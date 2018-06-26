Бывшего менеджера Audi освободили под залог

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Высший земельный суд Мюнхена освободил под залог в три миллиона евро бывшего менеджера Audi AG Вольфганга Хатца, арестованного в сентябре 2017 года в связи с "дизельным скандалом", пишет газета Sueddeutsche Zeitung (SZ).
Вскоре после того, как махинации концерна с дизельными двигателями получили огласку, Хатц ушел в отпуск, а в январе 2016 года и вовсе покинул свой пост. SZ называла Хатца одним из главных подозреваемых по делу о махинациях в Volkswagen, но не уточняла, по каким именно причинам его поместили под стражу.
Как сообщил изданию адвокат Хатца Петер Гаувайлер, его подзащитный был освобожден по залог и подписку о невыезде. По данным SZ, прокуратура обвиняет Хатца в том, что он был в курсе махинаций с системами очистки отработанных газов и сознательно приуменьшал их масштаб.
Гаувайлер также отметил, что по ряду причин действие ордера на арест Хатца приостановлено.
Автоконцерн Volkswagen, подразделением которого является Audi, ранее обвинили в США в том, что он оснащал дизельные автомобили программным обеспечением, занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ.
Американское правительство обязало концерн отозвать 482 тысячи легковых машин марок Volkswagen и Audi, проданных в стране в 2009-2015 годах. В апреле Volkswagen договорился о выкупе компанией автомобилей у потребителей и выплате им компенсаций.