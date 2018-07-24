Проект о регистрации машин без посещения ГИБДД прошел второе чтение

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект, который предлагает разрешить регистрацию новых машин без посещения ГИБДД.
Согласно поступившим поправкам к законопроекту, основное нововведение коснется покупателей новых машин у официальных дилеров. Теперь им не надо будет ездить в ГИБДД, чтобы поставить машину на учет.
Кроме того, подразделение ГИБДД будет назначать только номер, а знаки владелец автомобиля будет получать у изготовителя самостоятельно. Все фирмы будут включены в реестр, предельные тарифы для них также разработает ФАС.