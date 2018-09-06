В Минфине рассказали, сколько времени потребуется для либерализации ОСАГО

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Полное освобождение тарифов по обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО) от госрегулирования может произойти в 2028 году, считает замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

"Наверное, полностью либерализуем ОСАГО лет через 10, если считать от сегодняшнего дня. Это именно мой прогноз. Конечно, многое будет зависеть и от позиции Центрального банка, и страховщиков. Кто знает – может быть, мы освободим тарифы и начнутся массовые сговоры между бандами якобы потерпевших и страховщиками, как это уже бывало", — заявил Моисеев в интервью РИА Новости в преддверии Московского финансового форума.

"Когда готовили стратегию, предполагалось, что управимся за 10 лет. Уже прошло шесть. Но мы будем двигаться дальше. Есть вещи, которые, если не сделать сейчас, не сделаешь никогда", — отметил он.

В июне ЦБ РФ опубликовал проект указания о предельных размерах базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов по ОСАГО, а также о порядке их применения страховщиками при определении страховой премии. ЦБ пояснил, что данный документ является первым шагом по реализации ранее анонсированных мер, направленных на стабилизацию ситуации на рынке ОСАГО.

Проект предполагает расширение коридора базовых ставок страхового тарифа. При этом нижняя граница коридора снижается для всех видов транспортных средств на 20%. Верхняя граница снижается для мотоциклов и мотороллеров (на 10,9%), а также легковых автомобилей юридических лиц (на 5,7%). Для остальных категорий транспортных средств она повышается на 20%. Новации также коснутся коэффициентов бонус-малус (КБМ) и возраст-стаж (КВС).

РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" является генеральным информационным агентством третьего Московского финансового форума.