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Назад в 90-е: мошенники придумывают новые способы автоподстав

(обновлено: 08:06 14.09.2018)
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© Depositphotos / kalinovskyУчастники ДТПУчастники ДТП
© Depositphotos / kalinovsky

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости, Сергей Белоусов. В 1990-е наглухо тонированные старые BMW и "мерседесы", беспощадно подрезали законопослушных водителей, провоцируя ДТП. Затем "люди в черном" запугивали ни в чем не повинных автомобилистов и "разводили" их на деньги. В 2003-м, с введением ОСАГО, автоподставы сошли на нет, но мошенники изобрели новые приемы, не менее наглые и беспощадные. И никакая "автогражданка" не поможет. Самые "инновационные" способы отъема денег у доверчивых автовладельцев — в материале РИА Новости.

"Лжедорожный патруль"

Сотрудники дорожной службы ЦОДД во время патрулирования в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Проверяем на себе: для чего в Москве создали службу "Дорожный патруль ЦОДД"
Двенадцатого сентября на официальном Twitter-канале московского Центра организации дорожного движения (ЦОДД) опубликовали фото загадочного автомобиля и ДТП с подписью: "В Москве появилась банда аферистов. Выдают себя за сотрудников "Дорожного патруля" ЦОДД, вымогают деньги у водителей! Будьте бдительны! Встретив мошенников, немедленно сообщайте в полицию!"

На снимке отчетливо виден седан Lada Priora (номер А539СТ750) серебристого цвета с темно-зелеными полосами, надписью "Центр оформления ДТП" и логотипом, напоминающим одновременно эмблемы столичного ЦОДД и "Московского транспорта". Камера наружного наблюдения засекла экипаж лжепатруля на Профсоюзной улице недалеко от метро "Коньково".

Откуда мошенники узнают о ДТП, нетрудно догадаться: многие аварии сейчас видны на экране любого смартфона через интернет-сервисы вроде "Яндекс.Карт".

© Фото : из Twitter-канала столичного Центра организации дорожного движенияДТП
© Фото : из Twitter-канала столичного Центра организации дорожного движения
ДТП

Мы уже публиковали материал с подробным описанием, что из себя представляет "Дорожный патруль". В ЦОДД напомнили: их сотрудники никогда не берут денег за помощь, всегда одеты в форму и имеют при себе удостоверения, а машины службы окрашены в ярко-зеленые цвета. Всех, кто увидит лжепатруль на дороге или столкнется с предложением платных услуг по оформлению ДТП от таинственных незнакомцев, просят сразу же обращаться в полицию по телефону 112.

Дорогие часы и смартфоны

В последние годы на дорогах России пользуется популярностью еще один изощренный вид мошенничества: фальшивый наезд на пешехода на "зебре". Те, кто устраивает такие подставы, как правило, под колеса не попадают, но имитируют ситуацию, в которой якобы повреждается их имущество, например, дорогие часы, смартфоны или планшеты. Одну из таких "аварий", случившуюся в Ленинградской области, детально разобрал водитель Денис, после чего выложил видео в соцсеть.

 

 

В подобных "ДТП" владельцы дорогих гаджетов запугивают водителей вызовом полиции. Чтобы угроза была более действенной, они напоминают о пункте первом статьи 12.24 КоАП РФ (лишение прав от года до полутора за нанесение легкого вреда здоровью) и для убедительности прихрамывают, хватаются за бока, намекают на травму руки, на которой были часы. Один мошенник представлялся влиятельным чиновником. Но в итоге все это оказывается фикцией, а телефоны и планшеты зачастую муляжом.

Девушка разговаривает по телефону возле автомобиля
© Fotolia / Nikolay
Сетевая автоподстава: как выявить мошенников, выбирая машину в интернете
Впрочем, такой тип автоподставы возможен и по вине самих водителей. Раньше в ПДД было правило, согласно которому транспортное средство должно снижать скорость перед "зеброй" в обязательном порядке. В современных требованиях этого нет: главное — уступить дорогу пешеходам, тормозить при этом или ускоряться — решать водителю. Однако в ПДД есть еще один пункт 14.2: "Если перед нерегулируемым пешеходным переходом остановилось или снизило скорость транспортное средство, то водители других транспортных средств, движущихся в том же направлении, также обязаны остановиться или снизить скорость". Именно этим правилом пренебрег автор видео Денис, чем и воспользовались мошенники.

Камикадзе

Поистине международный способ автоподставы, широко распространенный в Китае и других азиатских странах, сегодня набирает обороты и в России. Ради наживы мошенники готовы превратиться в настоящих каскадеров и рисковать собственной жизнью: они бросаются под колеса, словно супергерои, а затем требуют денег, угрожая вызовом полиции и последующим лишением прав.

Удивительно, но это работает. Обезопасить себя от таких "разводов" поможет видеорегистратор, заодно у вас есть шанс стать автором смешного ролика вроде этого:

Внимание, дети!

Представьте ситуацию: водитель выходит из торгового центра на парковку с единственным желанием — поскорее загрузить покупки в багажник и отправиться на дачу или домой. Садится за руль, сдает назад и вдруг слышит душераздирающий крик. Нажимая на тормоз, в зеркалах заднего вида замечает подростка, который очень естественно имитирует боль, прыгает на одной ноге или держится за бок.

Суть нарушения понятна: наезд на пешехода и статья 12.24 КоАП РФ — лишение прав от года до полутора лет. Водитель в панике, но "раненый" предлагает "договориться по-хорошему" в обмен на внушительную сумму, не вызывая сотрудников полиции. В итоге "виновник ДТП" соглашается практически на любые деньги, лишь бы не разбираться в ситуации по закону.

Мужчина открывает дверь автомобиля
© Depositphotos / Kzenon
"Легендарная схема". В Cевастополе мошенник безнаказанно крадет авто
Подобным способом обычно "разводят" владельцев машин, не оборудованных парктрониками или камерами заднего вида. Видеорегистратор тут бесполезен, если он не оснащен второй камерой в корме автомобиля. И если парковочное место не попало в зону наружного видеонаблюдения, полицейским будет сложно поверить, что травма получена не от удара о конкретное транспортное средство. В суде жертва мошенников вправе ходатайствовать о медицинской экспертизе. Однако соль в том, что водители зачастую и сами верят в то, что совершили наезд на пешехода.

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