В Госдуме предложили создать народный рейтинг автостраховщиков

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Глава комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) предложил главе Банка России Эльвире Набиуллиной и президенту Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорю Юргенсу ввести в России "народный рейтинг" автостраховщиков, чтобы повысить уровень их конкуренции, сообщила пресс-служба депутата.
Парламентарий предложил создать специальный раздел для пользователей на официальных сайтах ЦБ и РСА, в рамках которого зарегистрированные на портале госуслуг граждане смогут открыто фиксировать соответствующие замечания к работе страховых компаний в разных субъектах РФ и выставлять страховщикам оценку качества предоставляемых услуг.
"Убежден, в дальнейшем реализация такого проекта позволит потребителям услуг на рынке автострахования, особенно в сегменте ОСАГО, ознакомиться с отзывами о страховых компаниях, которые оставляет идентифицированный пользователь", — говорится в обращении депутата.