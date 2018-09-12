Отличная столичная: платная дорога М11 от Москвы до Питера почти готова

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости, Сергей Белоусов. В 2018 году госкомпания "Автодор" планирует завершить строительство платной скоростной автодороги М11, которая соединит две российские столицы. Практически на всем ее протяжении — а это почти 607 километров суперсовременного дорожного полотна — движение уже открыто. Осталось только три незавершенных участка: с 97-го по 149-й километр в Московской и Тверской областях, а также две секции с 543-го по 684-й километр в Ленинградской области. Корреспондент РИА Новости выяснил, как идут работы на ближайшем к Москве строящемся отрезке трассы.

Чем вышибли Клин

Сначала журналистов привезли на открытый первого сентября участок с 58-го по 97-й километр Солнечногорск — Клин. Трасса действует всего несколько дней, однако ей уже успели воспользоваться тысячи водителей.

"Пиковые часы здесь наступают во второй половине пятницы и первой половине субботы по направлению из Москвы в Питер, — рассказывает директор по эксплуатации дороги Загит Салихов. — Сейчас сезон сбора урожая, многие едут на дачи, поэтому загрузка в эти дни существенно возрастает".

Основной поток образуется не только из москвичей: часть транспорта попадает на участок трассы М11 из Химок и Солнечногорска, новый отрезок заполняется машинами из Зеленограда и Клина. Рекорд на сегодняшний день — девять тысяч автомобилей, прошедших за сутки через пункт взимания платы (ПВП) на 97-м километре, где М11 прерывается и снова сливается с М10.

"Не как руководитель, а как пользователь могу смело сказать, что проезд с 58-го по 97-й километр по М10 занимает втрое больше времени, чем аналогичный маршрут на М11, — говорит Салихов. — Но в ближайшее время, с наступлением холодов, машин на платной дороге, конечно же, будет меньше".

Госкомпания активно призывает водителей покупать транспондеры T-pass, позволяющие практически без задержек проезжать ПВП на платных трассах. Эти устройства вошли в обращение в 2012-м, на сегодняшний день их приобрели более 680 тысяч автовладельцев. С их помощью можно получить скидку на проезд в размере от 20% до 50%.

© Фото : госкомпания "Автодор" Пункт взимания платы на трассе М11 © Фото : госкомпания "Автодор" Пункт взимания платы на трассе М11

На новом отрезке T-pass пока использует лишь треть водителей, да и сама система еще несовершенна. Прибор стоимостью тысячу рублей позволяет совершать поездки по всем платным трассам "Автодора" — М1, М4 или М11 (при подключении услуги интероперабельности в личном кабинете), однако скидки будут предоставляться только на тех участках автострад, где был куплен транспондер. Будет ли электронная оплата работать по единой схеме — неизвестно. И дело даже не в техническом обеспечении, а в том, что разные участки дорог на условиях долгосрочных инвестиционных соглашений строили разные подрядчики, которые впоследствии стали операторами трассы. Не все они готовы делиться друг с другом скидками.

"В каждом конкретном случае нужно уточнять, где какая скидка действует и по чьему транспондеру. В стране четыре эмитента транспондеров, у них свои условия предоставления скидок, свои программы лояльности и абонементы. Любой T-pass позволяет проехать по всем платным участкам без остановки, но скидки будут разными", — пояснили в пресс-службе "Автодора".

Сквозь болота и реки

Строительство последнего платного участка М11 в Московской и Тверской областях — с 97-го по 149-й километр — близится к завершению. Более чем на две трети работы уже выполнены, осушены два болота, установлены мачты освещения, скоро будет сдан мост через реку Шошу высотой 12 метров и длиной 330 метров.

© Фото : госкомпания "Автодор" Сооружение платной трассы М11 на участке с 97-го по 149-й километр © Фото : госкомпания "Автодор" Сооружение платной трассы М11 на участке с 97-го по 149-й километр

По словам заместителя руководителя проекта компании "Трансстроймеханизация" Владимира Василиади, еще предстоит привезти на трассу около двух миллионов кубометров песка, уложить 570 тысяч тонн асфальта, оборудовать шесть площадок для отдыха (по три с каждой стороны дороги), установить ограждение. Самое сложное сейчас — качественно доделать покрытие из асфальтобетона. Его укладка производится при определенных погодных условиях и температурном режиме, а впереди — поздняя осень, а с ней дожди и холод.

Однако о переносе сроков сдачи дороги речи не идет. "Все работы ведутся согласно плану", — заверяет Владимир Василиади. А это значит, что до начала нового года водители смогут проехать от Москвы до Твери без пробок.

© Фото : госкомпания "Автодор" Экипаж аварийных комиссаров на трассе М11 © Фото : госкомпания "Автодор" Экипаж аварийных комиссаров на трассе М11

Участок с 97-го по 149-й километр получит категорию 1Б, которая подразумевает скорость до 130 километров в час, по две полосы шириной 3,75 метра в каждую сторону, а также освещение на всем протяжении. Для создания максимальных условий безопасности и разрешения возникающих проблем трассу будут в круглосуточном режиме патрулировать экипажи аварийных комиссаров.