В Южной Корее в этом году загорелись 34 автомобиля BMW

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Министерство транспорта Южной Кореи сообщило о 34 случаях возгорания автомобилей компании BMW в текущем году, передает агентство Ренхап.

Наибольшее число инцидентов произошло в летние месяцы: 12 случаев в июле и шесть случаев в первую неделю августа, уточняется в сообщении.

"Изучаем предложение в целях обеспечения безопасности населения издать распоряжение о прекращении использования автомобилей, которые не прошли проверку безопасности или проверка которых показала, что есть риски при их использовании", — заявила глава ведомства Ким Хён Ми, слова которой приводит агентство.

Отмечается, что ранее, 26 июля, южнокорейское подразделение BMW уже объявило об отзыве более 100 тысяч автомобилей компании 42 моделей, в том числе 520d, 320d и 520d xdrive, для замены комплектующих.

Группа владельцев автомобилей планирует обратиться в полицию страны с требованием начать уголовное расследование в отношении руководителей южнокорейского отделения компании, пишет агентство.

Представитель BMW Korea уже принес публичные извинения и заявил о готовности сотрудничать с министерством транспорта, которое намерено начать расследование инцидентов, говорится в сообщении.