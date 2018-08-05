Колеса не забудь! Как подготовиться к длительному путешествию на автомобиле

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости, Сергей Белоусов. Лет тридцать назад долгое путешествие на автомобиле было по-настоящему серьезным и романтичным событием. От водителя требовалось положить в багажник пару сотен килограммов запчастей и самостоятельно проверить все технические жидкости, узлы и агрегаты. Но все равно где-нибудь под Воронежем машина закипала или глохла, а за нужными запчастями приходилось пилить сотни верст до крупного города.

Сейчас за исправностью основных систем автомобиля следит бортовой компьютер, если же доверия к нему нет, можно проверить их работоспособность в многочисленных автосервисах. За модели на гарантийном сроке обычно отвечает дилер и каждый год проводит техобслуживание. Однако все еще есть множество вещей, на которые не обращают внимания или забывают взять с собой, собираясь в многокилометровый вояж.

Взять для машины

Способность современных автомобилей сообщать о неисправностях, конечно, большое подспорье, но лучше до этого дело не доводить. Особенно опасна активация таких индикаторов, как Check Engine или изображение лейки красного цвета. Последняя информирует о критическом уровне масла в двигателе, а понизиться этот уровень может, например, при длительном заезде на высоких оборотах. Скажем, по платной трассе со скоростью 130 километров в час. К примеру, в инструкции к Skoda Octavia сказано, что расход масла может достигать 0,5 литра на тысячу километров. Поэтому в багаж следует добавить хотя бы литр моторного масла на долив.

Перечень обязательного оснащения автомобиля включает в себя огнетушитель, аптечку и знак аварийной остановки. В нем до сих пор не значатся светоотражающие жилеты, однако выходить без них в темное время суток за городом запрещено, так что самые педантичные водители жилетками уже запаслись.

© Depositphotos / Sepy Женщина в светоотражающем жилете у автомобиля © Depositphotos / Sepy Женщина в светоотражающем жилете у автомобиля

Стандартную автомобильную аптечку также неплохо было бы модернизировать посредством тех лекарств, которые принимают все путешественники. Заодно туда можно добавить средства от головной боли, жаропонижающее, лекарства для желудка, ну и витамин C, прибавляющий бодрости на долгих перегонах.

В поездку опасно отправляться, если в машине нет запасного колеса или хотя бы докатки, в крайнем случае — ремкомплекта для ремонта шин. Обычно эти предметы, как и баллонный ключ для откручивания гаек колеса и домкрат, входят в стандартную комплектацию любой машины, а вот компрессор — не всегда, его также желательно иметь под рукой.

Канистра с топливом еще никому не помешала. Кто-то предпочитает заправляться на определенных заправках, и дополнительный запас позволит дотянуть до нее. Некоторые автомобили потребляют только 98-й бензин, а не во всех регионах России он на каждом углу. Кто-то вообще не смотрит на датчик топлива до тех пор, пока не вспыхнет контрольная лампа. В этом случае в зависимости от типа машины, манеры езды и загруженности удастся преодолеть от 50 до 100 километров.

Комфорт бизнес-класса

Позаботиться надо и о людях. Если предстоит ехать тысячи километров за тридевять земель, читай — из Мурманска в Ялту, пассажирам очень пригодятся подушки и пледы. Голову идеально поддерживают самолетные варианты подушек в форме подковы. Надувные или с наполнителем — неважно, главное, что шея потом будет вам благодарна.

Чем больше в машине людей, тем больше пользы от пледов или спальников. Наверняка кому-то из пассажиров кондиционер покажется слишком слабым, а другие пожалуются на то, что замерзают.

Чисто вода

О важности употребления жидкости во время длительной поездки вам скажет любой врач. Водитель, который, уж простите, не пьет за рулем, рискует столкнуться с обезвоживанием организма. Это скажется сонливым состоянием, рассеянным вниманием, усталостью, что может повлечь за собой крайне неприятные последствия вплоть до аварии.

Воду нужно пить чистую, негазированную. Энергетические напитки и кофе помогают, но их действие быстро проходит, а на некоторых людей они и вовсе не оказывают эффекта.

Важные дела

Заранее проверьте срок действия страхового полиса ОСАГО, узнайте, сколько километров и дней осталось до очередного планового техобслуживания автомобиля, оплатите все штрафы и налоговые задолженности. Пренебрежение любым из этих правил способно испортить весь отпуск, машину могут не пропустить за границу, а водителя арестовать на 15 суток.

Перед поездкой не мешает обновить программное обеспечение во всех доступных навигаторах (автомобильном, мобильном, портативном). На популярных сервисах "Яндекс.Карты" и "Google.Карты" для смартфонов можно скачать офлайн-версии карт целых стран, что пригодится при потере сотовой связи или в роуминге с дорогостоящим интернетом.

Даже если вы проложили маршрут и до ближайшего поворота еще 500 километров без единой пробки, не стоит убирать телефон далеко. На остановках желательно всегда обновлять маршрут и смотреть заторы, ведь впереди может произойти авария, камнепад, перекрытие дороги и прочие непредвиденности, которые лучше своевременно объехать.