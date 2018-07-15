Дедушкин гараж. Сколько стоят советские автомобили в наши дни

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости, Александр Лесных. Сейчас никого не удивишь новеньким итальянским спорткаром или люксовым британским лимузином. Другое дело — раритетные советские автомобили, которых остались считаные единицы. Если один из них вдруг обнаружится в гараже вашего дедушки, вам крупно повезло. О самых дорогих предложениях по советским автомобилям на российских аукционах — в материале РИА Новости.

ГАЗ-21 "Волга"

Этот автомобиль, один из самых массовых в Советском Союзе, выпускали на Горьковском автомобильном заводе с 1956 по 1970 год. Всего с конвейера сошло почти 640 тысяч таких машин.

Перед конструкторами ГАЗ-21 поставили практически невыполнимую задачу. Им предстояло сделать неприхотливый, простой в обслуживании автомобиль, в то же время комфортный для водителей и пассажиров и достаточно скоростной. А еще он должен был одинаково хорошо себя чувствовать как на шоссе, так и на бездорожье.

В итоге ГАЗ-21 стал сочетанием передовых технологий вроде цельноалюминиевого двигателя и автоматической коробки передач и откровенно устаревших — рычажные амортизаторы и шкворневая подвеска. Как ни странно, синергетический эффект этих конструктивных решений сделал ГАЗ-21 одним из лучших советских автомобилей.

Однако сейчас в большей степени он ценится именно за дизайн. Художник-конструктор Лев Еремеев придал автомобилю сходство с космическим кораблем, что для отечественного автопрома середины ХХ века было в новинку.

Разумеется, многие ГАЗ-21 дожили до наших дней, но действительно хорошие экземпляры, сохранившиеся практически в первозданном виде, — пересчитать по пальцам. Один из них владелец готов отдать за пять миллионов рублей.

ГАЗ-13 "Чайка"

Если 21-ю "Волгу" мог приобрести любой советский гражданин (были бы деньги), то ГАЗ-13 "Чайка" перевозил партийную элиту и иностранных дипломатов. И хотя его выпускали на девять лет дольше, чем ГАЗ-21, из заводских ворот выкатилось чуть более трех тысяч экземпляров.

Особого внимания заслуживает двигатель. Вместо рядной "шестерки" инженеры создали абсолютно новый мотор — V-образный, с восемью цилиндрами. Во-первых, он был мощнее, а во-вторых, короче. Так что потребность в капоте длиной в полмашины отпала. Кстати, этот двигатель нашел применение в военной технике: его дефорсированный вариант ставили на БРДМ-2.

И все же простой советский гражданин имел возможность прокатиться на ГАЗ-13. Для этого только требовалось создать новую ячейку общества и заказать "Чайку" для свадебного торжества в гостинице "Интурист". Спустя полвека никто не запрещает купить одну из сохранившихся машин и свободно рассекать на ней по городу. Правда, выложить за такое удовольствие придется около шести миллионов рублей.

ГАЗ-14 "Чайка"

Этих автомобилей построили и того меньше — порядка тысячи. Первое, что бросается в глаза, — совершенно другой дизайн в духе американских Lincoln и Cadillac 1980-х годов.

Технически ГАЗ-14 практически не отличался от ГАЗ-13. Но сказать, что это тот же автомобиль, нельзя: все, что можно было улучшить и модернизировать, улучшили и модернизировали. В первую очередь это касается колесной базы — она удлинилась на 200 миллиметров, и внутри стало просторнее. Инженеры также поработали над двигателем (мощность повысилась на 25 лошадиных сил), шумоизоляцией, подвеской и выхлопной системой.

Купить такой автомобиль можно за 6,3 миллиона рублей. Но вот в июне 2016 года москвичи Антон Рыжов и Сергей Митрофанов решили пойти другим путем. Они угнали ГАЗ-14 из автосервиса на улице Правды. Вскоре сотрудники ГИБДД остановили их за слишком тонированные стекла, а когда выяснилось, что нет документов, Рыжов и Митрофанов попытались скрыться. Погоня со стрельбой в лучших традициях голливудских боевиков закончилась двумя годами условно для одного угонщика и тремя с половиной годами общего режима для второго. А владельцем автомобиля оказалась Генпрокуратура России.

ЗИМ (ГАЗ-12)

Производство первого советского представительского автомобиля наладили на Горьковском заводе в 1949 году. Правда, тогда он назывался Заводом имени Молотова. Но после политического кризиса 1957 года, когда Молотов и Маленков обвинили Хрущева в "экономическом волюнтаризме", завод переименовали, а вместе с ним и машину.

Особенность ГАЗ-12 — не два, а три ряда сидений, благодаря чему в салоне комфортно размещались сразу шесть человек. Кроме того, для модели разработали собственную коробку передач, в которой впервые применили синхронизаторы. А рычаг переключения расположили на рулевой колонке, как в американских автомобилях.

Так что если хотите почувствовать себя советским замминистра или секретарем обкома (машину разработали специально для чиновников этого ранга), то ГАЗ-12 — как раз то, что надо. Но и раскошелиться придется примерно на 11 миллионов рублей.

ЗИС-110

Считается, что внешняя схожесть ЗИС-110 и Packard связана с тем, что Сталину очень нравился этот американский автомобиль. Недаром ЗИС-110 сошел с конвейера завода, названного в честь советского вождя. Потом предприятие переименовали в Завод имени Лихачева (ЗИЛ).

Сам Сталин ездил на ЗИС-115, отличавшемся от 110-го только бронезащитой кузова. Но и без нее дожившие до XXI века представительские модели стоят немалых денег. Например, с одной из них житель Владимира готов расстаться за 33 миллиона рублей.