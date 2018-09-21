В Казахстане приступили к производству новой Lada Granta

АЛМА-АТА, 21 сен – РИА Новости. Казахстанский автопроизводитель "Азия Авто" (Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область) приступил к производству нового поколения легковой машины LADA Granta, представленной в рамках Московского автосалона в конце августа, сообщает группа компаний "БИПЭК АВТО – Азия Авто".

"Спустя три недели после громкой премьеры усть-каменогорский завод "Азия Авто" приступает к производству нового поколения модели. Казахстанцы уже могут приобрести новинку на условиях предварительного заказа. Первые партии новой Granta поступят в 19 филиалов "БИПЭК АВТО" в ноябре", — говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, первое поколение LADA Granta входит в тройку наиболее продаваемых моделей на рынке Казахстана и является самым востребованным казахстанцами семейством в линейке российского бренда. На конвейере усть-каменогорского завода "Азия Авто" сегодня освоен выпуск всех четырех типов кузова LADA Granta: седан, хетчбэк, лифтбэк и универсал.

"LADA сохраняет за собой статус якорного бренда казахстанской автоиндустрии. Это наиболее востребованная жителями республики марка: с начала года почти четверть покупателей новых авто в Казахстане предпочли именно LADA – по итогам 8 месяцев их число выросло на 70%", — отметил президент компании "Азия Авто" Ерик Сагымбаев, которого цитирует пресс-служба. По его данным, LADA обеспечивает основную долю производственных объемов казахстанского автопрома. С начала года под этим брендом выпущен 51% всех легковых автомобилей, произведенных в Казахстане.

Цены на седан LADA Granta второго поколения в базовой комплектации стартуют с отметки 2 945 000 тенге (8,2 тысячи долларов). Вершина линейки – универсал Granta SW с автоматической трансмиссией – предлагается по цене 3 950 000 тенге (около 11 тысяч долларов). Благодаря производству на казахстанских мощностях автомобили будут доступны для приобретения участниками государственной программы льготного автокредитования.

Казахстанский автосборочный завод АО "Азия Авто", основанный в 2002 году, является крупнейшим производителем легковых автомобилей в Казахстане. Технологическими партнерами завода выступают ведущие мировые концерны: ПАО "АВТОВАЗ", Volkswagen AG, General Motors и KIA Motors. Производственная мощность — 60 тысяч автомобилей в год. На мощностях АО "Азия Авто" в Усть-Каменогорске выпускаются автомобили марок Skoda, Chevrolet, LADA, KIA.