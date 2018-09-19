Старше египетских мумий
Сенсационные находки при строительстве дорог
Сергей Белоусов

Строительство современных скоростных дорог в России не обходится без трудностей. Где-то необходимо соорудить гигантский мост или развязку, где-то — полностью осушить непроходимые болота, где-то — сделать насыпь из сотен тысяч тонн песка, а на некоторые участки строителей пускают только после того, как там поработают археологи.

Ученые находят не только исторические артефакты, но и неразорвавшиеся снаряды, оружие и останки солдат Великой Отечественной войны, а также древние захоронения — намного старше египетских мумий. РИА Новости совместно с госкомпанией «Автодор» собрало самые невероятные находки, сделанные при прокладке скоростных магистралей.

Когда пирамид еще не было

В соответствии с федеральным законом №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» перед любым строительством компания-застройщик обязана провести обследование земельного участка, чтобы зафиксировать наличие или отсутствие важных для истории артефактов. В случае с платными трассами, которые простираются на сотни и тысячи километров, шансы на историческую сенсацию увеличиваются в разы.

скачать видеоскопировать ссылкуполучить код
Археологические раскопки в зоне строительства в Ростовской области трассы М-4 "Дон"
© РИА Новости

Так, например, при строительстве обхода города Аксая в Ростовской области обнаружили захоронения, появившиеся задолго до возведения первой египетской пирамиды.

Могильник «Киров-3» (рядом есть хутор с таким названием) известен археологам давно.

Это дюжина курганов, четыре из них оказались на пути платного участка трассы М4 «Дон». Раскопки, которые профинансировал «Автодор», начались летом и уже близятся к завершению.

«К курганам согнали бульдозеры, они послойно снимали грунт под присмотром археологов. Если вдруг обнаруживалось нечто ценное для нас, вместо техники в ход пускали лопаты, а самая ответственная работа выполнялась с помощью кисточек. Вы наверняка видели это в кино», — рассказывает археолог ООО «ИТЦ Специальных работ», кандидат исторических наук, доцент Александр Глухов.

Два самых крупных кургана высотой три и полтора метра были насыпаны представителями так называемой ямной культуры, относящейся к раннему бронзовому веку (IV-III тысячелетия до нашей эры).

По словам археолога, наука относит ямный период к III веку до нашей эры, но на основании последних радиоуглеродных исследований ученые находят все больше подтверждений тому, что такие захоронения были и в IV тысячелетии до нашей эры. То есть пять-шесть тысяч лет назад. Самая древняя египетская пирамида фараона Джосера датируется лишь 2650 годом до нашей эры.

«Племена, проживавшие там, хоронили умерших в обширных прямоугольных ямах, поэтому их и называют ямниками. Часто над погребением из бревен делали мощные накаты. 

Хотя эти захоронения разграбили еще в древности, в одной из могил мы нашли следы бревен по краю», — говорит Александр Глухов.

Глиняные предметы, найденные в одном из захоронений на месте раскопок курганного могильника Киров-3.
Глиняные предметы, найденные в одном из захоронений на месте раскопок курганного могильника Киров-3.
© Фото : "Автодор"
Один из предметов, найденный в захоронении на пути платного участка трассы М4 Дон.
Один из предметов, найденный в захоронении на пути платного участка трассы М4 Дон.
© Фото : "Автодор"
Археологи работают на раскопках в зоне строительства трассы М-4 Дон в Ростовской области.
Археологи работают на раскопках в зоне строительства трассы М-4 Дон в Ростовской области.
© Фото : "Автодор"
Топор найденный на месте раскопок курганного могильника.
Топор найденный на месте раскопок курганного могильника.
© Фото : "Автодор"
Место раскопок на пути платного участка трассы М4 Дон.
Место раскопок на пути платного участка трассы М4 Дон.
© Фото : "Автодор"
Бульдозер на месте археологических раскопок курганного могильника Киров-3.
Бульдозер на месте археологических раскопок курганного могильника Киров-3.
© Фото : "Автодор"
1 / 6
Глиняные предметы, найденные в одном из захоронений на месте раскопок курганного могильника Киров-3.
© Фото : "Автодор"

В основании курганов — самые древние находки. Над ямниками делали захоронения так называемые катакомбные племена — люди из среднего бронзового века. Они строили подземные склепы, катакомбы, в которых хоронили усопших и досыпали курганы, благодаря чему они становились все выше и выше. Над катакомбниками — срубники из позднего бронзового века.

В общем, в этих курганах — весь бронзовый век.

Там же нашли сарматское женское погребение III-I века до нашей эры. Оно плохо сохранилось, так как оказалось высоко в насыпи. Рядом лежали: крупное бронзовое зеркало, браслет из бронзы и пряслице (глиняный грузик для утяжеления ручного веретена). А в ровике кургана обнаружили железный наконечник копья, удила с крестовидными псалиями и крупную стеклянную бусину — это тризна, подношение умершему. В одном из небольших курганов наткнулись на средневековое захоронение половца, датируемое XI-XII веками нашей эры, еще до нашествия на Русь Золотой орды. В могиле были скелет, бронзовые подвески, несколько бусин вокруг шеи, нож и кусок мела. Мел использовали в погребальных обрядах, его часто клали вместе с усопшим. А в ногах нашли стремя, удила, костяные накладки и горшок. Тут элементы как женского, так и мужского погребения, поэтому половую принадлежность скелета предстоит выяснить антропологам.

«В одном из кладбищ обнаружили много детских могил, окруженных оградками из крупных камней либо перекрытых сверху каменными плитами. Каждого ребенка на время посмертного путешествия в загробный мир снабжали пищей: в могилах стояли глиняные сосуды с кашей, водой или мясным бульоном. Наиболее знатным детям каменную оградку делали повыше и в «дорогу» клали медные орудия», — говорят археологи.

Средневековая Русь

В 2015-м экспедиция Института археологии Российской академии наук провела раскопки на участке строительства транспортной развязки ЦКАД в черте подмосковного Звенигорода. Раньше там было крупное пригородное село Игнатьевское, впервые упомянутое в приправочном списке писцовой книги Звенигородского уезда 1558 года.

Звенигородский историко-архитектурный музей.
© Фото : "Автодор"

«О том, что Игнатьевское было очень мощным поселением, знали давно, однако у нас не было денег на раскопки. Когда началось строительство ЦКАД, «Автодор» профинансировал археологические изыскания. Увы, затронули только звенигородский участок — он оказался на пути скоростной трассы, хотя там еще много мест, которые требуется изучить», — рассказывает главный хранитель Звенигородского историко-архитектурного музея Ирина Хлебодарова.

Впрочем, и этого объема работ хватило, чтобы сделать сенсационные открытия.

На месте строительства нашли бронзовые поясные крюки, фрагменты монетных весов, печные терракотовые изразцы, многочисленные произведения средневековой христианской металлопластики, серебряные и медные проволочные монеты времен Ивана Грозного, Бориса Годунова, Михаила Федоровича, Алексея Михайловича, Петра I, кольчуги и наконечники стрел.

Главная находка — два русских боевых шлема времен Ивана Грозного с золотой и серебряной инкрустацией. Они лежали в огромной яме, которая когда-то могла быть подпольем боярских хором. Впервые в истории отечественной археологии был обнаружен шлем в кожаном чехле-футляре. Сейчас один из шлемов находится в Государственном научно-исследовательском институте реставрации.

«Реставрация — очень сложная и длительная процедура. Уже выяснилось, к примеру, что один из шлемов принадлежал рядовому воину. Подобных находок в России не было с 1980-х годов», — добавляет Ирина Хлебодарова.

Один из шлемов принадлежал рядовому воину выяснили в институте реставрации.
Один из шлемов принадлежал рядовому воину выяснили в институте реставрации.
© Фото : "Автодор"
Сотрудник Звенигородского музея показывает русский боевой шлем.
Сотрудник Звенигородского музея показывает русский боевой шлем.
© Фото : "Автодор"
Осмотр боевого шлема времен Ивана Грозного в Государственном научно-исследовательском институте реставрации..
Осмотр боевого шлема времен Ивана Грозного в Государственном научно-исследовательском институте реставрации..
© Фото : "Автодор"
Боевой шлем времен Ивана Грозного в Государственном научно-исследовательском институте реставрации.
Боевой шлем времен Ивана Грозного в Государственном научно-исследовательском институте реставрации.
© Фото : "Автодор"
1 / 4
Один из шлемов принадлежал рядовому воину выяснили в институте реставрации.
© Фото : "Автодор"

В 2016-м ИА РАН провел раскопки в селище «Петелино-1» в Одинцовском районе Московской области. В XIV веке здесь был административный и экономический центр богатой волости князя Дмитрия Донского. Археологи извлекли из земли серебряные монеты XIV-XVI веков, отчеканенные на Руси и территории Золотой Орды, перстень, серебряные поясные накладки, прикладную печать, скорее всего, принадлежавшую одному из чиновников княжеской администрации, с геральдическим изображением и круговой надписью «печать Семеонова», а также обломки византийской амфоры и греческий «крест-корсунчик», вырезанный из благородного минерала серпентин в серебряной оправе.

Эхо войны

Весной этого года при реконструкции трассы М1 «Беларусь» в районе села Бородино Московской области рабочие «Автодора» наткнулись на артефакты Великой Отечественной войны (ВОВ): две каски, солдатский ремень, котелок, на котором нацарапана фамилия Абажей, советские и немецкие ложки, саперные лопаты, немецкий крем от обморожения, элементы оружия, пробитая пулей фара автомобиля, перочинный ножик и другие предметы.

«Как раз в этом направлении наступали фашисты. Тут проходила Можайская линия обороны, растянувшаяся на 270 километров в глубину и 600 километров в ширину. Немцы дошли до 72-го километра трассы М1, которая тогда называлась Военно-автомобильная дорога №1, где и были остановлены советскими войсками. Сейчас тут установлен памятник воинам-дорожникам, — говорит руководитель Музея боевой и трудовой славы автомагистрали М1 «Беларусь» голицынского филиала ГК «Автодор»  Галина Попова. — Когда немцы наступали, они берегли эту дорогу, но при отступлении разрушали ее самыми изуверскими способами: закладывали мины, взрывали подходы к мостам, бомбили, обстреливали артиллерией. Артефакты ВОВ находят здесь и по сей день — не только строители, но даже грибники».

Одна из касок времен ВОВ, найденная во время реконструкции трассы М-1.
Одна из касок времен ВОВ, найденная во время реконструкции трассы М-1.
© Фото : "Автодор"
Перочинный нож, советские и немецкие ложки времен ВОВ.
Перочинный нож, советские и немецкие ложки времен ВОВ.
© Фото : "Автодор"
Немецкий крем от обморожения времен ВОВ, найденный в районе села Бородино Московской области.
Немецкий крем от обморожения времен ВОВ, найденный в районе села Бородино Московской области.
© Фото : "Автодор"
Гильзы времен Великой Отечественной войны.
Гильзы времен Великой Отечественной войны.
© Фото : "Автодор"
Саперные лопатки времен ВОВ, найденные во время реконструкции трассы М-1.
Саперные лопатки времен ВОВ, найденные во время реконструкции трассы М-1.
© Фото : "Автодор"
Солдатский ремень времен ВОВ, найденный в районе села Бородино Московской области. .
Солдатский ремень времен ВОВ, найденный в районе села Бородино Московской области. .
© Фото : "Автодор"
1 / 6
Одна из касок времен ВОВ, найденная во время реконструкции трассы М-1.
© Фото : "Автодор"

Участок платной трассы М11 в районе деревни Мясной Бор Новгородской области прошел по местам кровопролитных боев 1942 года, когда практически полностью была уничтожена Вторая ударная армия РККА. ГК «Автодор» добилась разрешения прочесать всю полосу отвода в поисках погибших солдат, ведь это была одна из самых трагических страниц войны. 

За время поисковых работ на месте строительства скоростной магистрали археологи обнаружили и перезахоронили останки 260 красноармейцев. Специалистам удалось установить личности тринадцати солдат.

ВЕРНУТЬСЯ НА ГЛАВНУЮВЕРНУТЬСЯ В НАЧАЛО
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена