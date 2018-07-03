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"Один водитель сидел на другом". С чем сталкиваются сотрудники ГИБДД

(обновлено: 08:51 03.07.2018)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкСпортивный праздник столичной полиции, посвященный Дню сотрудника органов внутренних делСпортивный праздник столичной полиции, посвященный Дню сотрудника органов внутренних дел
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости, Сергей Белоусов. Инспекторов ГИБДД можно назвать универсальными солдатами. Во время дежурства им приходится не только следить за порядком на дорогах и ловить нарушителей, но и спасать утопающих, принимать роды, изучать психологию водителей и делать еще много того, чего нет ни в одной ведомственной должностной инструкции. В день ГИБДД бывший инспектор ДПС по подмосковному городскому округу Лобня Александр Кисняшкин рассказал корреспонденту РИА Новости о буднях гаишников.

Стоп, машина

Каждый водитель хоть раз задумывался: почему именно его остановили на посту для проверки документов? Есть даже байки, что, мол, некоторые модели автомобилей вообще не тормозят, другие же попадают под подозрение постоянно.  Но для сотрудников ГИБДД все водители одинаковы — инспекторы не выискивают в транспортном потоке лохматых или рыжих, черных или белых.

Мужчина имитирует вскрытие автомобиля и его угон
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Согласно закону о полиции, решение об остановке транспортного средства всегда принимает инспектор ДПС. Водители частенько не знают этого, поэтому начинают спрашивать о причинах, спорить и ругаться. Инспектор может остановить машину, даже если никакого нарушения не было, ведь угонщики, например, тоже соблюдают правила дорожного движения и даже с госномерами у них все в порядке, так как обычно они сняты с автомобиля-близнеца.

Однажды коллега Александра решил проверить VIN-номер у Nissan X-Trail, и выяснилось, что кроссовер числился в розыске. Инспектор остановил автомобиль безо всякой причины — просто повезло. На инструктаже перед выходом на смену до личного состава доводят сведения об угнанных машинах, и на всех постах сотрудники обращают внимание именно на эти модели.

Инспектор прекрасно видит все, что происходит в салонах проезжающих мимо автомобилей (если, конечно, лобовое стекло не тонировано). Обычно для наблюдения выбирают место после лежачего полицейского или железнодорожного переезда, чтобы скорость потока была минимальной. Замечают все: как кто-то спешно пристегивается, заканчивает разговор по мобильному или прячется на заднем сиденье.

© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкСотрудники ДПС
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Сотрудники ДПС

Подозрительными считаются все транспортные средства из сопредельных с Россией государств. Дело в том, что их приобретают иностранные граждане и пригоняют к нам с оформлением временного ввоза. Срок действия этого документа истекает, но машины очень часто продолжают эксплуатироваться — уже нелегально. Таких персонажей видно сразу, признается Кисняшкин.

Часто приходится тормозить такси. Ими нередко пользуются наркокурьеры для перевозки крупных партий запрещенных веществ. Причем не только оперуполномоченные УВД дают соответствующие ориентировки — сами таксисты сообщают о подозрительных пассажирах.

© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкАвтоинспектор ГИБДД на одной из улиц в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автоинспектор ГИБДД на одной из улиц в Москве

Автомобиль точно остановят, если водитель ведет себя странно: виляет, пересекает стоплинию, не сразу трогается на зеленый сигнал светофора и так далее. Обычно такие водители или пьяны, или под наркотиками. В последнем случае их выдает усталый вид и заторможенная реакция.

В выходные особое внимание уделяется машинам с блатными номерами и дорогим иномаркам. Причина проста: зажиточные люди излишне самоуверенны, поэтому позволяют себе выезжать на дороги, не протрезвев до конца, или даже принять алкоголь перед тем, как сесть за руль.

Впрочем, не только они ведут себя фривольно. Однажды Александр Кисняшкин задержал водителя "ГАЗели", который пил пиво за рулем. На предложение проехать на освидетельствование он ответил: "Погодите пару минут, пиво допью".

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкАвтомобиль ДПС на пешеходном переходе
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль ДПС на пешеходном переходе

Нарушают даже сами сотрудники: как-то раз Александр изъял мигалку с правительственной машины — разрешение на спецсигнал было просрочено. По словам бывшего инспектора, семь из десяти водителей держатся агрессивно с сотрудниками ГИБДД. Доказывают свою правоту, грозят жалобами и несуществующими связями. И почти всегда оказываются не правы.

И такая дребедень — каждый день

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© Фото : Калашников медиа
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Если машина не остановилась по требованию сотрудника, скорее всего, за рулем — подвыпивший человек. Он надеется скрыться от ГИБДД, заехать во двор, припарковать машину и убежать куда-нибудь подальше. Однако это обычно не получается — подводит состояние алкогольного опьянения. Пьяным редко удается сбежать. Так, однажды экипаж Кисняшкина погнался за автомобилем, не остановившимся по требованию, и достал его в гаражном комплексе. Сотрудники подбежали к машине, открыли водительскую дверь и увидели двух мужчин в странной позе — один сидел на другом. Нарушители пытались поменяться местами, но не успели.

Испытание российского беспилотного автомобиля на подходах к Крымскому мосту. Архивное фото
© Фото : пресс-служба Федерального дорожного агентства
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Сотрудники ГИБДД не только следят за соблюдением правил дорожного движения, но и ловят настоящих преступников. Как-то раз мимо экипажа Александра проехала Lada Priora, из которой прямо на ходу выпрыгнул пассажир. Машина остановилась. Подбежав к водителю, Александр выяснил, что его обокрала банда автоподставщиков, которая уже долго действовала в окрестностях Лобни. Злоумышленники промышляли имитацией ДТП: кидались под колеса на пешеходном переходе с муляжом дорого планшета. Затем требовали денег за сломанный девайс и моральный вред, хотя на самом деле не было ни травм, ни ущерба имуществу. Жертвами становились в основном доверчивые граждане преклонного возраста, не слишком разбирающиеся в современных гаджетах и их стоимости. С каждого потерпевшего бандиты брали по несколько сотен тысяч рублей. К счастью, тогда Кисняшкин сумел догнать и задержать преступника.

© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкМесто столкновения 7 автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве. 22 мая 2018
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Место столкновения 7 автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве. 22 мая 2018

Сотрудникам ГИБДД нередко приходится рисковать жизнью. В одно из дежурств Александр с напарником погнались за девушкой на внедорожнике, выехавшей на встречную полосу. Во время погони нарушительница несколько раз таранила преследователей, пока ее не зажали машинами ДПС. Оказавшись в ловушке, дама начала показывать неприличные жесты, закатила истерику и обвиняла всех вокруг в изнасиловании. Выяснилось, что невменяемая несколько часов назад поссорилась с любовником. Через некоторое время он явился с ее вещами, но тут же уехал. А потом прибыл муж и устроил сцену ревности.

Однажды остановленный грузовой автомобиль помог спасти имущество крупного супермаркета. Водитель "ГАЗели" получил сообщение об ограблении тогда, когда его тормознул экипаж ГИБДД, а преступники орудовали в торговом зале. Инспекторы срочно отправились к месту происшествия, была даже перестрелка.

© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкАвтомобиль ДПС
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Автомобиль ДПС

Был случай, когда на инспекторов напали сорвавшиеся с катушек муж и жена — расцарапали сотрудникам шеи и нанесли побои. Все бы ничего, но именно в этот момент к экипажу подбежал человек и сообщил, что в его машине находится беременная жена, однако из-за возникшей в Лобне пробки он не может довезти ее до больницы — скорая помощь застряла в заторе. Александру пришлось пристегнуть дебоширов наручниками к их же машине и принимать роды на месте.

Было и такое, что Кисняшкину пришлось нырять в воду, чтобы достать водителя из утонувшей машины. Работа у гаишников не скучная, резюмирует он.

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Матч окончен
2
Бразилия
0
Мексика
Матч окончен
3
Бельгия
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