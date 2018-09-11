Рано или поздно: автомобили, которые исчезнут и появятся на рынке осенью

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости, Сергей Белоусов. Продажи новых автомобилей растут полтора года подряд — эксперты связывают это с тем, что клиенты попросту устали ждать. Необходимость сменить машину назрела у многих, но из-за кризиса покупка постоянно откладывалась, и потребителям это, похоже, надоело. Поторопиться нужно и в связи с ослаблением рубля: если тенденция не изменится, подорожания не избежать. Однако есть несколько моделей, на которые можно еще немного подкопить.

Lada Xray Cross и Vesta Sport

В начале сентября АвтоВАЗ буквально засыпал рынок новинками: полностью обновился модельный ряд Granta, стартовали продажи модернизированной "Нивы" (Lada 4x4), в салоны начали поступать вседорожные Cross-версии седана Vesta. Но пару моделей в Тольятти придержали на ближайшее будущее.

Одна из них — Xray Cross, ожидаемый в салонах официальных дилеров Lada этой осенью. Цены на кроссовер пока не раскрывают, как и большинство характеристик, однако Волжский завод сообщил о его главных преимуществах.

Во-первых, это выросший до 215 миллиметров дорожный просвет — только представьте, у Land Cruiser Prado клиренс — точно такой же. Во-вторых… да, у Xray Cross нет полного привода, зато теперь есть селектор режима движения. При помощи поворотной шайбы на передней панели водитель выбирает один из пяти вариантов: нормальный, с отключенной системой стабилизации, спортивный, движение по песку и скользкой дороге. В-третьих, у кроссовой версии сзади больше места, чем у обычного Xray. Кроме того, новинка красивее, дисковые тормоза по кругу, регулировка руля по высоте и вылету, трехступенчатый подогрев передних кресел. Правда, и цена будет выше.

Стоит подождать и выхода новой версии Lada Vesta — Sport. Это будет одна из самых быстрых моделей АвтоВАЗа с форсированным до 145 л. с. 1,8-литровым двигателем, эффектной внешностью, большими 17-дюймовыми колесами, салоном из кожзама и алькантары, различными спортивными вставками, надписями, модернизированными подвесками и электроникой. В общем, в Тольятти грамотно взялись за борьбу с "колхозным" тюнингом.

Volkswagen Golf

После двух лет отсутствия в Россию возвращается Volkswagen Golf. Продажи модели прекратились из-за кризиса — резкое подорожание отпугнуло многих клиентов. Но внезапно немцы передумали и готовы снова импортировать машину.

© Фото : Volkswagen Автомобиль Volkswagen Golf © Фото : Volkswagen Автомобиль Volkswagen Golf

Причем базовая версия с 1,4-литровым 125-сильным мотором будет стоить 1,43 миллиона рублей, то есть дороже, чем Volkswagen Tiguan, и всего на десять тысяч дешевле, чем VW Passat в начальных комплектациях. В Россию попадут только пятидверные исполнения хетчбэка исключительно с роботизированными трансмиссиями DSG7 с двумя сцеплениями. В списке стандартного оборудования значатся климат-контроль, обогрев сидений и руля, круиз-контроль и даже полуавтоматическая система парковки. В топовой версии — графическая приборная панель, камера заднего вида и другое оборудование.

Kia Cerato

В Калининграде началось серийное производство седана Cerato четвертого поколения, однако в салонах дилеров машины еще нет, да и цены до сих пор не названы. Официально продажи стартуют в сентябре, но познакомиться с новинкой могли все, кто посетил Московский международный автосалон.

© Фото : Kia Motors Автомобиль KIA Cerato © Фото : Kia Motors Автомобиль KIA Cerato

Четырехдверки Kia будут оснащаться 1,6-литровым атмосферным бензиновым двигателем мощностью 128 л. с. и 155 Нм, а также 2,0-литровым агрегатом с отдачей 150 л.с. Трансмиссии 6-ступенчатые — "автомат" или "механика", но ручная коробка доступна только со слабым мотором. Других подробностей корейцы не сообщили.

УАЗ "Патриот"

Совсем скоро в продажу поступит и обновленный "Патриот": точная дата неизвестна, но 20 сентября завод устроит шоу-сборку первого серийного экземпляра внедорожника на заводе в Ульяновске. Во время интернет-трансляции УАЗ обещает раскрыть детальные характеристики модели.

© Фото : УАЗ Автомобиль УАЗ Патриот 2019 © Фото : УАЗ Автомобиль УАЗ Патриот 2019

По неподтвержденным данным, "Патриот" получит модернизированную переднюю ось с новым рулевым механизмом, более мощный 150-сильный бензиновый мотор "ЗМЗ-Про" объемом 2,7 литра от коммерческого фургона "Профи" и улучшенную механическую коробку передач. И совершенно точно модель обзаведется внедорожными ручками в салоне на передних стойках — это понятно по фотографии, опубликованной УАЗ. Других изменений в кабине внедорожника не видно.

Mitsubishi Outlander

Mitsubishi приступила к сборке обновленного кроссовера Outlander на заводе в Калуге еще 5 сентября, однако в продажу еще не запустила: цены обещают обнародовать в эту среду.

© Фото : Mitsubishi Motors Автомобиль Mitsubishi Outlander © Фото : Mitsubishi Motors Автомобиль Mitsubishi Outlander

Есть некоторые внешние изменения: новые бамперы, фальшрадиаторная решетка, светодиодные ходовые огни, колесные диски. Внутри поменялся дизайн воздуховодов для задних пассажиров (только для полноприводных версий), подсветка кнопок стеклоподъемников и профиль сидений, появились USB на передней панели, ниша для мелочей на передней консоли у переднеприводных версий, электронный стояночный тормоз у полноприводных. Улучшены настройки подвесок и шумоизоляция. Моторы и трансмиссии те же, а вот цена вряд ли — скоро узнаем.

Tesla Model 3

Официально электрокары Tesla у нас не продаются. Но есть автосалон, который фактически взял на себя обязанности дилера и даже представительства марки. Moscow Tesla Club анонсировал самую дешевую модель американской компании Model 3: ее начнут завозить к нам в четвертом квартале.

© AP Photo / Justin Pritchard Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск на презентации автомобиля Tesla Model 3. 31 марта 2016 © AP Photo / Justin Pritchard Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск на презентации автомобиля Tesla Model 3. 31 марта 2016

Известна даже примерная стоимость — от 3,5 до 5,5 миллиона рублей. Чтобы заказать машину, необходимо внести предоплату в размере 145 тысяч рублей. Однако делать это нужно с осторожностью, ведь уже более года Илон Маск, основатель и генеральный директор Tesla, обещает собирать по пять тысяч Model 3 в неделю, но так и не достиг заявленных производственных показателей.

Последняя осень

Эта осень станет последней сразу для нескольких автомобилей. Так, Skoda отказалась от поставок в Россию вседорожных универсалов Octavia Scoutи "заряженной" версии Octavia RS. Больше из Чехии не поступят полноприводные версии модели, а также ее дорогие исполнения Laurin & Klement. Причину компания официально не называет, скорее всего, все эти модели практически перестали покупать: RS — из-за дороговизны, а другие — из-за кроссовера Kodiaq, перетянувшего на себя одеяло продаж.

Обновление семейства Lada Granta поставило крест на производстве моделей Kalina. Универсалы и хетчбэки теперь тоже называются "Грантами", и от "Калин" решили полностью отказаться. Для Renault Logan и Sandero эта осень не последняя, но в ближайшие пару лет продажи этих моделей в России будут свернуты. Об этом проговорился главный дизайнер французской марки Лоренс ван ден Акер, уточнив, что французская марка намерена перейти в высшую, премиальную лигу, а "Логанам" в ней не место. Впрочем, их нишу пустой не оставят — там пропишутся новые модели Lada.