Стоимость "Зеленой карты" для автомобилей с 15 июля не изменится

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Страховые тарифы на полисы "Зеленая карта", которые будут действовать с 15 июля по 14 августа 2018 года, для легковых и грузовых автомобилей останутся на уровне предыдущего месяца, следует из материалов, размещенных на сайте Российского союза автостраховщиков (РСА).

Так, стоимость страховки сроком действия 15 дней для поездок по всем странам системы "Зеленая карта" (кроме Украины, Азербайджана, Белоруссии и Молдавии) для легковых машин составит 2,45 тысячи рублей, для грузовых – 4,08 тысячи рублей, для поездок по Украине, Белоруссии, Молдавии и Азербайджану на легковом авто — 840 рублей, на грузовом – 1,42 тысячи рублей.

При максимальном сроке страхования (12 месяцев), стоимость годового полиса для легковых автомобилей с 15 июля установлена на уровне 5,57 тысячи рублей для поездок по Украине, Белоруссии, Молдавии и Азербайджану и 22,24 тысячи рублей – для поездок по другим государствам, а для грузовиков – 9,46 тысячи рублей и 37,12 тысячи рублей соответственно.

Цены на полисы для других типов транспортных средств (автобусов, прицепов, полуприцепов, мотоциклов, сельхозтехники) также останутся неизменными, следует из материалов.

"Зеленая карта" – международная система страхования автогражданской ответственности, предусматривающая урегулирование убытков в соответствии с национальным законодательством страны, где произошло ДТП. Функционирует с 1951 года. В систему "Зеленая карта" входят Россия, страны Европы, Израиль, Марокко, Тунис, Иран, Азербайджан. Функции российского бюро "Зеленой карты" возложены на РСА.

Базовые ставки тарифов по российским "Зеленым картам" установлены в евро. РСА ежемесячно рассчитывает их рублевый эквивалент с учетом колебаний курса евро к рублю за истекший месяц. В перечень страховщиков, осуществляющих операции по страхованию в рамках "Зеленой карты", входят "Альфастрахование", "Двадцать первый век", "РЕСО-Гарантия", "Росгосстрах", "Согласие", ЭРГО, ВСК, "Спасские ворота".