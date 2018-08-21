Машины-убийцы: просчеты автоинженеров, унесшие сотни жизней

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости, Сергей Белоусов. Брак встречается в любой технике, и даже безобидный вроде бы электрический чайник при определенном стечении обстоятельств может стать причиной большого пожара. Что говорить об автомобилях: они и полностью исправные — источник повышенной опасности. И никто не застрахован от инженерных просчетов и простейших ошибок, которые порой приводят к крупным катастрофам.
Фатальная мелочь
Шесть тысяч аварий, 1700 раненых и 98 погибших — таков результат недоработки инженеров Ford в конструкции автоматической трансмиссии.
Отзывная кампания должна была затронуть около 21 миллиона автомобилей Ford, но автопроизводителю удалось избежать дорогостоящих замен трансмиссий. Органы государственного контроля лишь обязали фирму распечатать стикеры с инструкцией о порядке пользования коробкой передач и выслать всем владельцам. Текст был такой: "Важное предостережение о безопасности. Прежде чем покинуть место водителя, вы всегда должны: 1. удостовериться, что рычаг трансмиссии находится в положении Park, 2. поставить машину на ручной (стояночный) тормоз, 3. заглушить мотор". Ну и информация о том, что автомобиль может покатиться, если всего этого не сделать. Стикеры предложили наклеивать на переднюю панель в салоне. Сами трансмиссии Ford были официально признаны годными к эксплуатации.
Первого января 1981-го в газете The Washington Post вышла статья, в которой адвокат по делам, связанным с автомобилями, Ральф Надер заявил: "Это не спасет ни одной жизни. Голдшмит (глава Национального управления по безопасности движения автотранспорта (NHTSA) не послушал технических специалистов, а принял политическое решение, что плохо скажется на безопасности американцев".
Неуправляемые
Пожар возник из-за раскаленных тормозов, нагревшихся от интенсивного нажатия на педаль. Почему же машина не останавливалась?
Расследование NHTSA пришло к ужасающим выводам: в трагедии виноват обычный напольный коврик, который накрыл педаль газа и вжал ее в пол. По мере нагрева тормозных дисков замедление происходило все менее эффективно, а разгон — все быстрее. Год спустя концерн Toyota и госорганы выявили еще один брак: во многих машинах акселератор заклинивало вжатым наполовину.
C 2000-го из-за этого погиб 21 человек, сотни получили ранения. Toyota отозвала около девяти миллионов автомобилей по всему миру. Случаи с ДТП из-за заклинивших педалей были и в России, где бренд традиционно воспринимается как один из самых надежных.
Смертельная безопасность
Что, если система, призванная защитить водителя, сама становилась причиной гибели людей? Так произошло с японской компанией Takata, которая после тщательного расследования инициировала крупнейший в истории США отзыв автомобилей и в конце концов обанкротилась.
Продукцией Takata пользовались 19 автопроизводителей, в том числе Lexus, Audi, Mazda, BMW, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Ford, Tesla, Honda, Toyota и Volkswagen. С 2002 по 2015 год они устанавливали в свои машины подушки безопасности, которые вместо того, чтобы сохранять жизни, отбирали их. При изготовлении пиропатронов для эйрбэгов фирма применяла нитрат аммония, но не учла того, что при перепадах температур и влажности мощность взрывчатого вещества могла резко увеличиться. В результате металлические детали конструкции подушек безопасности разлетались по салону, словно дробь из охотничьего патрона.
Ремни опасности
Автомобильным компаниям, как и отдельным людям, предпочтительнее учиться на чужих ошибках. Однако Takata не смогла извлечь уроки даже из собственных.
В начале 1990-х владельцы автомобилей Honda все чаще жаловались в контролирующие органы на ремни безопасности, которые сами собой отстегивались. В США инициировали расследование, и в 1995 году отозвали почти 8,5 миллиона машин.
Жестко, но превентивно
Некоторые, правда, все же учитывают собственные ошибки. В июле группа по контролю качества завода Subaru в Индиане обнаружила опаснейший брак в новейших кроссоверах Ascent, только-только вышедших в продажу в США. Часть сварных швов попросту отсутствовала, что плохо сказывается на прочности: в случае аварии автомобиль элементарно не выдержит удара и деформируется гораздо сильнее. Дальнейшее расследование установило: виновник брака — оборудование конвейера завода, а точнее, его программное обеспечение. Из-за кривого софта роботы-сварщики допускали пропуски, превращая автомобили в потенциальных убийц.
К моменту обнаружения недостатка с конвейера сошли 293 кроссовера, девять уже забрали клиенты. Вопреки стандартной практике, в Subaru приняли решение не ремонтировать машины, а пустить их под пресс. Тем, кто уже купил Ascent, предоставят новые модели.