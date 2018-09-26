Эксперт сравнил новый лимузин Трампа с российским Aurus

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Новый лимузин президента США Дональда Трампа и российский автомобиль для первых лиц государства на основе единой модульной платформы Aurus находятся примерно на одном уровне по комфорту и безопасности, рассказал РИА Новости проректор петербургского Политеха по перспективным проектам, научный руководитель института передовых производственных технологий, руководитель инжинирингового центра профессор Алексей Боровков.

"По таким важным для пользователей параметрам, как комфорт в салоне и безопасность, эти машины примерно на одном уровне", — сказал Боровков, добавив, что по остальным параметрам сравнивать некорректно, так как технические характеристики новой машины Трампа пока неизвестны.

Ранее стало известно, что Трамп добавил к своему автопарку новый лимузин — Cadillac 2018 года. По традиции у него два лимузина, и неизвестно, в каком именно автомобиле находится глава государства. Трамп опробовал новинку, поступившую в распоряжение Секретной службы на прошлой неделе, на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке. По заявлению Секретной службы, новый Cadillac предоставляет "последние технологии" для защиты президента.

Российский проект "Кортеж" — это семейство автомобилей класса "люкс" для первых лиц государства, в него входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник на единой модульной платформе (ЕМП). Он реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers Вадима Швецова и зарубежных партнеров. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей. В свободной продаже машины семейства "Кортеж" появятся под брендом Aurus в начале следующего года. Их ориентировочная цена будет начинаться от 10 миллионов рублей.

Президент РФ Владимир Путин в день инаугурации 7 мая впервые проехал на машине проекта "Кортеж", он также воспользовался отечественным лимузином во время визита в Хельсинки в июле, где встречался c Трампом.