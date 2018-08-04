Правительство одобрило законопроекты о совершенствовании системы техосмотра

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Правительство РФ одобрило законопроекты о совершенствовании системы техосмотра машин, в том числе усиливающие ответственность за нарушения в этой сфере, а также вводящие видеозапись техосмотра, соответствующий документ размещен на сайте кабмина.

"Одобрить проекты федеральных законов "О внесении изменений в федеральный закон "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" и "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации" и внести их в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится в документе.

Законопроекты направлены на противодействие практике массового оформления диагностических карт без реального проведения процедуры технического осмотра транспортных средств, а также на противодействие незаконному оформлению диагностических карт, сертификатов соответствия и деклараций о соответствии лицами, которые не имеют разрешения на такую деятельность. "Предлагается усиление административной и уголовной ответственности участников системы технического осмотра", — говорится в документе.

Документы вводят фото- и видеофиксацию техосмотра, что позволит достоверно устанавливать факт его проведения. Предусматривается госконтроль за соблюдением операторами техосмотра установленных требований. Предлагается также оформлять диагностические карты в виде электронного документа с электронной подписью техэксперта, осуществлявшего диагностирование. Кроме того, определяются требования к производственно-технической базе пункта техосмотра.

Другой проект (поправки в КоАП) предусматривает возможность дисквалификации техэкспертов. Одновременно на них распространяется ответственность за оформление диагностической карты без проведения техосмотра. Документ также повышает административный штраф за управление автомобилем, в отношении которого в установленном порядке не оформлена диагностическая карта. Кроме того, предлагается ввести административную ответственность за нарушение порядка ведения реестра операторов техосмотра, а также за проведение техосмотра лицом, сведения о котором отсутствуют в реестре, либо не уполномоченным для диагностирования.

Еще один проект вводит уголовную ответственность за проведение техосмотра без аккредитации оператора техосмотра. Отмечается, что введение этой меры обусловлено широкой практикой продажи "серых" диагностических карт без техосмотра автомобиля.