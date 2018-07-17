"Группа ГАЗ" планирует нарастить продажи легких коммерческих автомобилей

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. "Группа ГАЗ" планирует по итогам 2018 года нарастить продажи легких коммерческих автомобилей (LCV) в России на 5-6%, рассказал журналистам глава компании Вадим Сорокин.

"Я думаю, в сравнении с прошлым годом это будет рост 5-6%. Мы увеличиваем свою долю на рынке (в РФ), и мы понимаем почему — в первую очередь, за счет цельнометаллического фургона", — сказал он. Сорокин добавил, что в прошлом году была запущена новая платформа для "Газели" полной массой 4,6 тонны, которая позволяет увеличить объем кузова.

По итогам 2017 года продажи легких коммерческих автомобилей "Группы ГАЗ" в России выросли на 5% — до 58,6 тысячи единиц, свидетельствуют данные Ассоциации европейского бизнеса.