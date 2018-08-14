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Права — ваши. Как изменилось водительское удостоверение за 125 лет

(обновлено: 08:10 14.08.2018)
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© РИА Новости / И. НевелевПерейти в фотобанкСотрудницы ГАИ проверяют документы у автомобилисткиСотрудницы ГАИ проверяют документы у автомобилистки
© РИА Новости / И. Невелев
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости, Сергей Белоусов. Ровно 125 лет назад во Франции выдали первое водительское удостоверение. Как выяснилось через три года, не зря: британский водитель (без прав) впервые в истории насмерть сбил пешехода. Двумя годами позже в ДТП погиб первый шофер, опять же британец. РИА Новости вспоминает, как эволюционировали права на автомобиль в России и мире.

Потому что шумно очень

Теоретические и практические занятия в автошколе ДОСААФ. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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В МВД предложили усложнить экзамен на водительские права
Первым разрешение на эксплуатацию автомобиля на дорогах общего пользования в 1888 году получил изобретатель Карл Бенц. Правда, власти великого герцогства Баден руководствовались вовсе не безопасностью дорожного движения, просто к ним все чаще стали обращаться местные жители, жаловавшиеся на шум и неприятный запах, исходившие от новомодного изобретения.

Днем рождения водительских прав принято считать 14 августа 1893 года. В этот день в Париже была выдана первая "справка о способности управлять транспортным средством с механическим мотором". Причем имя водителя история не сохранила, а вот префекта столичной французской полиции Луи Лепина, подписавшего заветную бумажку, помнят по сей день.

Никаких проверок знаний безопасности дорожного движения не проводилось. Водителю достаточно было показать, что он умеет управлять транспортным средством.

Со смертельным исходом

В 1896 году, 17 августа, в Лондоне Англо-французская автомобильная компания демонстрировала новинки. Как впоследствии утверждали свидетели, водитель одного из автомобилей Артур Эдселл ехал по дороге с огромной скоростью, примерно 13 километров в час, да еще и отвлекался от управления машиной на разговоры с сидевшей рядом юной леди.

Автомобиль полиции в городе Уичита, штат Канзас, США. Архивное фото.
CC BY-SA 2.0 / Brian Carpani / Wichita PD
В США водитель под действием наркотиков въехал на второй этаж поликлиники
По какой-то причине 44-летняя Бриджит Дрискол, примерная жена и мать двоих детей, не заметила предупреждающие знаки и оказалась прямо перед машиной Эдселла. По одной из версий, миссис Дрискол застыла в изумлении, увидев перед собой экипаж без лошадей. По другой — она пыталась защититься от машины зонтиком. Так или иначе, произошел первый официально зафиксированный наезд на пешехода со смертельным исходом.

Водительский стаж Артура Эдселла на момент ДТП не превышал трех недель. Тем не менее суд присяжных полностью оправдал водителя, а судья произнес историческую фразу: "Такое никогда больше не должно случиться". Увы, случилось.

© Фото : Library of CongressАвтомобильная авария, произошедшая в период между 1920 и 1921 годами в США
© Фото : Library of Congress
Автомобильная авария, произошедшая в период между 1920 и 1921 годами в США

Спустя два года в той же Великобритании бизнесмен Генри Линдфилд слишком сильно разогнал свой электромобиль, потерял управление и вылетел с дороги, врезавшись в дерево. Он скончался в госпитале на следующий день.

В России

Разрешение на эксплуатацию автомобиля, подобное тому, что получил Бенц, в России впервые выдали в 1900 году в Санкт-Петербурге. Чтобы получить карточку с фотографией и сведениями о владельце транспортного средства, требовалось сдать экзамен. В Великобритании сдавать на права начали только в 1934-м.

© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкФрагмент водительского удостоверения, выданного московским градоначальством в начале XX века
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Фрагмент водительского удостоверения, выданного московским градоначальством в начале XX века

Международная конвенция о передвижении автомобилей, к которой присоединилась и Россия, была подписана 11 октября 1909 года в Париже. Как сообщал советский журнал "За рулем" (№ 6, 1929 год), документ устанавливал требования как к машинам, так и к водителям. Были определены виды тормозных систем, структура органов управления, системы звуковых сигналов и даже номерные знаки, отражающие принадлежность к тому или иному государству. Для шоферов ввели ограничения по возрасту, им присваивалась квалификация. По результатам экзаменов водителям выдавали международное дорожное свидетельство единого образца. Автошоколы не заставили себя долго ждать: первая открылась в Санкт-Петербурге в 1910-м.

© Public domainВодительские права, выданные в Москве в 1908 году известному капиталисту Юлию Гужону
© Public domain
Водительские права, выданные в Москве в 1908 году известному капиталисту Юлию Гужону

Дореволюционные права действовали и при советской власти, но в 1923-м СССР выпустил новое "Свидетельство на право управления экипажем". В нем впервые вводились категории водителей, зависящие от стажа. Однако и путаницы было много. Например, документ отличался формой и содержанием от региона к региону: водительское удостоверение, выданное в Петрограде (нынешний Санкт-Петербург), не действовало в Москве.

В 1936-м появилось удостоверение шофера, выдаваемое органами внутренних дел после соответствующего обучения. Для подготовки водителя низшей — третьей — категории отводилось 576 часов, из которых практика занимала до 30 часов. Обучение проходило как с отрывом (три месяца), так и без отрыва от производства (полгода). Спустя 20 лет Госавтоинспекции предоставили право изымать удостоверения у водителей за нарушения.

© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкДокументы на право управления мотоциклом
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Документы на право управления мотоциклом

Девятнадцатого сентября 1949 года в столице Швейцарии заключили новую Конвенцию о дорожном движении. СССР присоединился к ней лишь в 1963 году, и советские граждане обрели возможность получать водительское удостоверение международного образца. Женевская конвенция ратифицирована всего за пять лет до подписания Венской, которая действует и сегодня.

СССР присоединился к ней в 1968 году. В документе, в частности, оговаривались требования к национальному водительскому удостоверению. Чуть позже, в 1970-х, весь транспорт разделили на пять категорий, обозначенных латинскими буквами A, B, C, D и E.

© РИА Новости / Дмитрий БальтерманцПерейти в фотобанкАвтомобиль ГАИ
© РИА Новости / Дмитрий Бальтерманц
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Автомобиль ГАИ

Это сейчас водительских прав могут лишить всего за одно нарушение, скажем, выезд на встречную полосу. Во времена СССР действовала балльная система: вместе с правами водителю выдавали талон предупреждений, в котором компостером пробивали дырки. Три прокола — и водитель превращался в пешехода. Но это можно было оспорить, и в случае успеха на отверстиях ставили круглую печать, аннулирующую нарушение.

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВодительское удостоверение, полученное в отделении ГИБДД в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Водительское удостоверение, полученное в отделении ГИБДД в Москве

Современные права — пластиковую карту, похожую на банковскую, — выдают с 1999-го. Полного соответствия водительского удостоверения всем требованиям Венской конвенции достигли лишь в 2014-м, когда граждане России начали получать пластиковые карточки с 16 новыми категориями и подкатегориями.

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