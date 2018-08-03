Горячие лайфхаки: как защитить автомобиль и пассажиров в жаркую погоду

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости, Сергей Белоусов. Сильная жара, установившаяся на европейской части России, опасна не только для здоровья. В жаркую погоду сходит с ума и техника, в частности — автомобили. РИА Новости вместе с экспертами рассказывает, как уберечь машину и тех, кто в ней находится, от экстремальной летней погоды.

Причина поломки — солнце и жара

В раскаленной машине хочется сразу включить кондиционер и выставить самую низкую температуру, чтобы скорее остудить салон. И это главная ошибка водителей. Если на стекле имеется скол от камня, холодный воздух мгновенно превратит это повреждение в огромную трещину. Хотя лопнуть может даже новое ветровое стекло.

Александр Копытов, директор по сервису "Авилон. Bentley", рекомендует не направлять воздушный поток на лобовое стекло после длительной стоянки на солнце. Это создает резкий перепад температур, что и приводит к растрескиванию сколов. Чтобы быстро и эффективно понизить градусы, лучше направить воздух в ноги и лицо.

Дмитрий Парбуков, шеф-тренер "Ауди Центра Варшавка", советует избегать частых торможений. Дело в том, что поверхность тормозных дисков при сильном нагреве в буквальном смысле превращается в стекло. В итоге эффективность тормозов сильно падает. Есть последствия и пострашнее: тормоза могут загореться, а диски — расколоться или деформироваться, например, если после активного торможения колесо попадает в какую-нибудь глубокую лужу.

Не стоит забывать и о шинах. Тем, кто по какой-то причине не сменил зимнюю резину на летнюю, выезжать на дороги категорически запрещено: резина превращается практически в пластилин, а тормозной путь сильно увеличивается. Даже у летних шин, по словам Парбукова, этот параметр ухудшается, к тому же они быстрее стираются. Александр Копытов также советует обратить внимание на повышенное давление внутри колеса из-за жары.

© Depositphotos / HORNILO Солнцезащитный экран под лобовым стеклом автомобиля © Depositphotos / HORNILO Солнцезащитный экран под лобовым стеклом автомобиля

В салоне стоит соблюдать идеальный порядок. Так, забытые на передней панели очки — то же увеличительное стекло для солнечных лучей, способное прожечь пластик. Так и машину спалить недолго. "В современных автомобилях используется только качественный пластик, но при критическом нагреве и он расплавится. В центральном регионе это редкость, а вот в южных районах — вполне возможная вещь. Если вы планируете оставлять машину на открытом солнце, воспользуйтесь светоотражающими шторками", — рекомендует Александр Копытов.

Точка кипения

Нет ничего хуже, чем перегрев двигателя в жару. Это чревато не только дорогостоящим ремонтом, но и тяжелыми травмами. По словам Копытова, двигатель перегревается чаще всего по следующим причинам: недостаточный уровень антифриза, неисправен вентилятор охлаждения, забиты грязью радиаторы. Надо следить за системой охлаждения. Дело в том, что современные автомобили оснащаются так называемой кассетой радиаторов. Радиатор охлаждения двигателя, кондиционера, автоматической трансмиссии и гидроусилителя руля расположены друг за другом. Чтобы качественно их промыть, требуется полное снятие. Это позволяет поддерживать и чистоту, и теплообмен в пределах заводских параметров.

Если двигатель все же перегрелся, решить проблему каким-то особым способом не получится. Только открыть капот и ждать, пока мотор остынет. В жару это произойдет не быстро. Ни в коем случае нельзя откручивать заливную пробку горловины радиатора: кипящая охлаждающая жидкость сразу вырвется наружу, что грозит сильнейшими ожогами.

"Если неисправен вентилятор охлаждения радиатора, в критической ситуации можно охлаждать антифриз в теплообменнике обогрева салона, включив "печку" на максимальную температуру, а вентилятор — на самую высокую частоту вращения, снизив нагрузку и обороты двигателя. Температура уменьшится. В салоне будет некомфортно, но вы сможете самостоятельно добраться до ближайшего сервиса", — добавляет Дмитрий Парбуков.

Без кондиционера

Если в автомобиле не установлен кондиционер, то в жаркую погоду в пробке водитель и пассажиры рискуют получить тепловой удар. Лучше вообще отказаться от поездки и воспользоваться общественным транспортом.

Небольшим подспорьем может стать проветривание. Окна открывайте по диагонали, например, водительское и заднее правое (для леворульных машин). Возникнет сквозняк и хоть как-то охладит салон.

Также стоит обратиться к опыту наших южных соседей, спасающихся от жары горячим зеленым чаем. Этот напиток помогает утолить жажду при высоких температурах, так что не забудьте термос.

Люди и дети

Ни в коем случае нельзя оставлять в салоне автомобиля пассажиров — даже на время короткой стоянки. Машина мгновенно нагревается, особенно если она темного цвета.

Бой с тенью

Кроме того, в июле 2017-го в Правила дорожного движения добавили пункт 12.8: "Запрещается оставлять в транспортном средстве на время его стоянки ребенка в возрасте младше семи лет в отсутствие совершеннолетнего лица". Штраф за это небольшой, но причины, по которым в ПДД внесли такие изменения, самые серьезные. Несколько раз автомобили эвакуировали на штрафстоянки вместе с детьми. А если маленького ребенка оставить в машине при нынешней жаре, не исключены фатальные последствия.

На длительную стоянку следует парковаться в тени. На ярком солнце у автомобилей быстро выцветает краска. "Наглядный пример — машины в любом курортном городе, где солнце светит почти весь год", — отмечает Александр Копытов.

По словам эксперта, при высоких температурах воздуха автомобилям противопоказана мойка холодной водой. Это может повредить лакокрасочное покрытие. Да и толку никакого: на раскаленном кузове вода и чистящие средства высыхают почти мгновенно, оставляя множество разводов. Все это лучше делать в тени, в идеале — в крытых прохладных гаражах.