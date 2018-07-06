Mercedes-Benz установил рекорд по продажам автомобилей

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Немецкая компания Mercedes-Benz, принадлежащая автомобильному концерну Daimler AG, достигла рекордного за всю свою историю уровня продаж по итогам первого полугодия 2018 года — 1,189 миллиона автомобилей, что на 3,9% выше показателя прошлого года, говорится в сообщении Daimler.

Продажи по итогам второго квартала также достигли рекорда — они выросли на 1,9%, до 594,5 тысячи машин. При этом в июне продажи, напротив, снизились, на 2,6% по сравнению с июнем прошлого года, до 203,8 тысячи автомобилей. Снижение продаж в июне компания объясняет пожаром на заводе своего американского поставщика в городе Таскалусе.

В Европе по итогам первого полугодия зафиксировано снижение продаж на 1,5%, до 476,8 тысячи машин, в Азиатском регионе отмечен рост на 12,5%, до 493,4 тысячи автомобилей, в странах НАФТА продажи с января по июнь снизились на 1,1%, до 191,2 тысячи машин.

"Новые автомобили А-класса успешно приняли на рынке, и мы запустим новые машины С-класса в июле. Это привнесет значительный вклад в успех продаж Mercedes-Benz во второй половине года", — приводятся в релизе слова члена совета директоров Daimler AG, ответственной за маркетинг и продажи легковых машин Mercedes-Benz, Бритты Зегер (Britta Seeger).

При этом в июне Daimler заявлял о своих ожиданиях снижения прибыли из-за торгового спора США и Китая. Компания отмечала, что для оценки возможной прибыли автоконцерна в 2018 году необходимо принимать во внимание ожидаемое снижение продаж внедорожников (SUV) Mercedes-Benz и рост расходов Mercedes-Benz Cars из-за готовящегося повышения Китаем пошлин на ввоз американских автомобилей.

Daimler AG — один из крупнейших мировых автоконцернов, которому, в частности, принадлежит 15% акций российского "Камаза". Был образован в 1883 году, в 1926 году компания стала акционерным обществом Daimler-Benz. В 1998 году в результате слияния с американской автомобильной корпорацией Chrysler была образована компания Daimler Chrysler AG. В 2007 году автомобильный гигант был вновь переименован в Daimler.