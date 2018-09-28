АвтоВАЗ введет дополнительные смены на линии сбора Kalina/Granta

САМАРА, 28 сен — РИА Новости. "АвтоВАЗ" в октябре введет дополнительные смены по субботам на линии конвейера Kalina/Granta, а также сверхурочные часы на платформе B0, сообщается на сайте профсоюза предприятия.

"В соответствии с планом производства, чтобы обеспечить выпуск продукции на октябрь, будет организована работа: в СКП (сборочно-кузовное производство) Kalina в субботы 6, 13, 20 и 27 октября в дневные смены, в ПАП (производство автомобилей на платформе) В0 — в сверхурочное время ежедневно с понедельника по пятницу продолжительностью 1 час 10 минут после окончания дневной смены", — говорится в сообщении.

Ранее в сентябре "АвтоВАЗ" вводил дополнительные смены по субботам на двух производственных линиях — СКП и СКП Kalina, а также сверхурочные часы на платформе B0.

На СКП Kalina производят Lada Kalina, Lada Granta и автомобили бренда Datsun, на платформе B0 — Lada Xray, Lada Largus и иномарки Renault и Nissan.

"АвтоВАЗ" — крупнейший автопроизводитель в России. Компанию контролирует совместное предприятие "Ростеха" и Renault — Alliance Rostec Auto B.V.