Mercedes отзывает 9,3 тысячи автомобилей в России

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Mercedes отзывает 9,3 тысячи автомобилей в РФ из-за возможного срабатывания подушки безопасности водителя, сообщает Росстандарт в четверг.

Отзыву подлежат автомобили Mercedes-Benz A-/B-/C-/CLA-/GLA-/GLC-классов, реализованные с 2016 года по 2018 год.

"Росстандарт информирует о согласовании программы мероприятий по проведению добровольного отзыва 9281 транспортных средств марки Mercedes-Benz A-/B-/C-/CLA-/GLA-/GLC-классов… Причиной отзыва автомобилей является возможное срабатывание подушки безопасности водителя из-за электростатического разряда", — говорится в сообщении.

На отзываемых автомобилях будет выполнена проверка, и, при необходимости, доработка рулевой колонки. Все ремонтные работы будут бесплатными для владельцев.