Два самых крупных кургана высотой три и полтора метра были насыпаны представителями так называемой ямной культуры, относящейся к раннему бронзовому веку (IV-III тысячелетия до нашей эры).

По словам археолога, наука относит ямный период к III веку до нашей эры, но на основании последних радиоуглеродных исследований ученые находят все больше подтверждений тому, что такие захоронения были и в IV тысячелетии до нашей эры. То есть пять-шесть тысяч лет назад. Самая древняя египетская пирамида фараона Джосера датируется лишь 2650 годом до нашей эры.

«Племена, проживавшие там, хоронили умерших в обширных прямоугольных ямах, поэтому их и называют ямниками. Часто над погребением из бревен делали мощные накаты.