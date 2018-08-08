Процентная правка: на что обращать внимание при оформлении автокредита

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости, Сергей Белоусов. Пятнадцать месяцев подряд в России растут продажи новых автомобилей. Причем каждый второй в этом году реализован в кредит: по данному показателю рынок вышел на докризисный уровень и даже слегка его превзошел. А средняя сумма достигла рекордного значения в 658 тысяч рублей.

Сроки и проценты

На этом позитивном фоне сайты автопроизводителей и дилеров пестрят все более выгодными условиями на банковские ссуды, процентные ставки падают до нуля, программы господдержки заманивают скидками. Но бесплатный сыр, как известно, бывает только в мышеловке. РИА Новости выяснило, чего стоит опасаться и на что обратить внимание при покупке автомобиля в кредит.

Сейчас купить машину можно, даже если за душой нет ни гроша, ну или собственные деньги хочется приберечь на иные нужды. Большинство банков предлагают кредит с нулевым первоначальным взносом. Однако условия и сумма переплаты сильно разнятся.

Взять, к примеру, самый популярный автомобиль нынешнего лета. Если клиент готов внести 40 и более процентов от стоимости машины, ставка — 12,9% годовых. При уплате четверти цены ставка повысится на процент, а при нулевом взносе возрастет минимум до 16,7% — в зависимости от банка-партнера.

То же самое — при расчете срока кредитования: чем дольше возвращаешь деньги, тем выше ставка. Однако есть нюансы. На примере того же автомобиля смотрим: ставка на срок от года до пяти лет — 12,9% (при уплате половины стоимости машины), кредит на шесть лет рассчитывается по ставке 14,9%, а на шесть месяцев — 15,7%. Дело в том, что банкам невыгодно давать кредиты на короткий срок — так они практически ничего не заработают. Чем дольше клиент платит, тем больше забирает себе банк. Процент меняется и в зависимости от того, сколько документов принес заемщик: по паспорту и правам ставка выше, нежели при полном подтверждении доходов.

Также есть понятие "рекламная ставка". Ее мы часто видим по телевизору, на сайтах и в печатных буклетах: три процента годовых, один процент годовых и даже нулевой процент. Но под каждым таким предложением, как правило, есть сноска, в которой мелким шрифтом указана реальная ставка по кредиту, состоящая почти всегда минимум из двух цифр. Как такое получается?

Разница между рекламой и реальной ставкой, которая указывается в договоре, компенсируется скидкой на авто. Обмана, по сути, нет, но машину придется покупать за полную стоимость, хотя в некоторых случаях при обращении к стороннему банку клиент может поторговаться и выбить себе дополнительные преференции. Кроме того, при "выгодных" предложениях покупателя чаще всего обязывают приобретать не всегда нужные кредитные опции.

Комиссии и допуслуги

Заходим на сайт одного известного автопроизводителя и видим кредитное предложение с очень привлекательной ставкой в 2,9% годовых. Некоторым этого достаточно, чтобы поехать к дилеру за машиной. Однако в описании условий, скрытых от посторонних взглядов за выпадающим меню, находим интересные вещи.

Выясняется, что такой кредит можно взять только на три года, для его одобрения требуется покупать каско, причем список страховых компаний ограничен тремя наименованиями, а стоимость страховки нужно включать в сумму кредита. Кроме того, клиент должен заключать договор на страхование жизни и потери трудоспособности, который стоит 0,15% в месяц от суммы кредита и действует до истечения срока договора.

Сначала долг

В итоге выгода от такого предложения оказывается весьма сомнительной. Иные банки предлагают простой потребительский кредит с более низкими ставками, зато покупатель придет в автосалон, считай, с наличными в руках и сам сможет диктовать условия продавцу. В случае с автокредитованием банки знают, как надавить на клиента и защитить свои интересы: при отказе от каско, страхования жизни и прочих допуслуг они попросту повышают процентную ставку, делая покупку машины менее выгодной.

Кредитная система устроена так, что сначала банк стремится получить прибыль, а уже потом вернуть одолженные средства. Часто покупатели рассуждают следующим образом: "Возьму кредит на три года, а через 12 месяцев полностью его погашу". Тогда банк потеряет совсем немного, а вот клиент переплатит за автомобиль с лихвой.

Достаточно взглянуть на график платежей: если покупатель выбрал погашение кредита равными платежами, первое время деньги идут в основном на проценты, которые начислил банк. Ближе к середине срока кредита суммы основного долга и процентов сравняются, а последние выплаты будут отданы за сам автомобиль.

Такой тип платежей у банков, кстати, действует повсеместно, в том числе и в ипотеке, и называется аннуитетным. Есть также дифференцированные платежи, когда выплаты уменьшаются к концу срока кредитования. В этом случае суммы разделены поровну — 50% за машину и 50% за кредит — и уменьшаются по мере истечения срока договора. Однако при такой схеме первые платежи очень большие, многие клиенты просто не могут себе это позволить.

Сплошные условности

Каждый банк сам определяет условия для выдачи кредита. Возраст заемщика обычно ограничен: от 20-23 до 60-65 лет. Срок погашения кредита по договору, как правило, не может наступить позже 65-летия клиента. Кредит вряд ли одобрят женщинам с грудными детьми.

В банке нужно обязательно запросить информацию о размере штрафных санкций за не внесенный вовремя платеж. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), ситуация с просроченной задолженностью в автокредитовании существенно лучше, чем в сегменте потребительских кредитов и кредитных карт, и продолжает стабилизироваться. Однако просрочки случаются даже у добросовестных заемщиков, которые не рассчитали с отпуском или попросту забыли о дате очередного зачисления денег.

За это банки могут оштрафовать: выставить счет на фиксированную сумму, повысить процент на величину просроченной задолженности или вовсе истребовать часть от оставшегося долга. В автокредитах чаще всего используется вариант с повышением процента.

Просрочка задолженности также повлияет на кредитную историю заемщика. "Кредитная история — прежде всего документальное подтверждение финансовой репутации человека, его финансового поведения и платежной ответственности, — рассказывает Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ. — Испорченная систематическими неплатежами история заемщика существенно усложнит процесс получения нового кредита. С большой долей вероятности ему откажут в кредитовании. А если кредитор и примет положительное решение, то предложение будет далеко не самым выгодным: сумма небольшая, а проценты — высокие. Впрочем, для одного банка и небольшой технической просрочки может хватить для отказа в кредите, а другой и на несколько серьезных просрочек посмотрит сквозь пальцы".