Стоимость "Зеленой карты" для автомобилей с 15 июля не изменится

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Страховые тарифы на полисы "Зеленая карта", которые будут действовать с 15 июля по 14 августа 2018 года, для легковых и грузовых автомобилей останутся на уровне предыдущего месяца, следует из материалов, размещенных на сайте Российского союза автостраховщиков (РСА).
При максимальном сроке страхования (12 месяцев), стоимость годового полиса для легковых автомобилей с 15 июля установлена на уровне 5,57 тысячи рублей для поездок по Украине, Белоруссии, Молдавии и Азербайджану и 22,24 тысячи рублей – для поездок по другим государствам, а для грузовиков – 9,46 тысячи рублей и 37,12 тысячи рублей соответственно.
Цены на полисы для других типов транспортных средств (автобусов, прицепов, полуприцепов, мотоциклов, сельхозтехники) также останутся неизменными, следует из материалов.
Базовые ставки тарифов по российским "Зеленым картам" установлены в евро. РСА ежемесячно рассчитывает их рублевый эквивалент с учетом колебаний курса евро к рублю за истекший месяц. В перечень страховщиков, осуществляющих операции по страхованию в рамках "Зеленой карты", входят "Альфастрахование", "Двадцать первый век", "РЕСО-Гарантия", "Росгосстрах", "Согласие", ЭРГО, ВСК, "Спасские ворота".