Дедушкин гараж. Сколько стоят советские автомобили в наши дни

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости, Александр Лесных. Сейчас никого не удивишь новеньким итальянским спорткаром или люксовым британским лимузином. Другое дело — раритетные советские автомобили, которых остались считаные единицы. Если один из них вдруг обнаружится в гараже вашего дедушки, вам крупно повезло. О самых дорогих предложениях по советским автомобилям на российских аукционах — в материале РИА Новости.
ГАЗ-21 "Волга"
Перед конструкторами ГАЗ-21 поставили практически невыполнимую задачу. Им предстояло сделать неприхотливый, простой в обслуживании автомобиль, в то же время комфортный для водителей и пассажиров и достаточно скоростной. А еще он должен был одинаково хорошо себя чувствовать как на шоссе, так и на бездорожье.
В итоге ГАЗ-21 стал сочетанием передовых технологий вроде цельноалюминиевого двигателя и автоматической коробки передач и откровенно устаревших — рычажные амортизаторы и шкворневая подвеска. Как ни странно, синергетический эффект этих конструктивных решений сделал ГАЗ-21 одним из лучших советских автомобилей.
Однако сейчас в большей степени он ценится именно за дизайн. Художник-конструктор Лев Еремеев придал автомобилю сходство с космическим кораблем, что для отечественного автопрома середины ХХ века было в новинку.
Разумеется, многие ГАЗ-21 дожили до наших дней, но действительно хорошие экземпляры, сохранившиеся практически в первозданном виде, — пересчитать по пальцам. Один из них владелец готов отдать за пять миллионов рублей.
ГАЗ-13 "Чайка"
Особого внимания заслуживает двигатель. Вместо рядной "шестерки" инженеры создали абсолютно новый мотор — V-образный, с восемью цилиндрами. Во-первых, он был мощнее, а во-вторых, короче. Так что потребность в капоте длиной в полмашины отпала. Кстати, этот двигатель нашел применение в военной технике: его дефорсированный вариант ставили на БРДМ-2.
И все же простой советский гражданин имел возможность прокатиться на ГАЗ-13. Для этого только требовалось создать новую ячейку общества и заказать "Чайку" для свадебного торжества в гостинице "Интурист". Спустя полвека никто не запрещает купить одну из сохранившихся машин и свободно рассекать на ней по городу. Правда, выложить за такое удовольствие придется около шести миллионов рублей.
ГАЗ-14 "Чайка"
Технически ГАЗ-14 практически не отличался от ГАЗ-13. Но сказать, что это тот же автомобиль, нельзя: все, что можно было улучшить и модернизировать, улучшили и модернизировали. В первую очередь это касается колесной базы — она удлинилась на 200 миллиметров, и внутри стало просторнее. Инженеры также поработали над двигателем (мощность повысилась на 25 лошадиных сил), шумоизоляцией, подвеской и выхлопной системой.
Купить такой автомобиль можно за 6,3 миллиона рублей. Но вот в июне 2016 года москвичи Антон Рыжов и Сергей Митрофанов решили пойти другим путем. Они угнали ГАЗ-14 из автосервиса на улице Правды. Вскоре сотрудники ГИБДД остановили их за слишком тонированные стекла, а когда выяснилось, что нет документов, Рыжов и Митрофанов попытались скрыться. Погоня со стрельбой в лучших традициях голливудских боевиков закончилась двумя годами условно для одного угонщика и тремя с половиной годами общего режима для второго. А владельцем автомобиля оказалась Генпрокуратура России.
ЗИМ (ГАЗ-12)
Особенность ГАЗ-12 — не два, а три ряда сидений, благодаря чему в салоне комфортно размещались сразу шесть человек. Кроме того, для модели разработали собственную коробку передач, в которой впервые применили синхронизаторы. А рычаг переключения расположили на рулевой колонке, как в американских автомобилях.
Так что если хотите почувствовать себя советским замминистра или секретарем обкома (машину разработали специально для чиновников этого ранга), то ГАЗ-12 — как раз то, что надо. Но и раскошелиться придется примерно на 11 миллионов рублей.
ЗИС-110
Сам Сталин ездил на ЗИС-115, отличавшемся от 110-го только бронезащитой кузова. Но и без нее дожившие до XXI века представительские модели стоят немалых денег. Например, с одной из них житель Владимира готов расстаться за 33 миллиона рублей.