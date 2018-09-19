Строительство современных скоростных дорог в России не обходится без трудностей. Где-то необходимо соорудить гигантский мост или развязку, где-то — полностью осушить непроходимые болота, где-то — сделать насыпь из сотен тысяч тонн песка, а на некоторые участки строителей пускают только после того, как там поработают археологи.
Ученые находят не только исторические артефакты, но и неразорвавшиеся снаряды, оружие и останки солдат Великой Отечественной войны, а также древние захоронения — намного старше египетских мумий. РИА Новости совместно с госкомпанией «Автодор» собрало самые невероятные находки, сделанные при прокладке скоростных магистралей.
В соответствии с федеральным законом №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» перед любым строительством компания-застройщик обязана провести обследование земельного участка, чтобы зафиксировать наличие или отсутствие важных для истории артефактов. В случае с платными трассами, которые простираются на сотни и тысячи километров, шансы на историческую сенсацию увеличиваются в разы.
Так, например, при строительстве обхода города Аксая в Ростовской области обнаружили захоронения, появившиеся задолго до возведения первой египетской пирамиды.
Могильник «Киров-3» (рядом есть хутор с таким названием) известен археологам давно.
Это дюжина курганов, четыре из них оказались на пути платного участка трассы М4 «Дон». Раскопки, которые профинансировал «Автодор», начались летом и уже близятся к завершению.
«К курганам согнали бульдозеры, они послойно снимали грунт под присмотром археологов. Если вдруг обнаруживалось нечто ценное для нас, вместо техники в ход пускали лопаты, а самая ответственная работа выполнялась с помощью кисточек. Вы наверняка видели это в кино», — рассказывает археолог ООО «ИТЦ Специальных работ», кандидат исторических наук, доцент Александр Глухов.
Два самых крупных кургана высотой три и полтора метра были насыпаны представителями так называемой ямной культуры, относящейся к раннему бронзовому веку (IV-III тысячелетия до нашей эры).
По словам археолога, наука относит ямный период к III веку до нашей эры, но на основании последних радиоуглеродных исследований ученые находят все больше подтверждений тому, что такие захоронения были и в IV тысячелетии до нашей эры. То есть пять-шесть тысяч лет назад. Самая древняя египетская пирамида фараона Джосера датируется лишь 2650 годом до нашей эры.
«Племена, проживавшие там, хоронили умерших в обширных прямоугольных ямах, поэтому их и называют ямниками. Часто над погребением из бревен делали мощные накаты.
Хотя эти захоронения разграбили еще в древности, в одной из могил мы нашли следы бревен по краю», — говорит Александр Глухов.
В основании курганов — самые древние находки. Над ямниками делали захоронения так называемые катакомбные племена — люди из среднего бронзового века. Они строили подземные склепы, катакомбы, в которых хоронили усопших и досыпали курганы, благодаря чему они становились все выше и выше. Над катакомбниками — срубники из позднего бронзового века.
В общем, в этих курганах — весь бронзовый век.
Там же нашли сарматское женское погребение III-I века до нашей эры. Оно плохо сохранилось, так как оказалось высоко в насыпи. Рядом лежали: крупное бронзовое зеркало, браслет из бронзы и пряслице (глиняный грузик для утяжеления ручного веретена). А в ровике кургана обнаружили железный наконечник копья, удила с крестовидными псалиями и крупную стеклянную бусину — это тризна, подношение умершему. В одном из небольших курганов наткнулись на средневековое захоронение половца, датируемое XI-XII веками нашей эры, еще до нашествия на Русь Золотой орды. В могиле были скелет, бронзовые подвески, несколько бусин вокруг шеи, нож и кусок мела. Мел использовали в погребальных обрядах, его часто клали вместе с усопшим. А в ногах нашли стремя, удила, костяные накладки и горшок. Тут элементы как женского, так и мужского погребения, поэтому половую принадлежность скелета предстоит выяснить антропологам.
«В одном из кладбищ обнаружили много детских могил, окруженных оградками из крупных камней либо перекрытых сверху каменными плитами. Каждого ребенка на время посмертного путешествия в загробный мир снабжали пищей: в могилах стояли глиняные сосуды с кашей, водой или мясным бульоном. Наиболее знатным детям каменную оградку делали повыше и в «дорогу» клали медные орудия», — говорят археологи.
В 2015-м экспедиция Института археологии Российской академии наук провела раскопки на участке строительства транспортной развязки ЦКАД в черте подмосковного Звенигорода. Раньше там было крупное пригородное село Игнатьевское, впервые упомянутое в приправочном списке писцовой книги Звенигородского уезда 1558 года.
«О том, что Игнатьевское было очень мощным поселением, знали давно, однако у нас не было денег на раскопки. Когда началось строительство ЦКАД, «Автодор» профинансировал археологические изыскания. Увы, затронули только звенигородский участок — он оказался на пути скоростной трассы, хотя там еще много мест, которые требуется изучить», — рассказывает главный хранитель Звенигородского историко-архитектурного музея Ирина Хлебодарова.
Впрочем, и этого объема работ хватило, чтобы сделать сенсационные открытия.
На месте строительства нашли бронзовые поясные крюки, фрагменты монетных весов, печные терракотовые изразцы, многочисленные произведения средневековой христианской металлопластики, серебряные и медные проволочные монеты времен Ивана Грозного, Бориса Годунова, Михаила Федоровича, Алексея Михайловича, Петра I, кольчуги и наконечники стрел.
Главная находка — два русских боевых шлема времен Ивана Грозного с золотой и серебряной инкрустацией. Они лежали в огромной яме, которая когда-то могла быть подпольем боярских хором. Впервые в истории отечественной археологии был обнаружен шлем в кожаном чехле-футляре. Сейчас один из шлемов находится в Государственном научно-исследовательском институте реставрации.
«Реставрация — очень сложная и длительная процедура. Уже выяснилось, к примеру, что один из шлемов принадлежал рядовому воину. Подобных находок в России не было с 1980-х годов», — добавляет Ирина Хлебодарова.
В 2016-м ИА РАН провел раскопки в селище «Петелино-1» в Одинцовском районе Московской области. В XIV веке здесь был административный и экономический центр богатой волости князя Дмитрия Донского. Археологи извлекли из земли серебряные монеты XIV-XVI веков, отчеканенные на Руси и территории Золотой Орды, перстень, серебряные поясные накладки, прикладную печать, скорее всего, принадлежавшую одному из чиновников княжеской администрации, с геральдическим изображением и круговой надписью «печать Семеонова», а также обломки византийской амфоры и греческий «крест-корсунчик», вырезанный из благородного минерала серпентин в серебряной оправе.
Весной этого года при реконструкции трассы М1 «Беларусь» в районе села Бородино Московской области рабочие «Автодора» наткнулись на артефакты Великой Отечественной войны (ВОВ): две каски, солдатский ремень, котелок, на котором нацарапана фамилия Абажей, советские и немецкие ложки, саперные лопаты, немецкий крем от обморожения, элементы оружия, пробитая пулей фара автомобиля, перочинный ножик и другие предметы.
«Как раз в этом направлении наступали фашисты. Тут проходила Можайская линия обороны, растянувшаяся на 270 километров в глубину и 600 километров в ширину. Немцы дошли до 72-го километра трассы М1, которая тогда называлась Военно-автомобильная дорога №1, где и были остановлены советскими войсками. Сейчас тут установлен памятник воинам-дорожникам, — говорит руководитель Музея боевой и трудовой славы автомагистрали М1 «Беларусь» голицынского филиала ГК «Автодор» Галина Попова. — Когда немцы наступали, они берегли эту дорогу, но при отступлении разрушали ее самыми изуверскими способами: закладывали мины, взрывали подходы к мостам, бомбили, обстреливали артиллерией. Артефакты ВОВ находят здесь и по сей день — не только строители, но даже грибники».
Участок платной трассы М11 в районе деревни Мясной Бор Новгородской области прошел по местам кровопролитных боев 1942 года, когда практически полностью была уничтожена Вторая ударная армия РККА. ГК «Автодор» добилась разрешения прочесать всю полосу отвода в поисках погибших солдат, ведь это была одна из самых трагических страниц войны.
За время поисковых работ на месте строительства скоростной магистрали археологи обнаружили и перезахоронили останки 260 красноармейцев. Специалистам удалось установить личности тринадцати солдат.
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