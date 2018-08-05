Колеса не забудь! Как подготовиться к длительному путешествию на автомобиле

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости, Сергей Белоусов. Лет тридцать назад долгое путешествие на автомобиле было по-настоящему серьезным и романтичным событием. От водителя требовалось положить в багажник пару сотен килограммов запчастей и самостоятельно проверить все технические жидкости, узлы и агрегаты. Но все равно где-нибудь под Воронежем машина закипала или глохла, а за нужными запчастями приходилось пилить сотни верст до крупного города.
Сейчас за исправностью основных систем автомобиля следит бортовой компьютер, если же доверия к нему нет, можно проверить их работоспособность в многочисленных автосервисах. За модели на гарантийном сроке обычно отвечает дилер и каждый год проводит техобслуживание. Однако все еще есть множество вещей, на которые не обращают внимания или забывают взять с собой, собираясь в многокилометровый вояж.
Взять для машины
Перечень обязательного оснащения автомобиля включает в себя огнетушитель, аптечку и знак аварийной остановки. В нем до сих пор не значатся светоотражающие жилеты, однако выходить без них в темное время суток за городом запрещено, так что самые педантичные водители жилетками уже запаслись.
Стандартную автомобильную аптечку также неплохо было бы модернизировать посредством тех лекарств, которые принимают все путешественники. Заодно туда можно добавить средства от головной боли, жаропонижающее, лекарства для желудка, ну и витамин C, прибавляющий бодрости на долгих перегонах.
В поездку опасно отправляться, если в машине нет запасного колеса или хотя бы докатки, в крайнем случае — ремкомплекта для ремонта шин. Обычно эти предметы, как и баллонный ключ для откручивания гаек колеса и домкрат, входят в стандартную комплектацию любой машины, а вот компрессор — не всегда, его также желательно иметь под рукой.
Канистра с топливом еще никому не помешала. Кто-то предпочитает заправляться на определенных заправках, и дополнительный запас позволит дотянуть до нее. Некоторые автомобили потребляют только 98-й бензин, а не во всех регионах России он на каждом углу. Кто-то вообще не смотрит на датчик топлива до тех пор, пока не вспыхнет контрольная лампа. В этом случае в зависимости от типа машины, манеры езды и загруженности удастся преодолеть от 50 до 100 километров.
Комфорт бизнес-класса
Чем больше в машине людей, тем больше пользы от пледов или спальников. Наверняка кому-то из пассажиров кондиционер покажется слишком слабым, а другие пожалуются на то, что замерзают.
Чисто вода
О важности употребления жидкости во время длительной поездки вам скажет любой врач. Водитель, который, уж простите, не пьет за рулем, рискует столкнуться с обезвоживанием организма. Это скажется сонливым состоянием, рассеянным вниманием, усталостью, что может повлечь за собой крайне неприятные последствия вплоть до аварии.
Воду нужно пить чистую, негазированную. Энергетические напитки и кофе помогают, но их действие быстро проходит, а на некоторых людей они и вовсе не оказывают эффекта.
Важные дела
Заранее проверьте срок действия страхового полиса ОСАГО, узнайте, сколько километров и дней осталось до очередного планового техобслуживания автомобиля, оплатите все штрафы и налоговые задолженности. Пренебрежение любым из этих правил способно испортить весь отпуск, машину могут не пропустить за границу, а водителя арестовать на 15 суток.
Перед поездкой не мешает обновить программное обеспечение во всех доступных навигаторах (автомобильном, мобильном, портативном). На популярных сервисах "Яндекс.Карты" и "Google.Карты" для смартфонов можно скачать офлайн-версии карт целых стран, что пригодится при потере сотовой связи или в роуминге с дорогостоящим интернетом.
Даже если вы проложили маршрут и до ближайшего поворота еще 500 километров без единой пробки, не стоит убирать телефон далеко. На остановках желательно всегда обновлять маршрут и смотреть заторы, ведь впереди может произойти авария, камнепад, перекрытие дороги и прочие непредвиденности, которые лучше своевременно объехать.