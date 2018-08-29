В УАЗ назвали сроки презентации обновленного "Патриота"

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. УАЗ (входит в Sollers Вадима Швецова) представит обновленный внедорожник "Патриот" в сентябре 2018 года, говорится в сообщении Sollers.

"В первом полугодии 2018 года на Ульяновском автомобильном заводе завершились работы по подготовке к запуску обновленного модельного ряда. В сентябре текущего года УАЗ представит на российском рынке внедорожник "УАЗ Патриот 2019". Также в планах компании на вторую половину 2018 года – развитие экспортных программ", — говорится в сообщении.

Также, в сентябре Sollers в рамках СП с Mazda планирует открыть завод по производству двигателей мощностью до 50 тысяч штук в год, вся продукция которого будет отправляться на экспорт для нужд автомобильных заводов Mazda в Японии, отмечает Sollers.

Автомобилестроительная группа Sollers объединяет собственные производственные активы — "Sollers — Дальний Восток", УАЗ, Заволжский моторный завод (ЗМЗ) — и СП с компаниями Ford, Mitsui, Isuzu, Mazda. Основной акционер Sollers — гендиректор компании Вадим Швецов. Акции компании торгуются на Московской бирже.

Ранее в среду Sollers представила отчетность, согласно которой ее чистая прибыль по МСФО в первом полугодии снизилась на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 443 миллиона рублей.

Кроме того, выручка Sollers сократилась на 11,7%, до 14,1 миллиарда рублей. Валовая прибыль выросла на 4%, составив 3,58 миллиарда рублей. Операционная прибыль упала в 2,4 раза и составила 416 миллионов рублей. Себестоимость реализованной продукции снизилась на 16%, до 10,6 миллиарда рублей. Расход по налогу на прибыль упал в 2,4 раза и составил 107 миллионов рублей. Активы компании снизились на 4,2%, до 42 миллиардов рублей, обязательства — на 9,2% и составили 22,6 миллиарда рублей.