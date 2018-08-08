Toyota отзывает более 20 тысяч авто в России

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Toyota отзывает в России более 20 тысяч автомобилей моделей Alphard, Corolla, Auris и Yaris из-за проблем с подушкой безопасности, сообщается на сайте Росстандарта.

По информации ведомства, причиной отзыва стала вероятность некорректного срабатывания устройства. "Срабатывание (передней) пассажирской подушки безопасности при аварии с деградированным веществом может привести к разрушению корпуса газогенератора и, в худшем случае, проникновению фрагментов газогенератора через подушку безопасности в салон автомобиля", — говорится в сообщении.

Производитель отзывает автомобили, проданные с марта 2010 года по май 2015 года. На них заменят газогенератор подушки. Владельцам оплачивать ремонтные работы не придется.