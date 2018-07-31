Тачку на заначку. Как получить скидку на новый автомобиль от государства

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости, Сергей Белоусов. Программу льготного автокредитования, предоставляющую определенным категориям граждан большую скидку при покупке новой машины, в очередной раз продлили. Предположительно, она будет действовать до 1 декабря 2020 года. О том, какие модели можно приобрести в ее рамках и на каких условиях, — в материале РИА Новости.
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Из самого названия программы следует, что скидка предоставляется только тем, кто приобретает машину в кредит. Причем максимальная ставка договора должна быть не более 17% годовых. До этого года правительство субсидировало и часть ставки по кредитам, но от данной услуги отказались.
Кто может купить машину со скидкой?
Ранее появлялась информация, что дисконтом пользуются те, кто в нем вовсе не нуждается. На таких клиентов обратили внимание банки и сообщили о множестве граждан, купивших машину по программе льготного автокредитования и полностью погасивших задолженность через несколько дней после приобретения автомобиля. Кредитные организации забили тревогу из-за недополученной прибыли. Однако в правительстве тогда справедливо заметили, что задача программ — поддержать покупательскую способность населения, а не увеличить прибыль банкам.
Что можно купить?
Конечно же, автомобиль, но не любой. Все машины, приобретаемые в 2018 году, должны быть выпущены не ранее 2017-го и только в России (причем с определенной степенью локализации), а паспорт транспортного средства (ПТС) — выдан не ранее 1 декабря 2017 года. Программой оговорено, что машина не может состоять на учете в ГИБДД и находиться в собственности физического лица. То есть подержанный автомобиль с рук купить не получится.
Максимальная цена с учетом всех установленных опций прежняя — 1 500 000 рублей. Это значит, что получить 10-процентную скидку, к примеру, на лифтбэк Skoda Octavia можно в любой комплектации и с любым мотором и трансмиссией — все они дешевле 1,5 миллиона. Но если в топовую версию Style (1 463 000 рублей) добавить опционный пакет со светодиодными фарами (53 тысячи), скидка станет недоступной.
Полный перечень* автомобилей, которые можно купить по программе льготного автокредитования, выглядит так:
Lada: весь модельный ряд
УАЗ: весь модельный ряд
Hyundai: Solaris, Creta
Nissan: Almera, Terrano, Qashqai, X-Trail
Kia: Rio, Rio X-Line, Cerato, Sorento
Ford: Fiesta, Focus, Mondeo, EcoSport, Kuga
Volkswagen: седан Polo, Tiguan
Mitsubishi: Outlander
Datsun: on-DO, mi-DO
Chevrolet: Niva
Toyota: RAV4, Camry
Peugeot: 408
Citroen: седан C4
Mazda: Mazda6, Mazda CX-5
Renault: Logan, Sandero, Sandero Stepway, Kaptur, Duster
Skoda: Rapid, Yeti, Octavia
Китайские модели, производимые на заводе "Дервейс" в Черкесске
*Перечень создан на основе цен без учета скидок, опубликованных на официальных сайтах автопроизводителей, и не является исчерпывающим.
Как долго будет действовать программа?
Точной даты старта нового витка программы льготного автокредитования, как и раньше, нет. Окончание — 1 декабря 2020 года, но это ориентировочно.
По данным Минпромторга, за четыре месяца действия программ "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" с января по апрель 2018 года субсидии получили покупатели 85 940 автомобилей. Для них выделили 17,4 миллиарда рублей. Стартовавшие в августе 2017-го программы закончились в ноябре с результатом 58 тысяч проданных машин.
Из опыта ясно, что субсидии всегда заканчиваются раньше, чем календарный период действия льготного кредитования: покупатели ими активно пользуются. Скорее всего, выделенных до конца 2018 года 15 миллиардов рублей хватит на два-три месяца. Государство планирует продать 45,1 тысячи автомобилей, причем 5800 — на Дальнем Востоке.