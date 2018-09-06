МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Минфин считает реалистичным распространение безлимитного европротокола на все регионы России примерно через три года, заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев в интервью РИА Новости в преддверии Московского финансового форума.

Лимит выплат по европротоколу с 1 июня 2018 года был увеличен с 50 тысяч рублей до 100 тысяч рублей. Это максимальная сумма, на которую может рассчитывать пострадавший в аварии при оформлении ДТП без участия сотрудников полиции. Исключение составляют Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, где с 2014 года установлен лимит в размере 400 тысяч рублей – так называемый безлимитный европротокол.

"Мы настаиваем, что надо двигаться к полному безлимитному европротоколу на территории всей страны… Реалистично (распространение – ред.) года через три", — сказал он.

"Страховщики ранее заявляли, что у них есть мобильное приложение РСА. Но выяснилось, что это все нужно докручивать и довинчивать. Думаю, будет хороший повод обсудить это на нашей панели на Московском финансовом форуме", — отметил он.

РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" является генеральным информационным агентством третьего Московского финансового форума.