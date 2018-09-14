"Зеленая карта" для легковых и грузовых авто подорожает с 15 сентября

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Страховые тарифы на полисы "Зеленая карта", которые будут действовать с 15 сентября 2018 года по 14 октября 2018 года, для легковых и грузовых автомобилей увеличатся почти на 16% по сравнению с предыдущим месяцем, следует из материалов, размещенных на сайте Российского союза автостраховщиков (РСА).
Стоимость годового полиса для легковых автомобилей установлена на уровне 6,45 тысячи рублей для поездок по Украине, Белоруссии, Молдавии и Азербайджану и 25,75 тысячи рублей – для поездок по другим государствам, а для грузовиков – 10,96 тысячи рублей и 42,98 тысячи рублей соответственно.
Цены на полисы для других типов транспортных средств (автобусов, прицепов, полуприцепов, мотоциклов, сельхозтехники) также вырастут примерно на 16%, следует из материалов.
Базовые ставки тарифов по российским "Зеленым картам" установлены в евро. РСА ежемесячно рассчитывает их рублевый эквивалент с учетом колебаний курса евро к рублю за истекший месяц. В перечень страховщиков, осуществляющих операции по страхованию в рамках "Зеленой карты", входят "Альфастрахование", "Двадцать первый век", "РЕСО-Гарантия", "Росгосстрах", "Согласие", ЭРГО, ВСК, "Спасские ворота".