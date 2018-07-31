Тачку на заначку. Как получить скидку на новый автомобиль от государства

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости, Сергей Белоусов. Программу льготного автокредитования, предоставляющую определенным категориям граждан большую скидку при покупке новой машины, в очередной раз продлили. Предположительно, она будет действовать до 1 декабря 2020 года. О том, какие модели можно приобрести в ее рамках и на каких условиях, — в материале РИА Новости.

Sale: от 10% до 25%

Речь идет о скидке на первоначальный взнос по кредиту в размере 10% от стоимости автомобиля. То есть любая машина, удовлетворяющая требуемым условиям, дешевеет на одну десятую — за счет государства. Жителям Дальнего Востока повезло еще больше: для них размер дисконта увеличен до 25%. Как разъяснили в правительстве, это позволит достичь "примерного стоимостного паритета" новых автомобилей российского производства и подержанных иномарок. Имеются в виду, понятно, праворульные "японки".

Из самого названия программы следует, что скидка предоставляется только тем, кто приобретает машину в кредит. Причем максимальная ставка договора должна быть не более 17% годовых. До этого года правительство субсидировало и часть ставки по кредитам, но от данной услуги отказались.

Кто может купить машину со скидкой?

Купить автомобиль со скидкой может гражданин России, у которого на иждивении находятся двое и более несовершеннолетних детей — эта программа называется "Семейный автомобиль". Чтобы получить скидку, нужно представить в банк паспорт с вписанными туда детьми либо их свидетельства о рождении. Также субсидия полагается тем, кто никогда не владел транспортным средством, — это "Первый автомобиль". В данном случае покупатель дает обязательство не брать других кредитов на покупку машины до конца года. Соответствующие заявления передаются в банк.

Ранее появлялась информация, что дисконтом пользуются те, кто в нем вовсе не нуждается. На таких клиентов обратили внимание банки и сообщили о множестве граждан, купивших машину по программе льготного автокредитования и полностью погасивших задолженность через несколько дней после приобретения автомобиля. Кредитные организации забили тревогу из-за недополученной прибыли. Однако в правительстве тогда справедливо заметили, что задача программ — поддержать покупательскую способность населения, а не увеличить прибыль банкам.

Что можно купить?

Конечно же, автомобиль, но не любой. Все машины, приобретаемые в 2018 году, должны быть выпущены не ранее 2017-го и только в России (причем с определенной степенью локализации), а паспорт транспортного средства (ПТС) — выдан не ранее 1 декабря 2017 года. Программой оговорено, что машина не может состоять на учете в ГИБДД и находиться в собственности физического лица. То есть подержанный автомобиль с рук купить не получится.

Максимальная цена с учетом всех установленных опций прежняя — 1 500 000 рублей. Это значит, что получить 10-процентную скидку, к примеру, на лифтбэк Skoda Octavia можно в любой комплектации и с любым мотором и трансмиссией — все они дешевле 1,5 миллиона. Но если в топовую версию Style (1 463 000 рублей) добавить опционный пакет со светодиодными фарами (53 тысячи), скидка станет недоступной.

Полный перечень* автомобилей, которые можно купить по программе льготного автокредитования, выглядит так:

Lada: весь модельный ряд

УАЗ: весь модельный ряд

Hyundai: Solaris, Creta

Nissan: Almera, Terrano, Qashqai, X-Trail

Kia: Rio, Rio X-Line, Cerato, Sorento

Ford: Fiesta, Focus, Mondeo, EcoSport, Kuga

Volkswagen: седан Polo, Tiguan

Mitsubishi: Outlander

Datsun: on-DO, mi-DO

Chevrolet: Niva

Toyota: RAV4, Camry

Peugeot: 408

Citroen: седан C4

Mazda: Mazda6, Mazda CX-5

Renault: Logan, Sandero, Sandero Stepway, Kaptur, Duster

Skoda: Rapid, Yeti, Octavia

Китайские модели, производимые на заводе "Дервейс" в Черкесске

*Перечень создан на основе цен без учета скидок, опубликованных на официальных сайтах автопроизводителей, и не является исчерпывающим.

Как долго будет действовать программа?

Точной даты старта нового витка программы льготного автокредитования, как и раньше, нет. Окончание — 1 декабря 2020 года, но это ориентировочно.

По данным Минпромторга, за четыре месяца действия программ "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" с января по апрель 2018 года субсидии получили покупатели 85 940 автомобилей. Для них выделили 17,4 миллиарда рублей. Стартовавшие в августе 2017-го программы закончились в ноябре с результатом 58 тысяч проданных машин.

Из опыта ясно, что субсидии всегда заканчиваются раньше, чем календарный период действия льготного кредитования: покупатели ими активно пользуются. Скорее всего, выделенных до конца 2018 года 15 миллиардов рублей хватит на два-три месяца. Государство планирует продать 45,1 тысячи автомобилей, причем 5800 — на Дальнем Востоке.