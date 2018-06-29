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Низковато будет: россияне теряют интерес к автомобилям в кузове седан

(обновлено: 08:01 29.06.2018)
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© Depositphotos / Andre534Девушка в багажнике автомобиляДевушка в багажнике автомобиля
© Depositphotos / Andre534

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости, Сергей Белоусов. Более трети новых автомобилей, реализуемых на российском рынке, — седаны. Однако в последнее время интерес к трехобъемным машинам падает. РИА Новости разбирается в предпочтениях потребителей.

Седаны эволюционируют в кроссоверы

По данным аналитического агентства "Автостат", на седаны в общих продажах по итогам четырех месяцев приходится 33,8%. Прошлогодний показатель — 37,7%. На фоне снижения спроса на трехобъемные модели растет интерес к кроссоверам: этот сегмент с января по май увеличился на четверть и занял 42,8% рынка новых автомобилей. Производители знают об этой тенденции и стремятся максимально подстроиться под изменяющиеся запросы клиентов.

Автосалон в Женеве
© РИА Новости / Сергей Белоусов
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В тройке лидеров российского рынка — модели, когда-то существовавшие исключительно в кузовах седан: Kia Rio, Lada Vesta и Lada Granta. Для расширения аудитории АвтоВАЗ в 2013 году запустил версию "Гранты" под названием Liftback. Этот тип кузова похож на седан, но багажная дверь открывается вместе с задним стеклом, что придает сходство с хетчбэком. Потребители сразу оценили новинку: в первые две недели после старта продаж из салонов забрали две тысячи экземпляров. В прошлом году, по информации газеты "Авторевю", доля лифтбэков в продажах модели Granta достигла 40%.

Другой бестселлер АвтоВАЗа разросся до четырех модификаций: спустя два года после выпуска первого седана Vesta появились два универсала — Vesta SW и SW Cross. Причем вседорожная версия "Кросс" оказалась популярнее, чем обычный "сарай". В результате маркетологи приняли решение выпустить приподнятый на 25 миллиметров седан с пластиковым обвесом по периметру кузова и добавить Cross к названию.

© Depositphotos / photoholmovПрезентация автомобиля LADA Vesta Cross
© Depositphotos / photoholmov
Презентация автомобиля LADA Vesta Cross

Как пишет газета "Ведомости", партнеры АвтоВАЗа по альянсу — Renault — уже создают "кроссовую" версию Logan — единственного седана в линейке французской марки. Это наверняка снизит продажи классического "Логана", как случилось с самой популярной моделью в России — Kia Rio.

В ноябре 2017-го корейцы добавили в модельную линейку Kia хетчбэк Rio X-Line с защитным обвесом и увеличенным дорожным просветом. Часть клиентов тут же предпочла эту модификацию: за апрель "Рио" разошелся тиражом 8523 автомобиля, 2643 из них были кросс-хетчбэками. При этом осенью прошлого года, когда продажи X-Line еще не начались, модель Rio в кузове седан купили 8180 человек. Выходит, новая вседорожная версия популярной модели отобрала часть клиентов у трехобъемной.

© Фото : KiaАвтомобиль Kia Rio X-Line
© Фото : Kia
Автомобиль Kia Rio X-Line

"Действительно, кросс-хетчбэк Rio X-Line быстро снискал популярность. Потребители оценили привлекательный внешний вид и технические характеристики. За первые пять месяцев 2018-го было продано 42 750 Rio, из них около 40% — это X-Line, что превосходит план", — сообщили РИА Новости в российском представительстве Kia.

Автомобильный завод Hyundai. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Компания Hyundai, производящая четвертый по популярности в России автомобиль — седан Solaris, сделала ставку на доступный кроссовер. Пару лет назад "Солярис" занимал первые строчки рейтинга продаж новых авто, но затем интерес к модели ослабел. Зато кроссовер Creta принес корейской компании серьезный успех: по итогам первых пяти месяцев года Solaris обошел "Крету" всего на один автомобиль. Было продано 27 457 и 27 456 машин соответственно.

Падение спроса на классические трехобъемники заставило Nissan сократить модельную линейку до одного бюджетного седана Almera. С производства в России сняли некогда успешные модели Teana и Sentra.

"Мы в Nissan четко видим тенденцию к сокращению доли седанов и все возрастающую роль кроссоверов на российском рынке. Именно поэтому в основе линейки Nissan в России — производимые здесь кроссоверы Qashqai, X-Trail, Murano, а также внедорожник Terrano, — рассказали РИА Новости представители японской компании. — Мы продолжим развивать линейку в этом направлении и уже осенью представим обновленную версию нашего бестселлера Nissan X-Trail, а еще через несколько месяцев — обновленный Qashqai".

© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкNissan Teana
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Nissan Teana

Впрочем, в той же Kia выносить приговор седанам считают преждевременным. "Седан Rio не теряет популярности, российские потребители по-прежнему отдают предпочтение данному типу кузова. Седаны любят за характерный дизайн и их практичность в повседневной эксплуатации, — прокомментировали представители корейской марки. — Ниша седанов повышенной проходимости пока не самая очевидная, но мы следим за развитием ситуации. Если от клиентов поступит достаточно запросов на подобную модификацию, Kia Motors найдет подходящее решение".

Мировые тренды

В Европе рынок седанов традиционно невелик: среди 20 самых популярных автомобилей Старого Света седан встречается только раз — это Volkswagen Passat, который расположился на 17-й строчке.

Автомобиль Lada 4x4. Архивное фото
© Фото : ОАО ''АВТОВАЗ''
Названы самые популярные подержанные внедорожники и кроссоверы в России
Как и в России, в Европе наблюдается стремительное увеличение числа кроссоверов. Если российские лидеры в сегменте SUV — Hyundai Creta, Renault Duster и Lada X-Ray, то, по данным аналитического агентства JATO Dynamics, в первом квартале этого года европейцы отдавали предпочтение Renault Captur, Peugeot 2008 и Dacia Daster. Больше всего кроссоверы любят в Италии, Франции и Великобритании.

В США доля продаж новых седанов упала с 44% в 2015 году до 38% в 2017-м. Как и во всем мире, потребители за океаном переключаются на кроссоверы, но лидерами продаж традиционно остаются пикапы, занимающие первые три места в рейтинге за первые пять месяцев года. В топ-10 на американском рынке попали три седана — Toyota Camry (шестое место), Honda Civic (восьмое место) и Toyota Corolla (десятое место).

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