В Госдуме предложили создать народный рейтинг автостраховщиков

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Глава комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) предложил главе Банка России Эльвире Набиуллиной и президенту Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорю Юргенсу ввести в России "народный рейтинг" автостраховщиков, чтобы повысить уровень их конкуренции, сообщила пресс-служба депутата.

"Считаю, целесообразно рассмотреть принципиально новый подход, реализация которого позволит в дальнейшем ощутимо повысить качество представляемых страховщиками услуг. Это, в свою очередь, достигается посредством усиления реальной конкуренции между ними, в том числе – в информационном пространстве, используя известную и результативную международную рейтинговую практику", — приводится в сообщении пресс-службы текст обращения.

Парламентарий предложил создать специальный раздел для пользователей на официальных сайтах ЦБ и РСА, в рамках которого зарегистрированные на портале госуслуг граждане смогут открыто фиксировать соответствующие замечания к работе страховых компаний в разных субъектах РФ и выставлять страховщикам оценку качества предоставляемых услуг.

Нилов пояснил, что при выборе компании-страховщика автовладелец, не имея о ней полной и объективной информации, нередко вынужден ориентироваться либо на рекламные обещания, либо на отзывы анонимных пользователей в соцсетях, что не гарантирует уверенности страхователя в оперативном урегулировании компанией финансовых вопросов при наступлении страхового случая.

"Убежден, в дальнейшем реализация такого проекта позволит потребителям услуг на рынке автострахования, особенно в сегменте ОСАГО, ознакомиться с отзывами о страховых компаниях, которые оставляет идентифицированный пользователь", — говорится в обращении депутата.