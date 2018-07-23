Завод Renault в Москве готовится к запуску новой модели

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Завод "Renault Россия" в Москве на месяц уходит в ежегодный корпоративный отпуск с 30 июля по 26 августа, в это время на нем будет осуществляться подготовка к запуску новой модели, рассказал РИА Новости представитель компании.

"Ежегодный коллективный отпуск на московском заводе Renault в этом году запланирован с 30 июля по 26 августа (включительно). Речь идет о плановом коллективном отпуске, необходимом в том числе для обеспечения процесса подготовки к запуску новой глобальной модели Renault, премьера которой состоится на Московском международном автомобильном салоне 2018 года", — сказал представитель компании.

До этого компания заявляла о планах начать выпуск нового кроссовера С-сегмента на своем заводе в Москве. В планах компании представить новинку на Московском международном автосалоне в этом году, в конце августа, и начать продажи новой модели в 2019 году.