Проект о регистрации машин без посещения ГИБДД прошел второе чтение

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект, который предлагает разрешить регистрацию новых машин без посещения ГИБДД.

Ранее комитет Госдумы по транспорту рекомендовал принять во втором чтении проект закона "О государственной регистрации транспортных средств", внесенный в нижнюю палату парламента в 2011 году. Документ был принят в первом чтении в 2013 году и с тех пор находился на доработке.

Согласно поступившим поправкам к законопроекту, основное нововведение коснется покупателей новых машин у официальных дилеров. Теперь им не надо будет ездить в ГИБДД, чтобы поставить машину на учет.

Кроме того, подразделение ГИБДД будет назначать только номер, а знаки владелец автомобиля будет получать у изготовителя самостоятельно. Все фирмы будут включены в реестр, предельные тарифы для них также разработает ФАС.