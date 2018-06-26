Бывшего менеджера Audi освободили под залог

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Высший земельный суд Мюнхена освободил под залог в три миллиона евро бывшего менеджера Audi AG Вольфганга Хатца, арестованного в сентябре 2017 года в связи с "дизельным скандалом", пишет газета Sueddeutsche Zeitung (SZ).

В конце сентября прошлого года газета сообщила об аресте Хатца. С 2001 по 2007 год он работал руководителем инженерного отделения и занимался разработкой двигателей в Audi AG. В 2007 году Хатц перешел в Volkswagen, где занял пост генерального доверенного лица компании, в 2011 году вошел в состав правления Porsche AG.

Вскоре после того, как махинации концерна с дизельными двигателями получили огласку, Хатц ушел в отпуск, а в январе 2016 года и вовсе покинул свой пост. SZ называла Хатца одним из главных подозреваемых по делу о махинациях в Volkswagen, но не уточняла, по каким именно причинам его поместили под стражу.

Как сообщил изданию адвокат Хатца Петер Гаувайлер, его подзащитный был освобожден по залог и подписку о невыезде. По данным SZ, прокуратура обвиняет Хатца в том, что он был в курсе махинаций с системами очистки отработанных газов и сознательно приуменьшал их масштаб.

Гаувайлер также отметил, что по ряду причин действие ордера на арест Хатца приостановлено.

Ранее сообщалось, что прокуратура Мюнхена обвинила в мошенничестве и подлоге документов председателя правления компании Audi AG Штадлера в связи с "дизельным скандалом". После задержания он был временно отстранен от должности.

Автоконцерн Volkswagen, подразделением которого является Audi, ранее обвинили в США в том, что он оснащал дизельные автомобили программным обеспечением, занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ.

Американское правительство обязало концерн отозвать 482 тысячи легковых машин марок Volkswagen и Audi, проданных в стране в 2009-2015 годах. В апреле Volkswagen договорился о выкупе компанией автомобилей у потребителей и выплате им компенсаций.