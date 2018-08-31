Названы самые популярные марки автомобилей в России

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Эксперты аналитического агентства "Автостат" составили рейтинг самых популярных марок машин среди российских автолюбителей.

Отмечается, что по данным на 1 июля в России насчитывается около 43 миллионов легковушек. При этом более 32 процентов из них приходится на отечественные авто марки Lada — 13,88 миллиона единиц.

На втором месте оказалась японская Toyota с показателем в 3,82 миллиона зарегистрированных машин. Третью строчку заняли автомобили марки Nissan, количество которых в стране превысило два миллиона.Пятерку лучших замыкают Hyundai (1,95 миллиона) и Kia (1,78 миллиона).

В десятку самых популярных машин также вошли Renault (1,72 миллиона), Chevrolet (1,64 миллиона), Volkswagen (1,56 миллиона), Ford (1,37 миллиона) и Mitsubishi (1,16 миллиона). Показатели других марок не превышают миллиона экземпляров.