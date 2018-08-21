Машины-убийцы: просчеты автоинженеров, унесшие сотни жизней

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости, Сергей Белоусов. Брак встречается в любой технике, и даже безобидный вроде бы электрический чайник при определенном стечении обстоятельств может стать причиной большого пожара. Что говорить об автомобилях: они и полностью исправные — источник повышенной опасности. И никто не застрахован от инженерных просчетов и простейших ошибок, которые порой приводят к крупным катастрофам.

Фатальная мелочь

Шесть тысяч аварий, 1700 раненых и 98 погибших — таков результат недоработки инженеров Ford в конструкции автоматической трансмиссии.

Жалобы на автомобили американской марки начали поступать задолго до того, как было объявлено об их отзыве в 1980 году. Водители утверждали, что рычаг трансмиссии сам перескакивает с положения P (парковка) на R (задняя передача), машина приходит в движение, и это часто заканчивается ДТП. Комиссия по расследованию выявила, что сразу в нескольких трансмиссиях, используемых Ford (собственных и японского производства), отсутствует фиксатор положения "паркинг". Из-за этого рычаг мог сместиться, например, если шофер отпустил педаль тормоза, но не заглушил двигатель.

Отзывная кампания должна была затронуть около 21 миллиона автомобилей Ford, но автопроизводителю удалось избежать дорогостоящих замен трансмиссий. Органы государственного контроля лишь обязали фирму распечатать стикеры с инструкцией о порядке пользования коробкой передач и выслать всем владельцам. Текст был такой: "Важное предостережение о безопасности. Прежде чем покинуть место водителя, вы всегда должны: 1. удостовериться, что рычаг трансмиссии находится в положении Park, 2. поставить машину на ручной (стояночный) тормоз, 3. заглушить мотор". Ну и информация о том, что автомобиль может покатиться, если всего этого не сделать. Стикеры предложили наклеивать на переднюю панель в салоне. Сами трансмиссии Ford были официально признаны годными к эксплуатации.

© AP Photo / Dennis Cook Автоматическая коробка передач Ford во время слушаний в Национальном управлении по безопасности движения автотранспорта в Вашингтоне. 20 августа 1980 года © AP Photo / Dennis Cook Автоматическая коробка передач Ford во время слушаний в Национальном управлении по безопасности движения автотранспорта в Вашингтоне. 20 августа 1980 года

Первого января 1981-го в газете The Washington Post вышла статья, в которой адвокат по делам, связанным с автомобилями, Ральф Надер заявил: "Это не спасет ни одной жизни. Голдшмит (глава Национального управления по безопасности движения автотранспорта (NHTSA) не послушал технических специалистов, а принял политическое решение, что плохо скажется на безопасности американцев".

Неуправляемые

Самому масштабному отзыву в истории концерна Toyota предшествовал звонок в экстренную службу 911 Марка Сейлора. "У меня нет тормозов", — прокричал водитель седана Lexus ES350 (дочерний бренд "Тойоты"). Через 49 секунд его машина взлетела в воздух, дважды перевернулась, а приземлившись — загорелась. Последними словами Марка были "подождите" и "молитесь". Он и его семья погибли.

Пожар возник из-за раскаленных тормозов, нагревшихся от интенсивного нажатия на педаль. Почему же машина не останавливалась?

Расследование NHTSA пришло к ужасающим выводам: в трагедии виноват обычный напольный коврик, который накрыл педаль газа и вжал ее в пол. По мере нагрева тормозных дисков замедление происходило все менее эффективно, а разгон — все быстрее. Год спустя концерн Toyota и госорганы выявили еще один брак: во многих машинах акселератор заклинивало вжатым наполовину.

© AP Photo / Shizuo Kambayashi Логотип компании Toyota © AP Photo / Shizuo Kambayashi Логотип компании Toyota

C 2000-го из-за этого погиб 21 человек, сотни получили ранения. Toyota отозвала около девяти миллионов автомобилей по всему миру. Случаи с ДТП из-за заклинивших педалей были и в России, где бренд традиционно воспринимается как один из самых надежных.

Смертельная безопасность

Что, если система, призванная защитить водителя, сама становилась причиной гибели людей? Так произошло с японской компанией Takata, которая после тщательного расследования инициировала крупнейший в истории США отзыв автомобилей и в конце концов обанкротилась.

© AP Photo / Lim Huey Teng Сотрудники компании Honda меняют несправную подушку безопасности Takata © AP Photo / Lim Huey Teng Сотрудники компании Honda меняют несправную подушку безопасности Takata

Продукцией Takata пользовались 19 автопроизводителей, в том числе Lexus, Audi, Mazda, BMW, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Ford, Tesla, Honda, Toyota и Volkswagen. С 2002 по 2015 год они устанавливали в свои машины подушки безопасности, которые вместо того, чтобы сохранять жизни, отбирали их. При изготовлении пиропатронов для эйрбэгов фирма применяла нитрат аммония, но не учла того, что при перепадах температур и влажности мощность взрывчатого вещества могла резко увеличиться. В результате металлические детали конструкции подушек безопасности разлетались по салону, словно дробь из охотничьего патрона.

Ремни опасности

Первой жертвой стала 18-летняя американка — металлический осколок угодил ей прямо в шею. Топ-менеджеры Takata знали об опасности, у них на руках были данные испытаний, но они предпочли тщательно скрывать это от общественности и контролирующих органов. Когда число погибших достигло 15, а раненых — нескольких сотен, компания все же объявила об отзыве машин для замены опасной детали. Отозвали уже 37 миллионов автомобилей, а число эйрбэгов, которые надо заменить, приближается к 50 миллионам. Takata не преодолела этот кризис и летом прошлого года сообщила о банкротстве.

Автомобильным компаниям, как и отдельным людям, предпочтительнее учиться на чужих ошибках. Однако Takata не смогла извлечь уроки даже из собственных.

© AFP 2018 / Joyce Naltchayan Министр транспорта США Федерико Пена демонстрирует ремень безопасности, сделанный японской корпорацией Takata, во время пресс-конференции в Вашингтоне. 23 мая 1995 года © AFP 2018 / Joyce Naltchayan Министр транспорта США Федерико Пена демонстрирует ремень безопасности, сделанный японской корпорацией Takata, во время пресс-конференции в Вашингтоне. 23 мая 1995 года

В начале 1990-х владельцы автомобилей Honda все чаще жаловались в контролирующие органы на ремни безопасности, которые сами собой отстегивались. В США инициировали расследование, и в 1995 году отозвали почти 8,5 миллиона машин.

Жестко, но превентивно

Выяснилось, что Takata изготавливала крепления ремней из АБС-пластика — он не выдерживает долгого воздействия ультрафиолета. Солнце делало пластмассовую деталь настолько хрупкой, что от нее отваливались куски. Возврату тогда подлежали все японские машины, импортировавшиеся в США из Японии, а Takata и Honda выплатили штраф: первая не сообщила о проблеме, а вторая, зная о дефекте, не проинформировала госструктуры.

Некоторые, правда, все же учитывают собственные ошибки. В июле группа по контролю качества завода Subaru в Индиане обнаружила опаснейший брак в новейших кроссоверах Ascent, только-только вышедших в продажу в США. Часть сварных швов попросту отсутствовала, что плохо сказывается на прочности: в случае аварии автомобиль элементарно не выдержит удара и деформируется гораздо сильнее. Дальнейшее расследование установило: виновник брака — оборудование конвейера завода, а точнее, его программное обеспечение. Из-за кривого софта роботы-сварщики допускали пропуски, превращая автомобили в потенциальных убийц.

К моменту обнаружения недостатка с конвейера сошли 293 кроссовера, девять уже забрали клиенты. Вопреки стандартной практике, в Subaru приняли решение не ремонтировать машины, а пустить их под пресс. Тем, кто уже купил Ascent, предоставят новые модели.