Lexus бывшего губернатора Сахалина третий раз выставили на торги

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 авг – РИА Новости. Сахалинское управление Росимущества выставило на повторные торги конфискованный Lexus LX 570 бывшего губернатора Александра Хорошавина, сообщает пресс-служба ведомства.

Хорошавин за коррупцию получил 13 лет колонии строгого режима и штраф в 500 миллионов рублей. Ранее с молотка ушли два его Bentley: один — за 6,7 миллиона рублей, второй — за 6 миллионов.

"Территориальное управление Росимущества повторно выставило на торги Лексус LX 570, ранее принадлежавший экс-губернатору Сахалинской области Хорошавину. Его стоимость оценена в 1 056 800 рублей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что первоначальная цена машины снижена на 60% из-за отсутствия покупателя на вторых торгах. Третий аукцион состоится 20 сентября.

Имущество бывшего главы региона продадут на основании судебного решения, которое обратило его в доход государства за коррупционные правонарушения.