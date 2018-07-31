РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Авто

Тачку на заначку. Как получить скидку на новый автомобиль от государства

018160
© Depositphotos / SIphotographyПокупка автомобиляПокупка автомобиля
© Depositphotos / SIphotography

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости, Сергей Белоусов. Программу льготного автокредитования, предоставляющую определенным категориям граждан большую скидку при покупке новой машины, в очередной раз продлили. Предположительно, она будет действовать до 1 декабря 2020 года. О том, какие модели можно приобрести в ее рамках и на каких условиях, — в материале РИА Новости.

Sale: от 10% до 25%

УАЗ-452 Буханка. Юбилейная версия
© Фото : УАЗ
Летний форсаж: какими новинками порадовали автопроизводители
Речь идет о скидке на первоначальный взнос по кредиту в размере 10% от стоимости автомобиля. То есть любая машина, удовлетворяющая требуемым условиям, дешевеет на одну десятую — за счет государства. Жителям Дальнего Востока повезло еще больше: для них размер дисконта увеличен до 25%. Как разъяснили в правительстве, это позволит достичь "примерного стоимостного паритета" новых автомобилей российского производства и подержанных иномарок. Имеются в виду, понятно, праворульные "японки".

Из самого названия программы следует, что скидка предоставляется только тем, кто приобретает машину в кредит. Причем максимальная ставка договора должна быть не более 17% годовых. До этого года правительство субсидировало и часть ставки по кредитам, но от данной услуги отказались.

Кто может купить машину со скидкой?

Посетители осматривают автомобиль в автосалоне. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Мордасов
Перейти в фотобанк
В ассоциации автодилеров оценили продление льготного автокредитования
Купить автомобиль со скидкой может гражданин России, у которого на иждивении находятся двое и более несовершеннолетних детей — эта программа называется "Семейный автомобиль". Чтобы получить скидку, нужно представить в банк паспорт с вписанными туда детьми либо их свидетельства о рождении. Также субсидия полагается тем, кто никогда не владел транспортным средством, — это "Первый автомобиль". В данном случае покупатель дает обязательство не брать других кредитов на покупку машины до конца года. Соответствующие заявления передаются в банк.

© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкАвтосалон
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Автосалон

Ранее появлялась информация, что дисконтом пользуются те, кто в нем вовсе не нуждается. На таких клиентов обратили внимание банки и сообщили о множестве граждан, купивших машину по программе льготного автокредитования и полностью погасивших задолженность через несколько дней после приобретения автомобиля. Кредитные организации забили тревогу из-за недополученной прибыли. Однако в правительстве тогда справедливо заметили, что задача программ — поддержать покупательскую способность населения, а не увеличить прибыль банкам.

Что можно купить?

Конечно же, автомобиль, но не любой. Все машины, приобретаемые в 2018 году, должны быть выпущены не ранее 2017-го и только в России (причем с определенной степенью локализации), а паспорт транспортного средства (ПТС) — выдан не ранее 1 декабря 2017 года. Программой оговорено, что машина не может состоять на учете в ГИБДД и находиться в собственности физического лица. То есть подержанный автомобиль с рук купить не получится.

© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкДокументы, представленные клиентом для оформления автокредита
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Документы, представленные клиентом для оформления автокредита

Максимальная цена с учетом всех установленных опций прежняя — 1 500 000 рублей. Это значит, что получить 10-процентную скидку, к примеру, на лифтбэк Skoda Octavia можно в любой комплектации и с любым мотором и трансмиссией — все они дешевле 1,5 миллиона. Но если в топовую версию Style (1 463 000 рублей) добавить опционный пакет со светодиодными фарами (53 тысячи), скидка станет недоступной.

Полный перечень* автомобилей, которые можно купить по программе льготного автокредитования, выглядит так:

Lada: весь модельный ряд
УАЗ: весь модельный ряд
Hyundai: Solaris, Creta
Nissan: Almera, Terrano, Qashqai, X-Trail
Kia: Rio, Rio X-Line, Cerato, Sorento
Ford: Fiesta, Focus, Mondeo, EcoSport, Kuga
Volkswagen: седан Polo, Tiguan
Mitsubishi: Outlander
Datsun: on-DO, mi-DO
Chevrolet: Niva
Toyota: RAV4, Camry
Peugeot: 408
Citroen: седан C4
Mazda: Mazda6, Mazda CX-5
Renault: Logan, Sandero, Sandero Stepway, Kaptur, Duster
Skoda: Rapid, Yeti, Octavia
Китайские модели, производимые на заводе "Дервейс" в Черкесске

*Перечень создан на основе цен без учета скидок, опубликованных на официальных сайтах автопроизводителей, и не является исчерпывающим.

Как долго будет действовать программа?

Точной даты старта нового витка программы льготного автокредитования, как и раньше, нет. Окончание — 1 декабря 2020 года, но это ориентировочно.

© Depositphotos / vlerijseАнонс новогодних скидок в автосалоне
© Depositphotos / vlerijse
Анонс новогодних скидок в автосалоне

По данным Минпромторга, за четыре месяца действия программ "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" с января по апрель 2018 года субсидии получили покупатели 85 940 автомобилей. Для них выделили 17,4 миллиарда рублей. Стартовавшие в августе 2017-го программы закончились в ноябре с результатом 58 тысяч проданных машин.

Из опыта ясно, что субсидии всегда заканчиваются раньше, чем календарный период действия льготного кредитования: покупатели ими активно пользуются. Скорее всего, выделенных до конца 2018 года 15 миллиардов рублей хватит на два-три месяца. Государство планирует продать 45,1 тысячи автомобилей, причем 5800 — на Дальнем Востоке.

Комментировать
Авто
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена