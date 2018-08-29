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В среду, 29 августа открывается Московский международный автосалон. Он стартует с пресс-дня, для широкого круга посетителей он откроется 31 августа.

Полные линейки своих модельных рядов на выставке представят "АвтоВАЗ", Renault, Kia, Hyundai, Geely, GAC, Haval, Lifan, JAC и Volkswagen. В качестве основных премьер мероприятия ожидаются обновленная линейка автомобилей Lada Granta, мировая премьера кроссовера Renault Arkana, новый внедорожник Hyundai Santa Fe и отечественный люкс-бренд Aurus, созданный на основе проекта автомобилей для первых лиц государства ("Кортеж") на единой модульной платформе.