РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Авто

ВАЗ — не "таз": современные автомобили Lada изменились до неузнаваемости

031896
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкДевушки на презентации нового автомобиля LADA 4x4 Vision на Московском международном автомобильном салоне 2018Девушки на презентации нового автомобиля LADA 4x4 Vision на Московском международном автомобильном салоне 2018
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости, Сергей Белоусов. АвтоВАЗ несется к вершине успеха на полном ходу: продажи растут, доля рынка увеличивается, модель Vesta совсем скоро станет самой популярной в стране, если ее не обгонит… Granta. На Московском автосалоне Волжский автозавод оказался наиболее плодовитым на новинки. Какие изменения произошли в модельном ряду Lada и что готовит бренд в будущем — в материале РИА Новости.

Кроссовер в помощь

Модели на стенде компании АвтоВАЗ на Московском международном автомобильном салоне 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Мал, да удал: семь причин сходить на Московский автосалон
Чего сейчас не хватает АвтоВАЗу, так это настоящего современного кроссовера, который мог бы на равных конкурировать с моделями вроде Hyundai Creta и Renault Duster. Но Lada очень старается придать сложившемуся модельному ряду завершенность и в рамках автосалона познакомила всех с новой модификацией модели Xray — Cross.

В Тольятти упорно называли Xray кроссовером, однако теперь маркетологам придется хорошенько подумать над вариантами классификации. Особенность Xray Cross не только в названии: "обычная" и "кроссовая" модели сильно отличаются друг от друга по конструкции.

В основе Lada Xray — платформа B0 альянса Renault-Nissan, заимствованная у Renault Sandero Stepway, однако волжане модель основательно видоизменили и оснастили другими моторами. Версия Xray Cross — еще более глубокая модернизация. По-другому выглядит передняя подвеска — новые рычаги, задние барабанные тормоза заменены на дисковые, со 195 до 215 миллиметров увеличен дорожный просвет (в основном благодаря легкосплавным колесам с шинами Continental 215/50 R17), а также установлен электроусилитель (вместо электрогидравлического), разработанный российской компанией "Рулевые системы". Эта фирма также изготавливает детали для Lada 4x4 и Chevrolet Niva. Но не путайте рейку "Нивы" с новым полностью электрическим механизмом Xray Cross.

© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкАвтомобиль LADA XRAY Cross на Московском международном автомобильном салоне 2018
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Автомобиль LADA XRAY Cross на Московском международном автомобильном салоне 2018

В кроссовую версию модели впервые в истории ВАЗа установили селектор выбора режима движения с пятью настройками. Шайба, разместившаяся снизу на центральной панели, позволяет установить пять типов работы двигателя и трансмиссии: обычный с включенной системой стабилизации, с выключенной ESC, спортивный, а также режимы движения по бездорожью и скользкой/зимней дороге. Полного привода тут нет и быть не могло — платформа B0 все же не рассчитана на это, хотя по возможностям кроссовер не уступает Peugeot 2008 и 3008, созданным по тем же лекалам.

© Фото : ПАО "АВТОВАЗ"Интерьер автомобиля LADA XRAY Cross
© Фото : ПАО "АВТОВАЗ"
Интерьер автомобиля LADA XRAY Cross

У Lada Xray Cross появились регулировка рулевого механизма по высоте и по вылету (раньше была только по высоте), подогрев задних сидений, обогрев передних стал трехступенчатым, увеличилось пространство для задних пассажиров. Осталось дождаться цен, которые обещают назвать осенью.

Гостья из будущего

Неожиданностью для всех стала премьера концептуальной версии внедорожника Lada 4x4. Пятидверный прототип назвали 4x4 Vision.

Надо признать, дизайнеры не препятствовали полету творческой мысли: новая "Нива", которую АвтоВАЗ обещает отправить на конвейер в 2021-2022 годах, выглядит ультрасовременно. Фирменный "икс-стиль" прослеживается в каждой детали, включая знаменитые выштамповки по бокам кузова. Задние двери в прототипе — без ручек, что делает автомобиль похожим на трехдверный.

© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкПосетители фотографируют новый автомобиль LADA 4x4 Vision на Московском международном автомобильном салоне 2018
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Посетители фотографируют новый автомобиль LADA 4x4 Vision на Московском международном автомобильном салоне 2018

Если заглянуть внутрь, понятно, что Lada 4x4 Vision — пока лишь макет: все электронные компоненты ненастоящие, на нарисованной приборной панели застыла цифра 65, экран воображаемого навигатора показывает неизвестную локацию.

Бутафорский рычаг селектора трансмиссии и шайба выбора режима работы полного привода подтверждает: кроссовер будет построен на базе второго поколения Renault Duster. Поэтому мы не видим внутри ни понижающей передачи, ни второго рычага, как у нынешней Lada 4x4. Если "Нива" пересядет на платформу "Дастера", то вместо постоянного полного привода получит электронную муфту, подключающую задние колеса. Впрочем, французский кроссовер — не самый плохой (если не сказать лучший) вариант для развития модели.

© ПАО "АВТОВАЗ"Скетч интерьера концепта Lada 4x4 Vision
© ПАО "АВТОВАЗ"
Скетч интерьера концепта Lada 4x4 Vision

Кстати, Vision — это не только про "Ниву II": обычно этим словом принято обозначать общее видение дизайна всей будущей модельной линейки автопроизводителя. Так что внимательно присмотритесь к деталям: вполне возможно, что некоторые решения мы встретим и на других моделях Lada.

Сбор урожая

Конец осени — лучшее время для сбора калины, но свою последнюю "Калину" АвтоВАЗ собрал еще в июле, а с августа хетчбэк и универсал называются Granta.

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкАвтомобили Lada Granta на Московском международном автомобильном салоне 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Автомобили Lada Granta на Московском международном автомобильном салоне 2018

Одним переименованием дело не обошлось: в Тольятти разработали ряд улучшений и обновили все семейство, к которому также относятся седан и лифтбэк. Новые "Гранты" спереди стали похожи на "Весту", форсунки стеклоомывателей переехали с капота ближе к лобовому стеклу, дизайнеры чуть "подрихтовали" заднюю часть кузова, немного изменилась приборная панель, а вот центральная консоль "Грантам" досталась в наследство от "Калин". Изменены сиденья и их обивка.

© Фото : ПАО "АВТОВАЗ"Интерьер автомобиля Lada Granta
© Фото : ПАО "АВТОВАЗ"
Интерьер автомобиля Lada Granta

Главное техническое новшество — доработанный "робот" с одним сцеплением, который приобрел функцию движения вперед при отпущенной педали газа, а также спортивный режим. Это сделает не очень популярную коробку хоть немного похожей на "автомат".

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкАвтомобиль Lada Granta на Московском международном автомобильном салоне 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Автомобиль Lada Granta на Московском международном автомобильном салоне 2018

Кстати, согласно данным Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса, в первом полугодии 2018-го было продано почти 53,3 тысячи автомобилей Granta, что ставит модель на третье место в общем зачете. Однако в будущей статистике к этому результату добавятся и продажи машин, ранее называвшихся Kalina. В итоге "Гранты" за счет номенклатуры вновь могут стать самыми популярными моделями в стране.

Первый спортивный

Vesta Sport — первая по-настоящему "заряженная" модификация Lada, созданная по всем канонам мирового автопрома. Подобные версии можно встретить под названиями GT, GTi, S line и так далее.

© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкАвтомобиль LADA Vesta Sport Concept на Московском международном автомобильном салоне 2018
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Автомобиль LADA Vesta Sport Concept на Московском международном автомобильном салоне 2018

Внешность спортивной версии под стать названию: новый передний бампер с иным воздухозаборником, накладки на пороги с надписями Sport, 17-дюймовые легкосплавные диски, аккуратный спойлер на крышке багажника и эффектный диффузор с разнесенными по бокам патрубками выхлопной системы. Между прочим, сзади автомобиль выглядит куда эффектнее, чем спереди.

© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкАвтомобиль LADA Vesta Sport Concept на Московском международном автомобильном салоне 2018
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Автомобиль LADA Vesta Sport Concept на Московском международном автомобильном салоне 2018

В салоне установлены новые передние сиденья с развитой боковой поддержкой, обитые искусственной кожей со вставками из алькантары, на спинках кресел прямо под подголовниками белыми и красными нитками вышито: Vesta Sport. Руль, рычаги коробки передач и "ручника" спортивной "Весты" обшиты перфорированной кожей, появились вставки под карбон и черный глянец, а подсветка приборной панели заменена на красную.

© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкСалон автомобиля LADA Vesta Sport Concept на Московском международном автомобильном салоне 2018
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Салон автомобиля LADA Vesta Sport Concept на Московском международном автомобильном салоне 2018

Покупателям Lada Vesta больше не нужно ехать в сомнительные тюнинг-ателье, АвтоВАЗ все уже сделал, а главное — сертифицировал и избавил от лишних трат времени. Двигатель объемом 1,8 литра форсирован до 145 л. с., разгон с места до сотни сократился — теперь это 9,6 секунды, а максималка выросла до 198 км/ч. Изменены настройки подвесок, уменьшен дорожный просвет, усилены тормоза.

Впору вспомнить знаменитую фразу Ленина с плаката былых времен: "Верной дорогой идете, товарищи!"

Комментировать
Авто
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена