Процентная правка: на что обращать внимание при оформлении автокредита

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости, Сергей Белоусов. Пятнадцать месяцев подряд в России растут продажи новых автомобилей. Причем каждый второй в этом году реализован в кредит: по данному показателю рынок вышел на докризисный уровень и даже слегка его превзошел. А средняя сумма достигла рекордного значения в 658 тысяч рублей.
Сроки и проценты
Сейчас купить машину можно, даже если за душой нет ни гроша, ну или собственные деньги хочется приберечь на иные нужды. Большинство банков предлагают кредит с нулевым первоначальным взносом. Однако условия и сумма переплаты сильно разнятся.
Взять, к примеру, самый популярный автомобиль нынешнего лета. Если клиент готов внести 40 и более процентов от стоимости машины, ставка — 12,9% годовых. При уплате четверти цены ставка повысится на процент, а при нулевом взносе возрастет минимум до 16,7% — в зависимости от банка-партнера.
Также есть понятие "рекламная ставка". Ее мы часто видим по телевизору, на сайтах и в печатных буклетах: три процента годовых, один процент годовых и даже нулевой процент. Но под каждым таким предложением, как правило, есть сноска, в которой мелким шрифтом указана реальная ставка по кредиту, состоящая почти всегда минимум из двух цифр. Как такое получается?
Разница между рекламой и реальной ставкой, которая указывается в договоре, компенсируется скидкой на авто. Обмана, по сути, нет, но машину придется покупать за полную стоимость, хотя в некоторых случаях при обращении к стороннему банку клиент может поторговаться и выбить себе дополнительные преференции. Кроме того, при "выгодных" предложениях покупателя чаще всего обязывают приобретать не всегда нужные кредитные опции.
Комиссии и допуслуги
Заходим на сайт одного известного автопроизводителя и видим кредитное предложение с очень привлекательной ставкой в 2,9% годовых. Некоторым этого достаточно, чтобы поехать к дилеру за машиной. Однако в описании условий, скрытых от посторонних взглядов за выпадающим меню, находим интересные вещи.
Выясняется, что такой кредит можно взять только на три года, для его одобрения требуется покупать каско, причем список страховых компаний ограничен тремя наименованиями, а стоимость страховки нужно включать в сумму кредита. Кроме того, клиент должен заключать договор на страхование жизни и потери трудоспособности, который стоит 0,15% в месяц от суммы кредита и действует до истечения срока договора.
Сначала долг
Кредитная система устроена так, что сначала банк стремится получить прибыль, а уже потом вернуть одолженные средства. Часто покупатели рассуждают следующим образом: "Возьму кредит на три года, а через 12 месяцев полностью его погашу". Тогда банк потеряет совсем немного, а вот клиент переплатит за автомобиль с лихвой.
Достаточно взглянуть на график платежей: если покупатель выбрал погашение кредита равными платежами, первое время деньги идут в основном на проценты, которые начислил банк. Ближе к середине срока кредита суммы основного долга и процентов сравняются, а последние выплаты будут отданы за сам автомобиль.
Такой тип платежей у банков, кстати, действует повсеместно, в том числе и в ипотеке, и называется аннуитетным. Есть также дифференцированные платежи, когда выплаты уменьшаются к концу срока кредитования. В этом случае суммы разделены поровну — 50% за машину и 50% за кредит — и уменьшаются по мере истечения срока договора. Однако при такой схеме первые платежи очень большие, многие клиенты просто не могут себе это позволить.
Сплошные условности
Каждый банк сам определяет условия для выдачи кредита. Возраст заемщика обычно ограничен: от 20-23 до 60-65 лет. Срок погашения кредита по договору, как правило, не может наступить позже 65-летия клиента. Кредит вряд ли одобрят женщинам с грудными детьми.
За это банки могут оштрафовать: выставить счет на фиксированную сумму, повысить процент на величину просроченной задолженности или вовсе истребовать часть от оставшегося долга. В автокредитах чаще всего используется вариант с повышением процента.