Lada оказалась самой популярной у россиян в качестве первого автомобиля

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Lada оказалась самой популярной маркой у россиян в качестве первого автомобиля, следует из опроса сервиса объявлений "Юла Авто" совместно с Research.mail.ru, данные которого есть в распоряжении РИА Новости.

Опрос проводился в августе, в нем приняло участие 5 тысяч пользователей рунета-автомобилистов.

"Каждый пятый опрошенный отметил, что ездил именно на Lada. При этом (совокупно – ред.) иномарки оказались более популярными в качестве первой машины, чем (все вместе – ред.) автомобили отечественного производства — их выбирают 71% россиян. На втором месте по популярности оказалась марка BMW — такой автомобиль был первым у каждого седьмого опрошенного (13%). На третьем месте — Audi, выбор 9% респондентов. В пятерку самых популярных марок первого автомобиля в России также вошли Toyota и "Москвич" (по 6%)", — говорится в опросе.

Из опроса выяснилось, что большинство россиян в качестве первой машины предпочли новый автомобиль (57%), на втором месте по популярности — автомобили со средним возрастом от 3-х до 5 лет — их выбрали 18% респондентов, наименее популярными оказались старые автомобили — от 10 лет и больше — такие были у 11% опрошенных.

Также отмечается, что большинство российских автомобилистов (47% респондентов) не было готовы тратить на первую машину больше 500 тысяч рублей, и только пятая часть опрошенных позволила себе автомобиль дороже 1,5 миллиона рублей, причем каждому четвертому респонденту первый автомобиль подарили.

"Большинство начинающих автомобилистов выбирали машину с механической коробкой передач (60%). Самым распространенным типом кузова стал седан — его покупал каждый третий. За ним следуют универсал (22%) и хэтчбек (13%). Большинство россиян начинали свою водительскую карьеру достаточно рано — в возрасте от 18 до 20 лет (47%). Только 9% автомобилистов впервые сели за руль в 30 лет и позже", — также говорится в опросе.