Поедем — постоим: когда российские города снова увязнут в пробках

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости, Сергей Белоусов. Школьники, отпускники, дачники — на носу осень, и крупные города России традиционно встают в пробках. Нынешний год, по мнению экспертов, не станет исключением: дороги в густонаселенных регионах уже в ближайшие дни снова заполонят миллионы "лишних" машин. Как будет развиваться ситуация — в материале РИА Новости.

Бесконечная война

Год назад в это время сообщения СМИ из российских мегаполисов напоминали сводку боевых действий. Тридцатого августа 2017-го Краснодар парализовало: пробки — десять баллов по шкале "Яндекса". Первого сентября поток машин блокировал центр Воронежа, произошло множество мелких ДТП. Четвертого сентября движение на дорогах Уфы остановилось: восемь баллов, многочисленные участки с ремонтом дорог. На следующий день затор на Московской кольцевой растянулся на 30 километров, положение ухудшил начавшийся дождь, к вечеру пробки — девять баллов.

А ведь практически все лето магистрали большинства городов были свободны: сезон отпусков, значительная часть автомобилей — в гаражах и во дворах.

"Традиционно в летние месяцы трафик в городе снижается, дорожно-транспортная ситуация улучшается. Однако каждый раз в последнюю неделю августа количество автомобилей резко увеличивается. Приближается учебный год, многие возвращаются с дач в город", — пояснили РИА Новости в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ГКУ ЦОДД) правительства Москвы.

Согласно исследованию сервиса "Яндекс.Пробки", в начале сентября число автомобилей в городе достигает среднегодового значения — около 3,6 миллиона транспортных средств в сутки. "Таким образом, уже на следующей неделе мы ожидаем возвращения автомобилей в столицу", — резюмировали в ЦОДД Москвы.

Что такое осень — это пробки

В течение осени ситуация с пробками меняется, но общая кривая показывает рост вплоть до декабря. "В первой половине сентября 2017-го среднесуточное число транспортных средств в городе составило 3,62 миллиона, что на два процента (или 60 тысяч автомобилей) выше августовского показателя. В этом году прогнозируется схожая ситуация, среднесуточное число транспортных средств — на уровне 3,6-3,65 миллиона", — отметили в ЦОДД Москвы.

Прошлой осенью в столице, по данным "Яндекса", утренние часы пик приходились на период с восьми до десяти часов, а вечерние — с 17 до 20 часов. При этом вечерние пробки превосходили утренние не только по продолжительности, но и по степени загрузки дорог.

На трафик сильно влияет погода, которая в середине осени портится: льют дожди, начинаются заморозки, образуется гололед, выпадает первый снег. Из-за несвоевременной замены шин с летних на зимние водители чаще совершают ДТП, что также сказывается на заторах.

Так, 20 ноября 2017-го из-за гололеда во Владивостоке на улице Капитана Шефнера столкнулись сразу семь автомобилей. За три дня до этого город встал в десятибалльных пробках из-за снегопада. Третьего октября прошлого года гололед заставил закрыть трассу Тюмень — ХМАО. Двадцать третьего октября семь машин были повреждены на Западном скоростном диаметре в Санкт-Петербурге. По словам очевидцев, они кружились по скользкой дороге, словно вальсируя. "Яндекс.Пробки" фиксировал максимальные заторы в столице 5 октября 2017 года из-за дождя и тумана, 3, 11 и 15 ноября 2016 года — из-за снегопадов, ледяного дождя и гололедицы.

Однако есть и такие осенние дни, когда во всех регионах машины буквально исчезают с дорог. Например, 4 ноября. В зависимости от того, на какие дни выпадает праздник, у россиян есть дополнительный выходной, а в этом году их будет три, так как День народного единства придется на воскресенье. Можно смело предположить, что дороги в эти дни будут практически свободны.

"Во вторник по сравнению с понедельником чуть плотнее утренний путь на работу, а в пятницу путь домой занимает больше времени, и это связано с графиком работы большинства участников дорожного движения, — говорят в пресс-службе ГКУ "Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга" (ДОДД). — Сегодня сеть общественного транспорта достаточно развита, есть выделенные полосы, этот способ передвижения предпочитают все больше горожан. Тем самым снижается нагрузка на улично-дорожную сеть".

Где найти заторы?

Первые пробки в Москве и других городах появятся не на въезде в населенные пункты, не на центральных магистралях и даже не в центре: машины заполонят подъезды к торгово-развлекательным комплексам.

"Мы прогнозируем локальные затруднения у крупных ТРК и детских магазинов — родители начинают готовить детей к новому учебному году, — говорят в ЦОДД Москвы. — Рекомендуем автомобилистам в дневное и вечернее время избегать маршрутов, проходящих вблизи этих объектов".

В центральных регионах России в сентябре и октябре дачники закрывают сезон, а потому длинными вереницами машины потянутся в города по федеральным трассам. Ближе к зиме сократится число отпускников, и транспортных средств прибавится. Но не везде так.

По статистике, больше половины участников дорожного движения, выезжавших ранее на дачу только по выходным, в последние два года стали жить за городом постоянно. Они отправляются на работу и возвращаются домой по "дачному" маршруту ежедневно. Пригородные трассы к этому уже привыкли, и с наступлением осени это не окажет заметного влияния на трафик, пояснили в пресс-службе ДОДД.