В России начинает работу в тестовом режиме система электронных ПТС

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. С июля в России стартует в тестовом режиме система оформления электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС) на автомобили, переход на полностью электронные ПТС перенесен на 1 ноября 2019 года, говорится в сообщении АО "Электронный паспорт", которая реализует проект.

"Система электронных паспортов в Российской Федерации, как и планировалось ранее, начнет работу с июля 2018 года. Однако участники системы будут включаться в процесс постепенно. Первыми начнут оформление ЭПТС крупнейшие изготовители транспортных средств. При этом часть производителей начнет оформление ЭПТС на производимые ими автомобили уже в июле этого года, другие позднее. Планируется, что автопроизводители, работающие на российском рынке, в зависимости от их готовности, будут осуществлять единовременный или постепенный переход на электронные паспорта транспортных средств в самостоятельно выбранный ими момент вплоть до 1 ноября 2019 года", — говорится в сообщении.

С учетом решения Евразийской экономической комиссии о продлении переходного периода, а также для удобства автовладельцев и других участников рынка, введение ЭПТС в России будет происходить максимально плавно, без резких одномоментных преобразований, уточняется в сообщении.

Таким образом, перемены с июля 2018 года не коснутся всех автовладельцев сразу и не изменят привычную логику их поведения — первое время большая часть автомобилей по-прежнему будет продаваться с бумажными ПТС. "В случае покупки автомобиля с ЭПТС покупателям не придется получать электронный паспорт самостоятельно, так как на приобретенный автомобиль он уже будет оформлен. После покупки процедура страхования и регистрации автомобиля с ЭПТС будет происходить в том же порядке, что и сейчас. К настоящему времени Российский союз автостраховщиков (РСА) и АО "Электронный паспорт" согласовали механизм оформления полисов ОСАГО на автомобили с электронным ПТС", — отмечает компания.

То есть, автовладельцы, имеющие автомобили с действующими бумажными ПТС, смогут продолжать ими пользоваться. Обязательного обмена бумажного ПТС на электронный паспорт не предусмотрено, а хождение паспортов, выданных ранее, не будет ограничено сроками.

Двадцать девятого мая 2018 года коллегия ЕЭК решила продлить до 1 ноября 2019 года, наряду с оформлением электронных паспортов, возможность оформления паспортов транспортных средств (шасси), самоходных машин и других видов техники по форме и в соответствии с правилами, утвержденными государствами-членами или нормативными правовыми актами Евразийского экономического союза.