как и другая новинка SEAT Tarraco, читай — тот же Kodiaq, но на испанский манер. Не увидим мы и обновленный компактный кроссовер Renault Kadjar, вместо него России и многим другим странам подадут Renault Arkana, впервые презентованный на Московском автосалоне в августе.

© Фото : Suzuki Автомобиль Suzuki Jimny © Фото : Suzuki Автомобиль Suzuki Jimny

Зато мы можем рассчитывать на компактный внедорожник Suzuki Jimny. Модель нынешнего поколения продается у нас, а следующая генерация будет представлена именно в Париже. Jimny почти такой же по размерам, но дорожный просвет увеличился со 190 до 210 миллиметров, что бесспорный плюс при езде в грязи и болотах. Модель сохранила рамную конструкцию кузова, неразрезные мосты, жестко подключаемый полный привод и понижающую передачу. Новый бензиновый атмосферный двигатель объемом полтора литра выдает 102 лошадиные силы и 130 ньютон-метров, однако трансмиссии остались прежними: пятиступенчатая механика и четырехступенчатый автомат. Изменился салон, появились новые электронные системы, но вот с чем не повезло внедорожнику, так это с безопасностью. На последних краш-тестах Euro NCAP модель смогла заработать всего три звезды из пяти возможных в рейтинге.

© Фото : Mercedes-Benz Автомобиль Mercedes-Benz GLE © Фото : Mercedes-Benz Автомобиль Mercedes-Benz GLE

Самым большим кроссовером в Париже станет новый Mercedes-Benz GLE. Главный упор — на новые опции комфорта: задний ряд сидений получил электрорегулировки, включая наклон спинки и изменение высоты подголовников, мультимедийная система с огромными экранами теперь откликается на "эй, мерседес!" и понимает жесты. Добавили функцию Energizing, как на седанах и универсалах E-Class и флагмане S-класса, управляющую настроением в машине: она меняет освещение, впрыскивает разные ароматы освежителей воздуха и регулирует интенсивность функции массажа. Помимо опциональной пневматической подвески, можно заказать гидропневматику E-Active Body Control, не только избавляющую от кренов и выравнивающую геометрию кузова на бездорожье, но и позволяющую автоматически выбираться из зыбучих песков и грязевого плена, раскачивая кузов. Однако двигатель заявлен пока один: трехлитровый 367-сильный для микрогибридной модификации GLE 450 с небольшим электромотором мощностью 22 лошадиные силы. Кстати, новый Mercedes-Benz GLE будут выпускать в России на подмосковном заводе Daimler AG, который запустят в 2019 году.

Спортивный образ жизни

Спортивную линейку в столице Франции открывает, пожалуй, самая знаменитая марка в мире — Ferrari. Cпайдеры Monza SP1 и SP2 выражают не тенденции будущего, а ностальгию по прошлому: модели выполнены в стиле спорткаров 50-х годов прошлого века с открывающимися вверх дверьми и полным отсутствием крыши и ветрового стекла. Придется надевать шлем.

© Фото : Ferrari Автомобиль Ferrari Monza SP1 © Фото : Ferrari Автомобиль Ferrari Monza SP1

Кузов из композитных материалов "натянут" на шасси серийного купе 812 Superfast с двигателем V12. В Ferrari Monza SP1 помещается только водитель, а версия SP2 предназначена для двоих. Бензиновый мотор форсирован до 810 лошадиных сил и позволяет обоим спайдерам ускоряться с места до 100 километров в час за 2,9 секунды и развивать 300 километров в час.

© Фото : Mercedes-Benz Автомобиль Mercedes-AMG A35 © Фото : Mercedes-Benz Автомобиль Mercedes-AMG A35

Хетчбэк Mercedes-AMG A35 скромнее: его двухлитровый турбомотор выдает 306 лошадиных сил, у более "разогретой" версии A45 — 381 лошадка. Вкупе с семиступенчатым роботом AMG Speedshift DCT 7G с двумя сцеплениями и полным приводом модель ускоряется до сотни за 4,6 секунды.

© Фото : Audi Audi SQ2 © Фото : Audi Audi SQ2

"Заряженный" полноприводный кроссовер BMW X2 M35i тоже покажут в Париже. Под его капотом — двухлитровый турбированный двигатель мощностью 306 лошадок и автоматическая коробка передач с восемью ступенями. С нуля до сотни компактный X2 "выстреливает" за 4,9 секунды. Это на одну десятую секунды медленнее, чем главный конкурент модели и еще одна мировая премьера автосалона — Audi SQ2. Кроссовер с четырьмя кольцами на кузове также оснащен мотором объемом два литра и полным приводом, однако его мощность даже чуть меньше, чем у BMW, — 300 лошадиных сил. Главное преимущество "Ауди", по всей видимости, — роботизированная коробка передач DSG7, которая работает быстрее.

© Фото : Hyundai Автомобиль Hyundai i30 Fastback N © Фото : Hyundai Автомобиль Hyundai i30 Fastback N

Hyundai привез во Францию хот-хэтч i30 Fastback N с двухлитровым 250-сильным бензиновым турбоагрегатом T-GDI. Отдельно можно заказать пакет Performance и увеличить мощность "фастбэка" до 275 лошадок. Что досадно, так это безальтернативная шестиступенчатая механическая коробка передач. Если переключать передачи вовремя, разогнать "корейца" до 100 километров в час получится за 6,4 и 6,1 секунды — в зависимости от наличия опционального пакета. Модель оборудована адаптивной подвеской, выбором режимов работы шасси и системой быстрого старта launch control. В версии Performance также есть электронная блокировка дифференциала.

© Фото : Renault Автомобиль Renault Megane RS Trophy © Фото : Renault Автомобиль Renault Megane RS Trophy

Renault Megane RS Trophy создан специально для выездов на трек-дни. Новый механический нагнетатель 1,8-литрового мотора повысил мощность до 300 лошадиных сил. Причем максимальный крутящий момент у версий с шестиступенчатой механикой — 400 ньютон-метров, а у роботизированных модификаций — 420 ньютон-метров. Время разгона до сотни у Trophy сократилось по сравнению с Megane RS на одну десятую, до 5,7 секунды, а максималка выросла с 255 до 261 километра в час.

Думая о будущем

Будущее наступило, так считают в Mercedes-Benz и в качестве доказательства привозят в Париж электрический кроссовер EQC 400. Вскоре у немецкой компании будет целая линейка моделей под брендом EQ, а первенец построен на базе модели GLC, но с уникальным кузовом, который у электромобиля сильно отличается — и технически, и визуально. Внутри спрятаны два электромотора, каждый приводит в движение свою ось. Максимальная мощность — 408 лошадиных сил, крутящий момент — 765 ньютон-метров. Mercedes заявляет о максимальном пробеге в 450 километров без подзарядки, но измерение проводит в устаревшем и не раз раскритикованном ездовом цикле NEDC. Владельцам такой машины придется отказаться от скорости: максималка тут — 180 километров в час, зато разгон с места до сотни занимает всего 5,1 секунды.

© Фото : Audi Автомобиль Audi E-tron © Фото : Audi Автомобиль Audi E-tron

Рядом Audi показывает собственную версию подобного автомобиля: E-tron. В отличие от "мерседеса", которому только еще предстоит отправиться на конвейер, коллеги из немецкого Ингольштадта уже приступили к производству электрокроссовера. Пока в единственной модификации E-tron 55 quattro, у него также по одному электродвигателю на каждой оси, и даже мощность такая же: 408 лошадок (664 ньютон-метра). С более мощной батареей Audi проезжает меньше — 400 километров без подзарядки, а все потому, что цикл измерения (WLTP) более приближен к реальным условиям эксплуатации.

В DS тоже позаботились об экологии и привезли в Париж электрокар DS 3 Crossback E-Tense со 136-сильным электродвигателем. Согласно циклу WLTP, он способен преодолеть до 300 километров без подзарядки. А тем, кому вся эта электрическая тема чужда, французы предлагают обычный DS 3 Crossback с ДВС.

© Фото : Smart Автомобиль Smart Forease © Фото : Smart Автомобиль Smart Forease

У немецкой марки Smart уже были электрокары, к примеру, EQ fortwo с двигателем мощностью 82 лошадиные силы и запасом хода 160 километров. А к автосалону в Париже на его базе построили прототип родстера Forease без крыши и боковых стекол. Так бренд отметил двадцатилетие.

Peugeot e-Legend, как ясно из названия, — ретроэлектрокар. Этот концепт создан по мотивам купе Peugeot 504 1969 года, но почему передняя часть прототипа так сильно смахивает на серийный Chevrolet Camaro?

Infiniti вновь показывает Project Black S, его первый дебют состоялся еще в 2017-м на автосалоне в Женеве. Однако теперь у машины, которая все еще носит статус концепта, появились реальные технические характеристики. Конструировать купе японцам помогала команда "Формулы-1" Renault Sport F1, поэтому помимо ДВС тут стоят аж три электродвигателя, они одновременно накапливают энергию при торможении и от выхлопных газов. Суммарная мощность — 571 лошадиная сила, а разгон до сотни — менее четырех секунд.

Отдельно стоит отметить смелых вьетнамцев: они везут в Париж два концепт-кара новой и единственной на сегодняшней день марки из Вьетнама VinFast. Облик седана и кроссовера разработан в сотрудничестве с Pininfarina, а в основу моделей легли четырехдверная BMW 5 Series и BMW X5 предыдущих поколений. О вьетнамских премьерах пишут абсолютно все издания, которые так или иначе затрагивают тему Парижского автосалона. Будем надеяться, что такой же чести удостоится российский бренд Aurus, когда его выставят на стенде в Женеве в марте 2019-го.

Пролетели как фанера

Времена меняются, многие автопроизводители экономят средства за счет сокращения участия в международных автосалонах. Парижская выставка — хороший тому пример. Тут не будет традиционных стендов итало-американской группы Fiat Chrysler, она пропустит мероприятие в полном составе, а это значит, что посетители не найдут на выставке брендов Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Chrysler, Abarth и Lancia.

От немцев из концерна Volkswagen AG не приедут сам VW, Bentley и Lamborghini, не будет таких марок, как Ford, Subaru, Mitsubishi, Nissan и Mazda. По традиции не примет участие в автосалоне и Volvo. Производитель премиальных автомобилей из Швеции сделал следующее заявление: "Volvo Cars продолжает уделять все меньше внимания традиционным событиям в автомобильной индустрии, компания фокусируется на индивидуальных мероприятиях для запуска новых автомобилей, презентации технологий и услуг клиентам и журналистам". А BMW решила не привозить в Париж модели Mini.