Горячие лайфхаки: как защитить автомобиль и пассажиров в жаркую погоду

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости, Сергей Белоусов. Сильная жара, установившаяся на европейской части России, опасна не только для здоровья. В жаркую погоду сходит с ума и техника, в частности — автомобили. РИА Новости вместе с экспертами рассказывает, как уберечь машину и тех, кто в ней находится, от экстремальной летней погоды.
Причина поломки — солнце и жара
Александр Копытов, директор по сервису "Авилон. Bentley", рекомендует не направлять воздушный поток на лобовое стекло после длительной стоянки на солнце. Это создает резкий перепад температур, что и приводит к растрескиванию сколов. Чтобы быстро и эффективно понизить градусы, лучше направить воздух в ноги и лицо.
Дмитрий Парбуков, шеф-тренер "Ауди Центра Варшавка", советует избегать частых торможений. Дело в том, что поверхность тормозных дисков при сильном нагреве в буквальном смысле превращается в стекло. В итоге эффективность тормозов сильно падает. Есть последствия и пострашнее: тормоза могут загореться, а диски — расколоться или деформироваться, например, если после активного торможения колесо попадает в какую-нибудь глубокую лужу.
Не стоит забывать и о шинах. Тем, кто по какой-то причине не сменил зимнюю резину на летнюю, выезжать на дороги категорически запрещено: резина превращается практически в пластилин, а тормозной путь сильно увеличивается. Даже у летних шин, по словам Парбукова, этот параметр ухудшается, к тому же они быстрее стираются. Александр Копытов также советует обратить внимание на повышенное давление внутри колеса из-за жары.
В салоне стоит соблюдать идеальный порядок. Так, забытые на передней панели очки — то же увеличительное стекло для солнечных лучей, способное прожечь пластик. Так и машину спалить недолго. "В современных автомобилях используется только качественный пластик, но при критическом нагреве и он расплавится. В центральном регионе это редкость, а вот в южных районах — вполне возможная вещь. Если вы планируете оставлять машину на открытом солнце, воспользуйтесь светоотражающими шторками", — рекомендует Александр Копытов.
Точка кипения
Если двигатель все же перегрелся, решить проблему каким-то особым способом не получится. Только открыть капот и ждать, пока мотор остынет. В жару это произойдет не быстро. Ни в коем случае нельзя откручивать заливную пробку горловины радиатора: кипящая охлаждающая жидкость сразу вырвется наружу, что грозит сильнейшими ожогами.
"Если неисправен вентилятор охлаждения радиатора, в критической ситуации можно охлаждать антифриз в теплообменнике обогрева салона, включив "печку" на максимальную температуру, а вентилятор — на самую высокую частоту вращения, снизив нагрузку и обороты двигателя. Температура уменьшится. В салоне будет некомфортно, но вы сможете самостоятельно добраться до ближайшего сервиса", — добавляет Дмитрий Парбуков.
Без кондиционера
Если в автомобиле не установлен кондиционер, то в жаркую погоду в пробке водитель и пассажиры рискуют получить тепловой удар. Лучше вообще отказаться от поездки и воспользоваться общественным транспортом.
Небольшим подспорьем может стать проветривание. Окна открывайте по диагонали, например, водительское и заднее правое (для леворульных машин). Возникнет сквозняк и хоть как-то охладит салон.
Также стоит обратиться к опыту наших южных соседей, спасающихся от жары горячим зеленым чаем. Этот напиток помогает утолить жажду при высоких температурах, так что не забудьте термос.
Люди и дети
Ни в коем случае нельзя оставлять в салоне автомобиля пассажиров — даже на время короткой стоянки. Машина мгновенно нагревается, особенно если она темного цвета.
Бой с тенью
На длительную стоянку следует парковаться в тени. На ярком солнце у автомобилей быстро выцветает краска. "Наглядный пример — машины в любом курортном городе, где солнце светит почти весь год", — отмечает Александр Копытов.
По словам эксперта, при высоких температурах воздуха автомобилям противопоказана мойка холодной водой. Это может повредить лакокрасочное покрытие. Да и толку никакого: на раскаленном кузове вода и чистящие средства высыхают почти мгновенно, оставляя множество разводов. Все это лучше делать в тени, в идеале — в крытых прохладных гаражах.