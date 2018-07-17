Стало известно, как будет выглядеть обновленная Lada Granta

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. "АвтоВАЗ" раскрыл внешний вид обновленной Lada Granta седан, премьера которой запланирована на Московском международном автосалоне в конце августа.

В компании сообщили, что у новой Granta будет полностью переработана передняя часть кузова. Это будет отражать принадлежность к автомобилям Lada нового поколения, где передние фары на темной глянцевой подложке вписаны в верхнюю часть радиаторной решетки, а так называемая икс-графика визуально выделена хромированными вставками в форме бумерангов. Такой же подход применен и в проработке задней части автомобиля, прослеживается в очертаниях задних фонарей и выштамповках на крышке багажника, поясняет компания.

По словам вице-президента по продажам и маркетингу Яна Птачека, эта модель позволит привлечь новых покупателей, в том числе ценовыми параметрами.

По оценке компании, рыночная доля Lada в России в сегменте легковых и легких коммерческих автомобилей по итогам полугодия составляет не менее 20 процентов, что является лучшим показателем за последние семь лет. За этот период на российском рынке продано 169,884 тысячи легковых и легких коммерческих автомобилей Lada, что превышает прошлогодние показатели на 21,1 процента.

В понедельник "АвтоВАЗ" сообщил, что свернет производство Lada Priora в конце июля. Это решение было продиктовано растущим интересом к последним моделям Lada и, как следствие, снижающимся спросом на модель Priora, пояснила компания.